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台灣虎航高雄飛石垣島、小松全新航線！單程1599元起 10時手刀搶票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航宣布將於9月開航高雄-石垣島及高雄-小松兩條全新航線。慶祝開航，今天推出限時開賣促銷，單程未稅價1599元起。圖／台灣虎航提供
台灣虎航宣布將於9月開航高雄-石垣島及高雄-小松兩條全新航線。慶祝開航，今天推出限時開賣促銷，單程未稅價1599元起。圖／台灣虎航提供

台灣虎航今年9月將開航高雄-石垣島、高雄-小松2條全新航線，今天上午10時至晚間11時59分限時促銷價，高雄-石垣島、高雄-小松單程未稅1599元起。

為慶祝兩條航線開航，台灣虎航今天上午10時起至晚間11時59分，推出高雄-石垣島、高雄-小松單程未稅1599元起的開賣促銷價，搭乘日期為9月2日起至10月24日止。

台灣虎航目前共有43條航線，其中包含桃園飛秋田、花卷、福島、新瀉、岡山、高知、宮崎、大分、米子、佐賀、石垣島、普吉島；台中飛名古屋、濟州；台南飛沖繩、熊本；高雄飛名古屋、岡山、仙台等19條為獨家直飛航線。今年9月開航高雄-石垣島、高雄-小松2航線，讓高雄出發飛往日本的航線增加至11條，如再加上高雄-首爾金浦、高雄-濟州島及高雄-峴港航線，台灣虎航營運高雄出發航線將達14條。

高雄-石垣島航線預計2026年9月2日開航，開航初期每周營運2班；高雄-小松航線預計2026年9月3日開航，開航初期也為每周營運2班。

台灣虎航宣布將於9月開航高雄-石垣島及高雄-小松兩條全新航線。慶祝開航，今天推出限時開賣促銷，單程未稅價1599元起。記者黃仲明／攝影
台灣虎航宣布將於9月開航高雄-石垣島及高雄-小松兩條全新航線。慶祝開航，今天推出限時開賣促銷，單程未稅價1599元起。記者黃仲明／攝影

台灣虎航 虎航 石垣島

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