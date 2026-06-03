打開一片毛茸茸！藜麥多穀飯「整碗發黑黴」全家致歉：停產下架

近日有網友在全家便利商店購買「藜麥多穀飯」，打開來發現全部發黴，從網友在Threads上的照片可發現，整碗飯呈現一大片灰黑色，而且米粒上頭還布滿了許多毛茸茸的黴菌絲。對此全家超商也回應，該款產品即日起下架回收。

原po本月1日在Threads發文，「剛剛買的全家黴菌多榖飯，等等要去門市退貨了，有沒有其他可以反應給總公司的管道，有夠恐怖」，原po還自嘲說，他自己在碩士班養的乳酸菌都沒有這多榖飯養的黴菌長得好。

貼文曝光後，全家在留言說明，抱歉造成消費者體驗不佳，該款產品即日起下架回收，並接受持有該商品或發票，到店退貨退款。

全家解釋，該商品為真空無菌狀態下封口保存，造成異常原因可能為包裝產生裂縫使空氣進入所致，該工廠該品項即刻暫停生產，後續將檢視產線、包材、物流等各環節進行徹底優化調整，未達安全標準前將不再供應此款產品。

原po補充，該款藜麥多穀飯生產商為聯夏食品工業股份有限公司，該廠商致電表示，這起事件不是第一例，他們將持續優化設備、包材、品管改善。廠商也指出，產品一定是出廠無菌，包材密封性也有做外力測試，發生這樣的事情，表示他們還沒有做到最好。

不少網友看完紛紛留言，「這在暗示你：黴穀大漲」、「這樣空氣中也有黴菌，不要一直搧風」、「倒出來是巧克力馬芬」、「好猖狂的黴菌」。事實上，黴菌孢子接觸食物後，只要在環境相對濕度達 60%以上，生長的溫度介於10度C至30度C之間，即會快速萌發、繁殖。

消費者碰到有問題的產品，除門市退貨外，還可以做三件事，第一，打1950消費者服務專線申訴，政府會立案追蹤，第二，通報食藥署食安專線1919或地方衛生局，食安問題會要求業者改善，第三，用官網客服或App線上客服，留下書面紀錄避免踢皮球。