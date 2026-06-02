快訊

后豐鐵馬道人潮退燒？他曝假日幾乎沒遊客 在地人揭3原因

T-34失事2飛官殉職…機上「無黑盒子」原因曝光 軍方將交叉比對釐清經過

高雄追星要台胞證？傳EXO 7月簽售「大陸電商主辦」 主辦單位發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

遠傳挺新鮮人迎戰AI世代！多款「AI手機」6月限時專案價最低0元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
遠傳「挺新鮮人AI應援方案」集結多款熱門AI手機，滿足不同使用需求與預算選擇。圖／遠傳電信提供
遠傳「挺新鮮人AI應援方案」集結多款熱門AI手機，滿足不同使用需求與預算選擇。圖／遠傳電信提供

AI已躍升為現今職場中的關鍵能力之一，6月畢業季來臨，大量新鮮人即將踏入職場，遠傳電信限時推出「挺新鮮人AI應援方案」，多款AI手機搭配指定方案0元起，並加碼贈送Google AI Plus免費3個月，協助新世代輕鬆啟動AI職場生活。

遠傳「挺新鮮人AI應援方案」集結多款熱門AI手機，滿足不同使用需求與預算選擇，包括三星S26系列、A57，以及OPPO Find X9s、Find X9 Ultra、Reno15等最新系列；另有遠傳獨家機款vivo X300 FE、V70 FE，以及小米17T與17T Pro、榮耀Magic 8 Pro等機款，從高效能旗艦到均衡實用款選項多元。AI手機大多具備強大運算效能、AI攝影、智慧助理與跨裝置整合能力，無論是初入職場的工作應用、日常學習整理、生活記錄與娛樂體驗，都能提供更即時、直覺的智慧輔助。

即日起至6月30日於遠傳申辦指定方案，即可享指定AI手機專案價最低0元起優惠，並加碼贈送每月原價260元的Google AI Plus免費使用3個月，實際體驗生成式AI在文件整理、郵件撰寫、資料搜尋與創意發想上的高效協助。

此外，遠傳活動期間同步祭出多項新鮮人應援好禮，申辦指定方案就可享Spotify首次申辦前3個月免費、遠傳friDay影音免費暢看兩個月，以及手機舊換新最高再折4,000元、手機保險最高兩個月等多項優惠。

遠傳推出獨家主打機款vivo X300FE，兼具輕巧機身與高效能表現，適合重視質感體驗與行動便利性的年輕族群。即日起申辦vivo X300FE搭配指定方案，手機專案價最低0元起；申辦月租1,099元、1,499元48期方案再加碼贈送價值6,990元的「蔡司2.35x長焦增距鏡頭、專屬殼套裝組」，可外接於手機鏡頭，提升拍攝表現力與使用彈性，數量有限送完為止。

遠傳網路門市推出「6月超強補給」優惠，即日起至6月底新申辦或攜碼申辦5G 599元合約24個月以上「金系列」方案，包括「金好用」享YouTube Premium月月折抵最高150元、「金好聽」享Spotify Premium暢聽24個月、或「金好看」享遠傳friDay影音暢看24個月；「遠傳幣」方案最高送13,500遠傳幣。指定方案限時加送600遠傳幣；合約期間內每月贈送8GB上網流量，再加碼送88GB流量包；加購降噪藍牙耳罩式耳機享57折；全館申辦不限方案再抽iPad Air。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

遠傳「挺新鮮人AI應援方案」集結多款熱門AI手機（圖為小米17T、17T Pro）。圖／遠傳電信提供
遠傳「挺新鮮人AI應援方案」集結多款熱門AI手機（圖為小米17T、17T Pro）。圖／遠傳電信提供

遠傳「挺新鮮人AI應援方案」集結多款熱門AI手機（圖為榮耀Magic 8 Pro）。圖／遠傳電信提供
遠傳「挺新鮮人AI應援方案」集結多款熱門AI手機（圖為榮耀Magic 8 Pro）。圖／遠傳電信提供

遠傳

延伸閱讀

世足賽將登場！搶瘋足球熱潮 中華電強打「大賽看中華」促案

ibon雲端列印網AI服務再升級！「專業影片生成」登場 還有虛擬主播

小米17T系列登台 徠卡5倍長焦、動態人像吸睛 信義區打造沉浸體驗館

迎戰夏季高溫！486團購推「冷氣租購」 限時限量優惠月付300元有找

相關新聞

遠傳挺新鮮人迎戰AI世代！多款「AI手機」6月限時專案價最低0元起

AI已躍升為現今職場中的關鍵能力之一，6月畢業季來臨，大量新鮮人即將踏入職場，遠傳電信限時推出「挺新鮮人AI應援方案」，多款AI手機搭配指定方案0元起，並加碼贈送Google AI Plus免費3個月，協助新世代輕鬆啟動AI職場生活。

迎戰夏季高溫！486團購推「冷氣租購」 限時限量優惠月付300元有找

夏月電價正式上路，隨著氣溫居高不下，家裡的冷氣也開始長時間運轉。根據台電統計，住宅用戶夏季平均用電量較非夏月增加近4成，電費支出也隨之攀升。

宋慧喬浪漫長捲髮配俏麗短洋裝站台Chaumet珠寶展 跨越時空的頂尖藝術

法國高級珠寶品牌尚美巴黎（CHAUMET），日前於首爾Cociety Seongsu藝術空間盛大舉辦Jewels by Nature高級珠寶展，展覽攜手以現代手法重新詮釋「韓國民畫」的代表性藝術家沈美素（Miso Shim）打造沉浸式藝術場景。品牌大使宋慧喬更配戴全新Dahlia系列珠寶優雅現身。

LV X UNICEF買吊墜做慈善 歡慶10週年加碼獨一無二足球座鐘線上拍賣

國際精品龍頭路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為慶祝品牌與聯合國兒童基金會（UNICEF）攜手合作十週年，除了推出「Silver Lockit 2026全新系列」限量手鍊，也再度延續並深化與聯合國兒童基金會的合作，除了全力支持由UNICEF主導的「POWER4Girls」全球計畫，並將於六月發起義賣與慈善拍賣 。

IKEA公布2026上半年「熱銷家具排行榜TOP10」！冠軍平價多用途

最近想添購新家具嗎？IKEA「618線上購物節」將於6月4日至6月18日限時登場，同步公開2026上半年10大熱銷家具排行榜，從方便移動的HORNAVAN推車、BOLLSIDAN筆記型電腦桌，到深受學生族與居家辦公族喜愛的ALEX抽屜櫃、BILLY書櫃等經典收納品項都有，趁618線上購物節一次入手更划算。

Longchamp國民包Le Pliage經典重塑 單色極簡、修長輪廓更時髦了

Longchamp的經典摺疊包Le Pliage，在本季這款國民包迎來了結構性的外型微調，透過全新登場的Le Pliage One與Le Pliage Xtra，回應了當前時尚包款兩大趨勢：單色極簡主義與修長的橫向廓形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。