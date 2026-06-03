日本觀光客瘋排7元水餃！晴光商圈十大銅板美食一次看

日本旅客也瘋排！晴光美食從早吃到晚

隱身在中山北路、林森北路與民權東路一帶的晴光商圈，一直以來都是附近上班族與在地居民的日常廚房。這個街區涵蓋了白天的晴光市場（攤販集中場），以及傍晚接力登場的雙城街夜市，幾乎包辦了周邊居民一整天的覓食選項。不只是在地人下班會來解決晚餐，近期現場也常看到日本旅客手裡拿著導覽或看著手機地圖在排隊，不少熱門攤位甚至貼心地準備了日文菜單，成為日本觀光客朝聖台灣在地庶民小吃的一站。

拋開網路上的爆紅濾鏡，晴光商圈的魅力其實很簡單，就是「選擇多、消費不浮誇」的台式日常口味。這裡多數的麵攤、夜市熱食與甜點，不少仍落在百元上下，甜點與小吃則多以銅板價為主。從白天的乾意麵，到晚上的現包水餃、海鮮粥，它提供了一種待在精華區裡，最沒有消費壓力的覓食方式。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計了晴光商圈與雙城街夜市周邊近兩年的網路討論度，整理出大家最常提起的十家熱門店鋪。如果你正好路過附近卻不知道該吃哪一家，不妨直接從這份名單裡挑挑看。

No.10 晴光意麵

翻攝官網／台北市市場處

翻攝官網／台北市市場處

走進晴光市場，如果想尋找最道地的老台北味，直奔第9號攤的晴光意麵準沒錯。這家傳承多年的老字號麵店，不僅在2025年入選全台小吃指南「500碗」，連國際名廚江振誠受訪時也將它列為個人外送的最愛名單，低調的攤位藏著連名廚都讚賞的老派經典味道。

雖然市場攤位的內用座位不多，但招牌的乾意麵份量很夠，也被不少老饕封為來到晴光市場的必吃首選。而麵條無論做成湯的或乾的都很受歡迎，吃起來樸實卻很耐吃，再配上一碗慢火熬煮的大骨湯，就是最純粹的日常美味。

除了店主客氣親切，在晴光意麵用餐的消費，在市中心更顯得相當實惠。不少網友分享點餐攻略，留言大讚：「今天點了乾意麵加蛋、大腸、地瓜葉，這樣才150元！超級划算，真的是佛心店家」、「意麵無論乾湯都好吃，一定要再加上滷豆腐，讚！」對許多人來說，這就是一家味道穩定、路過想簡單吃一餐時，絕對不會出錯的老麵攤。

營業時間：10:30至20:00（週三休息）



地址：台北市中山區農安街2巷（晴光市場第9號攤）

No.9 阿富海鮮粥

翻攝官網／台北市市場處

翻攝官網／台北市市場處

當夜幕低垂、雙城街夜市的黃色燈光亮起，阿富海鮮粥是許多人解決晚餐與宵夜的熱門老店。雖然店名叫海鮮粥，但它之所以吸引人，是因為菜單準備得極具彈性。在這裡，只要一枚50元硬幣，就能點到一盤熱騰騰的小份炒飯、炒麵或炒米粉，在台北市區的夜市裡可說是相當實惠的選擇；而最招牌的海鮮粥更是現點現煮，裡面有老闆貼心準備的豐富食材，包括滿滿的蚵仔、大顆蝦仁、花枝、豬肝和魚丸，熱騰騰的現煮風味是無數饕客的必點品項。

這裡不論是想用銅板價吃盤炒麵，還是想多花一點點錢加料喝湯，都能自由搭配。不少網友留言大讚它的真材實料：「海鮮粥很棒，碗內滿滿各種料，每種海鮮都很讚，蝦子已經去殼且大隻、蚵仔大顆、花枝也切得很大，還有肉片、虱目魚、魚丸，且湯頭鮮甜，高麗菜也煮得軟爛入口即化」、「湯頭真的很好喝，新鮮又清甜。」不論是想簡單打發一餐，還是深夜想來碗熱湯，在這一攤都能找到適合的吃法。

營業時間：17:30至2:00（週日、一休息）



地址：台北市中山區晴光里農安街14號前雙城美食（雙城街夜市23號攤）

No.8 晴光陳季炸雞

北投起家的超人氣品牌陳季炸雞，在晴光商圈開分店多年來，一直被不少饕客封為台北最好吃的市場炸雞之一。每當經過雙城街12巷，如果看到一群人不顧熱量地在排隊，那一定就是這家店。這裡走的是傳統市場炸物路線，攤位上的現炸雞翅、小雞塊和炸魷魚永遠都是熱騰騰剛出爐，外皮金黃酥脆，是附近許多上班族下午茶和宵夜的口袋名單。

厲害的是在台北市中心還能維持相當佛心的銅板價，像是25元的炸雞翅、55元的現炸雞排，連菜單上也貼心標滿了日文翻譯，吸引不少外國遊客也跟著在地人一起排隊。不少網友留言大讚：「雞肉本身沒有過度的醃漬和裹粉，很單純地用胡椒鹽和雞肉本身的肉汁來決勝負，咬下去的瞬間就能很明顯地感受到肉質的鮮嫩度。」這種剛出爐、熱呼呼的酥脆口感，不管是當下午茶點心還是宵夜，吃起來都非常過癮。

營業時間：週一至週六12:00至24:00、週日14:30至24:00



地址：台北市中山區雙城街12巷26號

No.7 城市愛玉

翻攝FB／城市冰品

翻攝FB／城市冰品

開了超過40年的城市愛玉，是雙城街夜市裡的超人氣攤位，攤位前常常可以看見排隊人潮。最出名的就是天然手洗的野生愛玉，口感滑嫩，搭配大塊的顆粒碎冰與新鮮現壓的檸檬汁，酸甜的古早風味在熱天吃起來特別解膩。更佛心的是，內用如果覺得不夠，店家還可以免費讓客人加冰或加檸檬汁。由於夜市中央的攤位沒有冷氣，如果想在舒適的空間坐下來吃，他們也在附近的巷子裡開了一家叫「城市冰品」的內用店面，讓食客有更舒服的選擇。

城市愛玉每一道手工配料都維持著極佳的水準，不少網友留言大讚它的真材實料與店家的貼心：「最喜歡點招牌二號，有愛玉、綠豆、粉圓、粉粿，可以加檸檬一碗才六十元。碎冰的顆粒大，攪拌均勻再吃非常過癮，而且每一樣配料都很好吃，不會軟爛或糊掉」、「老闆很親切，內用使用的是瓷碗與不鏽鋼湯匙，給人一種很乾淨、安心的感覺。」這種用料老實、不刻意包裝的傳統甜品，非常適合在天氣悶熱、或是吃完夜市熱食之後，點上一碗來清涼解膩。

營業時間：11:30至01:00



地址：台北市中山區雙城街17-2號（榮昌藥局對面）



分店資訊：城市冰品（台北市中山區雙城街10巷27-1號）

No.6 亞當他媽的可麗餅

在晴光商圈一眾老派小吃裡，亞當他媽的可麗餅光靠店名就讓人很難忘記。這家可麗餅走的不是柔軟濕潤的路線，而是主打薄、酥、脆的脆皮口感，剛做好時一口咬下能聽見明顯喀滋聲，也因此在Threads上被不少網友狂推。Google評論中，最常被推薦的口味之一是「苦甜巧克力＋香蕉」，用巧克力的微苦中和甜味，再搭上香蕉香氣，是不少人第一次造訪會選的安全牌。

除了可麗餅本身，店名也意外成為晴光商圈的社群記憶點。有網友討論時笑稱「亞當，你媽真的很強欸」，也有人因為附近的亞當炒飯而延伸推薦：「亞當炒飯超好吃！下次也去吃吃看她媽的可麗餅。」這種帶點荒謬又好記的店名，讓它在晴光商圈一排小吃攤裡特別有辨識度。

不少吃過的網友也留下好評：「這家真的超級好吃，上週無意間吃到，隔天又去買來吃。」不過店家多由阿姨一人作業，現點現做需要一點等待時間，也有網友提醒：「阿姨自己一個人做，需要一點時間需要等待，但可麗餅很好吃，阿姨也很友善！希望大家多給阿姨一點時間。」如果路過晴光市場想吃一份甜點解解饞，這家脆皮可麗餅是很值得稍作等待的小驚喜。

營業時間：平日16:30至20:30、假日14:30至20:30



地址： 台北市中山區農安街2巷21號

No.5 双妹嘜養生甜品

翻攝FB／双妹嘜

翻攝FB／双妹嘜

不用特地飛香港，在農安街的巷弄內就能吃到最正宗的港式甜品。双妹嘜主打低糖養生的港式燉奶、芝麻糊與紫米粥，其中最招牌的燉奶質地細緻得如同絲綢，入口即化，帶有濃郁奶香卻完全不甜膩。憑著扎實的口味，這家店甚至是第一名模林志玲的私房愛店。

在店內眾多養生品項中，尤其是「紫米燉奶」非常多人推薦。微甜的紫米搭配溫潤滑嫩的燉奶，在台北市區想吃點精緻又低負擔的經典港式甜品，這裡一直是許多人的首選。

營業時間：平日11:00至21:30、週六12:00至21:30、週日12:00至20:00



地址：台北市中山區農安街2巷20號之33

No.4 台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈 晴光創始店

翻攝FB／台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈-Taiwanese donuts

翻攝FB／台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈-Taiwanese donuts

只要來到晴光商圈，經常能看到這家甜甜圈店門口有著長長的排隊人龍。近年來因為日韓觀光客在社群上瘋傳，讓這家店的人氣更加火熱。富有特色的台式脆皮風格，有別於美式甜甜圈的鬆軟，剛出爐的甜甜圈外皮酥脆到不行，內層卻依舊極度柔軟，裹上滿滿的特製鮮奶糖粉，咬下去奶香瞬間在嘴裡炸裂！目前店內均一價為每個25元，買滿6個還會附贈紙袋。

許多愛好者都在網路上留言分享最真實的品嚐心得：「招牌的原味脆皮鮮奶甜甜圈，炸得酥脆不膩、再灑上細細的糖粉，香香甜甜好滋味，是很有幸福感的點心。」另外也有常客貼心提醒購買的隱藏攻略：「要注意10種有包餡的甜甜圈是每天固定11:15、13:45和15:45出爐，其他時間基本上只有原味招牌口味可以買」、「建議現場馬上吃最好吃，帶回家冷掉的口感還是有差的。」

營業時間：11:00至19:00



地址：台北市中山區雙城街17巷24號

No.3 鴻記水餃牛肉麵

翻攝官網／台北市市場處

翻攝官網／台北市市場處

身為雙城街夜市的熱食扛霸子，鴻記只要一開攤就是滿滿人潮。近期因為有不少日本、韓國旅客跟著社群推薦前來朝聖，讓排隊隊伍在還沒營業前就開始出現，紛紛在網路上大讚這才是最道地的台灣夜市味。這裡的主角是現包現煮的韭菜水餃，口味只有韭菜一種，沒有其他選擇。水餃的尺寸普通偏小、外皮薄到單看外觀就能透出內餡的綠色，價格是一顆7元（一份10顆70元）。除了水餃，店裡也販售湯頭醇厚的清燉與紅燒牛肉麵，如果不吃肉，也可以選擇大碗80元的牛肉湯麵。

面對這波排隊熱潮，網路上也出現了不同的聲音，像是不少日本遊客留言認為「美味是值得等待的」；但也有吃過的網友留下非常誠實的看法：「牛肉麵就普通，但價格真的很便宜，其實只點一碗牛肉湯來搭配水餃都划算」、「算不錯的水餃，但排30分鐘…不太值得。」對於想要品嚐的饕客來說，建議自行斟酌時間前來。

營業時間：17:30至1:00（週一、四休息）



地址：台北市中山區雙城街12號（雙城街夜市29號攤）

No.2 晴光紅豆餅

翻攝官網／台北旅遊網

翻攝官網／台北旅遊網

穩坐亞軍寶座的「晴光紅豆餅」，是開遍全台、無人不知的知名老字號，但來到雙城街巷弄內的本店，吃起來就是多了一份在地的道地風味。這裡主打超高CP值、便宜大顆，無論是經典紅豆、香濃奶油還是爆絲蘿蔔絲，內餡永遠塞得像座小山，一咬絕對「爆漿」。這真的不能叫紅豆餅，根本是披著餅皮的餡料炸彈，熱熱吃外皮脆口最過癮！

對於這份經典的銅板美味，不少吃過的人也紛紛留下最真實的心得：「雖然價格從以前的15元漲到了現在的20元，但以其紮實的餡料來看，依然是相當划算的選擇」、「要吃的時候要小心，超燙而且會爆漿，製作時爆滿的餡，看了真開心。」

營業時間：11:00至19:30



地址：台北市中山區雙城街12巷16之1號

No.1 黃記魯肉飯

連年入選《米其林指南》的黃記魯肉飯，不分平假日，店門口永遠是一幅瘋狂排隊的景象。店內的招牌魯肉飯肥瘦比例完美，熬煮到膠質爆棚，吃完嘴唇還會帶點黏抿的幸福感；搭配柴魚高湯與沙茶點綴的古早味肉羹湯、控肉與滷白菜，就是一套震撼老饕味蕾的台式經典。因為味道扎實，讓不少網友直言：「全台北魯肉飯前三名絕對有黃記，路過看到沒人排隊（雖然不可能），一定要立刻衝進去吃！」

對於餐點風味，許多食客也留下了非常高的評價：「滷肉飯上面的滷肉切得相當的細，入口後還會有黏嘴唇的感覺，膠質很多，好久沒有吃到這種滷肉飯，真的是古早味，和我小時候吃的感覺一模一樣」、「我吃過最好吃的白菜魯就是這一家。」由於名氣實在太旺，常客們甚至對周邊的獨特風景習以為常：「對面晴光公園時常可以看到一堆等待叫號的外國人本國人。」

營業時間：11:30至20:20（週一、四休息）



地址：台北市中山區中山北路二段183巷28號

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年5月21日至2026年5月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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