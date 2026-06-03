momo推618促銷 超商取貨免運門檻下殺到190元只到6月8日

年中電商購物618檔期將屆，富邦媒（8454）今（3）日宣布 momo《瘋GOAL 618年中慶》提前開跑，momo即日起率先祭出兩大暖身福利，包括即日起至6月8日，全站超商取貨滿190元免運費；升級moPro+年會員現賺618 mo點。momo預估，今年618檔期業績將較上月成長雙位數。

根據MIC多次的電商調查，消費者網路購物最在意的項目中，「運費」因素排名始終高居不下。包括蝦皮購物店到店免運門檻99元起、Coupang酷澎則推WOW訂閱制，每月59元提供火箭速配/跨境商品單件無門檻免運、30天免費退貨及專屬折扣等優惠，網路家庭攜手統一超，超取免運費門檻下降至290元。momo在4月23日宣布將超取免運門檻下降到290元，618前哨戰再降到190元，期限至6月8日。

momo指出，台灣網購族習慣超商取貨，但小額補貨卻常常卡在免運門檻。momo即日起至6月8日將全站超商取貨免運門檻降至190元，讓消費者無論是補貨防曬美妝、添購消暑生活用品、嘗鮮異國零食點心，或採買日常保健品，都能更輕鬆達到免運條件，降低小額購物的湊單壓力，讓618年中檔期從暖身階段就更貼近日常需求。

會員回饋也同步加碼。即日起至6月底，消費者升級moPro+年會員並完成活動登記，即可獲得618 mo點回饋；mo點購物時可全額折抵，1點等同1元使用。momo表示，這波提前暖身設計，就是希望讓消費者不必等到618當天才開搶，而是在檔期前就能先省運費、先拿回饋，等到正式檔期開打時買得更輕鬆。

富邦媒電商事業資深副總經理洪偉釗表示，今年momo 618不只是折扣，更希望把購物節變成一場有參與感的年中狂歡。這次全站超商取貨滿190元免運，也是momo持續優化購物體驗的具體行動。