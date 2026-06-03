快訊

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

超商雞胸肉為何特別嫩？專家揭「關鍵成分」吃多當心害骨質流失

美伊談判現況曝光！魯比歐再畫停戰紅線 爆伊朗最高領袖「變積極」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳紅到像披頭四！492萬粉絲科技播客陪逛夜市驚呼太震撼

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Lex Fridman（左）與黃仁勳2日晚間到饒河夜市享受綿綿冰。圖／摘自IG（@nvidia）
Lex Fridman（左）與黃仁勳2日晚間到饒河夜市享受綿綿冰。圖／摘自IG（@nvidia）

輝達NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳在台灣掀起的「仁來瘋（Jensanity）」熱潮，連國際知名AI研究員暨播客（Podcaster）都驚呼「太震撼」。擁有492萬粉絲的知名節目《Lex Fridman Podcast》主持人、前麻省理工學院（MIT）人工智慧與自駕車研究員Lex Fridman，2日晚間在社群平台X與IG分享與黃仁勳同遊台灣的照片，不僅一同逛夜市、品嚐台灣街頭小吃，還特地曬出兩人一起享用芒果冰的合照，引發網友熱烈討論。

Lex Fridman被視為全球科技與思想領域最具影響力的播客主持人之一，節目長期聚焦人工智慧、科技、哲學、心理學、歷史與經濟等議題，曾專訪Google執行長Sundar Pichai、Demis Hassabis、Terence Tao以及Sam Harris等重量級人物。黃仁勳過去也曾登上他的節目，暢談輝達發展與AI未來趨勢。

這次隨著GTC Taipei及台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，Lex Fridman特別來台，並花了一整天時間跟隨黃仁勳行程。他在貼文中表示，當天不僅和數千名工程師交流，也一起走訪夜市、大啖台灣街頭美食。他形容：「Jensen 在台灣受到搖滾巨星般的歡迎，簡直就像 60 年代的披頭四（The Beatles）一樣！這真的很令人震撼。」

不過，比起企業領袖光環，更讓Lex Fridman印象深刻的，是黃仁勳始終維持一貫的謙遜與親和力。他表示，無論面對多少粉絲與鎂光燈，黃仁勳依然和多年前一樣，是個善良、幽默又體貼的人，「就像他小時候在台灣逛著同樣夜市時那樣。」

身為科技圈知名意見領袖，Lex Fridman這次也徹底被台灣夜市文化征服。他透露，兩人一整天品嚐了許多不同的街頭小吃，直呼那是自己吃過最美味的食物之一，並預告未來將分享完整影片內容，記錄與黃仁勳在台灣相處及交流的過程。

貼文最後，Lex Fridman更興奮表示，接下來將持續參與Computex相關活動，與黃仁勳及來自世界各地的工程師交流，同時繼續探索台灣，尤其是尋找更多令人驚豔的夜市美食。他感性地寫下：「像這樣的日子，我比平常更覺得自己是世界上最幸運的孩子。」

從夜市小吃到芒果冰，從AI論壇到工程師交流，這位全球最具影響力的科技Podcaster，似乎也和許多海外訪客一樣，在黃仁勳的帶領下，已經體驗到台灣獨具魅力的一面。

黃仁勳曾經上Lex Fridman的Podcast節目。圖／摘自IG（@nvidia）
黃仁勳曾經上Lex Fridman的Podcast節目。圖／摘自IG（@nvidia）

黃仁勳 NVIDIA 輝達

延伸閱讀

黃仁勳為何替台灣夜市打廣告？輝達官方一句話藏AI布局玄機

黃仁勳夜衝饒河夜市！付千元吃烤玉米、親民抱貓 網嗨喊：太幸福了

「韓版兆元宴」吃這家！菜單曝光全網看傻：比公司聚餐還便宜

整理包／Computex 再掀 AI 旋風 黃仁勳七大金句一次看

相關新聞

黃仁勳紅到像披頭四！492萬粉絲科技播客陪逛夜市驚呼太震撼

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳在台灣掀起的「仁來瘋（Jensanity）」熱潮，連國際知名AI研究員暨播客（Podcaster）都驚呼「太震撼」。擁有492萬粉絲的知名節目《Lex Fridman Podcast》主持人、前麻省理工學院（MIT）人工智慧與自駕車研究員Lex Fridman，2日晚間在社群平台X與IG分享與黃仁勳同遊台灣的照片，不僅一同逛夜市、品嚐台灣街頭小吃，還特地曬出兩人一起享用芒果冰的合照，引發網友熱烈討論。

免另外下載App！全支付整合AmpGO充電平台 一鍵付款享最高20%回饋

全支付宣布攜手電動車充電平台AmpGO展開合作，成為全台首家提供電動車充電免跳出App支付體驗的電子支付業者。透過功能整合，車主無須額外下載App，即可直接在全支付App內完成充電站搜尋、啟動充電、查看進度及付款等流程，打造一站式充電支付服務。

東京壽司名廚佐藤博之客座高雄銀昇！1人9800元 開賣3分鐘完售

位於高雄的壽司餐廳「銀昇」，在6月2～4日迎來東京銀座「Hakkoku」主廚佐藤博之來台客座。不僅帶來黑鮪魚、小肌、鮟鱇魚肝等海味食材，同時還運用在地的鰻魚、石斑、軟絲等台灣元素，打造一場高雄限定的特色盛宴。

momo推618促銷 超商取貨免運門檻下殺到190元只到6月8日

年中電商購物618檔期將屆，富邦媒（8454）今（3）日宣布 momo《瘋GOAL 618年中慶》提前開跑，momo即日起率先祭出兩大暖身福利，包括即日起至6月8日，全站超商取貨滿190元免運費；升級moPro+年會員現賺618 mo點。momo預估，今年618檔期業績將較上月成長雙位數。

台灣虎航高雄飛石垣島、小松全新航線！單程1599元起 10時手刀搶票

台灣虎航今年9月將開航高雄-石垣島、高雄-小松2條全新航線，今天上午10時至晚間11時59分限時促銷價，高雄-石垣島、高雄-小松單程未稅1599元起。

日本觀光客瘋排7元水餃！晴光商圈十大銅板美食一次看

從25元鮮奶甜甜圈到日本觀光客也瘋排的7元水餃，誰會是晴光商圈冠軍？內文完整附上各店詳細地址、營業時間，出發覓食必收藏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。