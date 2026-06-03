免另外下載App！全支付整合AmpGO充電平台 一鍵付款享最高20%回饋

全支付宣布攜手電動車充電平台AmpGO展開合作，成為全台首家提供電動車充電免跳出App支付體驗的電子支付業者。透過功能整合，車主無須額外下載App，即可直接在全支付App內完成充電站搜尋、啟動充電、查看進度及付款等流程，打造一站式充電支付服務。

全支付總經理游金榮表示，此次合作是全支付推動「平台服務導流」與「共享會員」生態策略的重要里程碑。憑藉超過710萬會員基礎及全點回饋機制，全支付希望吸引更多生活服務品牌加入平台，共同擴大跨界生活生態圈。

AmpGO目前全台充電站點已突破600站。即日起，用戶只需在全支付App首頁點選「電動車充電」專區，完成會員授權綁定後，即可直接使用AmpGO服務，免去重新註冊及資料填寫程序。充電完成後可直接於全支付App內付款，並支援全點100%折抵消費，全點1點可折抵新臺幣1元。

為慶祝合作上線及AmpGO達成600站里程碑，雙方同步推出限時優惠活動。即日起至7月31日止，全支付會員完成活動登錄後，透過App內「電動車充電」專區結帳，單筆消費滿100元可享10%全點回饋。活動期間新註冊的全支付會員，單筆消費滿100元還可額外獲得5%全點回饋，數量有限、送完為止。若搭配指定銀行信用卡付款，最高可享20%全點回饋，讓車主在享受便利充電服務之餘，也能同步節省充電支出。