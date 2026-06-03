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東京壽司名廚佐藤博之客座高雄銀昇！1人9800元 開賣3分鐘完售

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鹽烤真名鰹。記者陳睿中／攝影
鹽烤真名鰹。記者陳睿中／攝影

位於高雄壽司餐廳「銀昇」，在6月2～4日迎來東京銀座「Hakkoku」主廚佐藤博之來台客座。不僅帶來黑鮪魚、小肌、鮟鱇魚肝等海味食材，同時還運用在地的鰻魚、石斑、軟絲等台灣元素，打造一場高雄限定的特色盛宴。

甫於2022年底開幕的「銀昇」，由阪根嘉代一手打造，以日本飲食文化中的「季節感」為核心，從日本全國各地嚴選當季食材，並透過每個月固定更換菜單的模式，持續為賓客帶來新鮮感與時令旬味。她也以女性細膩的視角出發，透過不同主題的跨界餐酒會，讓日本酒藏、藝術家、陶藝家能與高雄的消費者交流互動，為高雄餐飲業帶來不一樣的美學能量。

此次前來客座的佐藤博之，過去曾帶領東京銀座「鮨とかみ」拿下米其林一星肯定。2018年，他在銀座創立個人獨立店「Hakkoku」。佐藤博之最大的特色之一，就是不同於一般壽司主廚先以魚種出發，再去選擇搭配白醋飯或赤醋飯，而是堅持選擇風味較濃厚的「赤醋飯」為起點，再去思考搭配魚料的調味手法、熟成天數等細節，甚至連白身魚也使用赤醋飯。獨特的風格與精緻手藝，也讓佐藤博之的作品擁有鮮明個性，Hakkoku更成為東京的預約困難名店之一。

此次佐藤博之與銀昇所推出的客座餐會，乃是雙方共同針對高雄所打造的限定版本菜單，全套總品項達23種。擔任重磅開場的「Hakkoku手捲」，刻意選擇靠近鮪魚後腦杓、味道濃厚的突先部位製成生鮪魚泥，立即讓人感受到佐藤博之立定下的料理基調。「鹽烤真名鰹」則是將真名鰹（白鯧）烤至皮酥肉嫩，同時保有纖細又豐滿的口感，搭配些許山葵更能勾出本質。

佐藤博之同時也在本次活動中加入許多台灣元素，例如「羽太昆布漬」使用本土的石斑魚，「烏魚子烏賊」則使用到烏魚子、軟絲等台灣食材入饌。套餐中的握壽司品項，還規劃油脂明顯的「築筴」，色澤宛若寶石的「鰹魚」，江戶前壽司的代表品項「小肌」，還有鮮味濃郁悠長的「鮟鱇魚肝」，以及「鰆魚」、「金目鯛」等內容。

至於經典的黑鮪魚，由東京豐洲市場知名鮪魚仲介商「やま幸」山口幸隆親自挑選，分別呈現「鮪魚中腹」、「鮪魚大腹」、「鮪魚赤身」。大腹入口即化、油脂豐盈，赤身則是細緻中帶有彈性口感，散發迷人的微酸香氣。能夠品嚐到不同部位帶來的油脂變化、口感層次與旨味，鮪魚與赤醋飯搭配的經典組合，也更能展現佐藤博之想要傳達的壽司風格。

另道「鰻魚天婦羅手捲」選用每尾約500公克的台灣鰻魚，先經燒烤處理皮下脂肪後再裹上特製麵糊酥炸成鰻魚天婦羅，帶來豐富的層次口感，同時以鰻魚骨熬煮而成的特製醬汁賦予甜鹹兼具的滋味，整體風味迷人，一直是銀昇不變的明星料理。

本次客座餐會提供4個餐期，每人9,800元。在公佈開賣後，短短3分鐘即銷售一空。阪根嘉代表示，自己對於台灣擁有深厚的情感，過去也曾在高雄度過童年，因此希望將優質的食材與料理體驗呈現給台灣消費者。例如餐會所使用的「築筴」油脂含量約是坊間的3倍，「金目鯛」也僅使用一本釣的珍品。未來銀昇計畫持續拓展，希望能讓更多人感受到品牌的精神。

鮪魚赤身。記者陳睿中／攝影
鮪魚赤身。記者陳睿中／攝影

鰆魚。記者陳睿中／攝影
鰆魚。記者陳睿中／攝影

小肌。記者陳睿中／攝影
小肌。記者陳睿中／攝影

星鰻。記者陳睿中／攝影
星鰻。記者陳睿中／攝影

築筴。記者陳睿中／攝影
築筴。記者陳睿中／攝影

Hakkoku主廚佐藤博之（左3）、銀昇女主人阪根嘉代。圖／銀昇提供
Hakkoku主廚佐藤博之（左3）、銀昇女主人阪根嘉代。圖／銀昇提供

柔煮章魚。記者陳睿中／攝影
柔煮章魚。記者陳睿中／攝影

鮪魚中腹。記者陳睿中／攝影
鮪魚中腹。記者陳睿中／攝影

Hakkoku手捲。記者陳睿中／攝影
Hakkoku手捲。記者陳睿中／攝影

車海老。記者陳睿中／攝影
車海老。記者陳睿中／攝影

甘鯛椀物。記者陳睿中／攝影
甘鯛椀物。記者陳睿中／攝影

羽太昆布漬。記者陳睿中／攝影
羽太昆布漬。記者陳睿中／攝影

金目鯛。記者陳睿中／攝影
金目鯛。記者陳睿中／攝影

鰻魚天婦羅手捲。記者陳睿中／攝影
鰻魚天婦羅手捲。記者陳睿中／攝影

鮟鱇魚肝。記者陳睿中／攝影
鮟鱇魚肝。記者陳睿中／攝影

烏魚子烏賊。記者陳睿中／攝影
烏魚子烏賊。記者陳睿中／攝影

鰹魚。記者陳睿中／攝影
鰹魚。記者陳睿中／攝影

鮪魚大腹。記者陳睿中／攝影
鮪魚大腹。記者陳睿中／攝影

磯煮鮑魚。記者陳睿中／攝影
磯煮鮑魚。記者陳睿中／攝影

極上海膽。記者陳睿中／攝影
極上海膽。記者陳睿中／攝影

壽司 東京 高雄

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