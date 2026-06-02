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龍蝦雞滷飯、嘉義火雞肉片便當！林聰明「小聰明食堂」現身鐵路便當節

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
林聰明沙鍋魚頭於第11屆鐵路便當節打造「小聰明食堂」。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭於第11屆鐵路便當節打造「小聰明食堂」。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義人氣小吃「林聰明沙鍋魚頭」今夏推出全新品牌「小聰明食堂 Mini Smart」，以店內的招牌餐點與嘉義特色小吃為出發，推出「聰明龍蝦雞滷飯便當」、「嘉義火雞肉片便當」、「聰明滷排骨便當」等便當，預計在6月5日起，限時於台北車站第11屆鐵路便當節登場。現場消費滿額，還有機會獲得立即折扣或文創商品。

已經有73年歷史的林聰明沙鍋魚頭，此次於鐵路便當節推出新品牌「小聰明食堂」，運用品牌本身擅長的料理手法，推出多款特色便當。其中「聰明龍蝦雞滷飯便當」使用人氣極高的龍蝦，搭配上林聰明的招牌火雞肉與滷肉，打造出三強聯手的滋味，每份399元；另外還以在電商平台、聰明鍋等不同通路獲得粉絲支持的花枝蝦排、酥炸魚排為元素，推出「聰明魚薯條滷肉飯便當」、「聰明酥炸魚排便當」、「聰明花枝蝦排便當」，亦有「嘉義火雞肉片便當」、「聰明滷排骨便當」等選擇，每個99～139元不等，加價10元還可獲得沙鍋湯1碗。

除此之外，「小聰明食堂」同步導入吉祥物「特派員貓喜」，以阿里山鐵道旅行為故事核心，將品牌價值從「吃飯」轉化為「旅行意義的共鳴」。活動現場並設置復古轉盤活動，消費滿200元即可參加，獎項包括折扣優惠、品牌小點、貓喜系列限定文創小物。

聰明龍蝦雞滷飯便當，399元。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
聰明龍蝦雞滷飯便當，399元。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

聰明花枝蝦排便當，119元。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
聰明花枝蝦排便當，119元。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義火雞肉片便當，119元。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
嘉義火雞肉片便當，119元。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義 龍蝦 林聰明

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