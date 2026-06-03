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第一口就爆汁！星巴克全新「山竹爆爆珠」開賣 網喊今夏必喝

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克即日起推出全新蘋果山竹系列星沁爽，以香甜蘋果結合山竹熱帶果香，打造「一口咬開夏天果香」全新感官體驗。圖/星巴克提供
星巴克即日起推出全新蘋果山竹系列星沁爽，以香甜蘋果結合山竹熱帶果香，打造「一口咬開夏天果香」全新感官體驗。圖/星巴克提供

迎接盛夏到來，Starbucks星巴克即日起推出全新「爆爆山竹季」，首度以山竹風味爆爆珠打造兩款夏季限定星沁爽飲品，結合真實果粒與果汁爆珠口感，帶來充滿層次感的咀嚼系消暑體驗。同時，去年引發熱烈討論的冰雪星沁爽系列也將限時回歸，為夏季飲品市場再添話題。

此次最受矚目的新品為「蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽」，以檸檬果汁為基底冰鎮搖製，融合香甜蘋果果粒與內含果汁的山竹風味爆爆珠。入口後爆珠瞬間釋放果香與果汁，搭配蘋果果粒咀嚼口感，營造豐富且清爽的夏日風味。

另一款「蘋果山竹風味椰奶星沁爽」則以椰奶取代檸檬基底，將蘋果與山竹果香融入滑順奶香之中，展現不同層次的熱帶風味。從爆珠帶來的驚喜口感，到果粒與椰奶交織出的柔和滋味，展現截然不同的夏季飲品體驗。

除了新品登場，去年夏天掀起熱潮的冰雪星沁爽系列也將同步回歸。包括「芒果火龍果冰雪星沁爽」及「草莓巴西莓冰雪星沁爽」兩款人氣飲品再度限時開賣，以冰沙般的沁涼口感搭配熱帶水果與莓果風味，是不少消費者星粉每年夏天必喝的消暑選擇。

咖啡部分，星巴克今年夏季指定特選豆「KATI KATI東非綜合咖啡豆」也同步亮相。品牌以「同一支咖啡豆、三種風味體驗」為概念，透過不同沖煮方式與飲用溫度，展現東非產區鮮明的花果香氣、明亮酸質與細緻甜感。

消費者可於門市購買咖啡豆帶回家沖煮，也能前往位於南港車站旁的愿秀門市體驗每日限量預約供應的「星巴克咖啡三式」，由黑圍裙咖啡大師帶領探索同一支咖啡豆在不同沖煮手法下展現的風味變化。相關體驗預計於6月底陸續擴展至台北以外指定門市。

除了飲品與咖啡體驗外，星巴克也同步推出全新療癒系商品系列。以「一起耍廢放空吧！」為主題，將慵懶樹懶、可愛無尾熊及人氣角色「咖啡豆先生」化身杯款與生活用品，希望透過輕鬆療癒的設計，傳遞慢生活與自我照顧的生活態度。

星巴克特別推出限定咖啡體驗「星巴克咖啡三式」，以一款咖啡豆、三種風味旅程，帶來層層展開的沉浸式感官體驗。採全台首創、每日限量預約供應。圖/星巴克提供
星巴克特別推出限定咖啡體驗「星巴克咖啡三式」，以一款咖啡豆、三種風味旅程，帶來層層展開的沉浸式感官體驗。採全台首創、每日限量預約供應。圖/星巴克提供

去年夏天引發熱烈討論、社群紛紛敲碗回歸的冰雪星沁爽，即起限時回歸登場。星巴克再度推出廣受喜愛的「芒果火龍果冰雪星沁爽」與「草莓巴西莓冰雪星沁爽」。圖/星巴克提供
去年夏天引發熱烈討論、社群紛紛敲碗回歸的冰雪星沁爽，即起限時回歸登場。星巴克再度推出廣受喜愛的「芒果火龍果冰雪星沁爽」與「草莓巴西莓冰雪星沁爽」。圖/星巴克提供

今年夏天，最廢的小夥伴來了！慵懶樹懶、悠閒無尾熊，以及可愛的「咖啡豆先生」推出系列杯款與生活商品。圖/星巴克提供
今年夏天，最廢的小夥伴來了！慵懶樹懶、悠閒無尾熊，以及可愛的「咖啡豆先生」推出系列杯款與生活商品。圖/星巴克提供

把星星變成快樂，金星會員夏季限定收藏登場。圖/星巴克提供
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