遠傳挺新鮮人迎戰AI世代！多款「AI手機」6月限時專案價最低0元起

AI已躍升為現今職場中的關鍵能力之一，6月畢業季來臨，大量新鮮人即將踏入職場，遠傳電信限時推出「挺新鮮人AI應援方案」，多款AI手機搭配指定方案0元起，並加碼贈送Google AI Plus免費3個月，協助新世代輕鬆啟動AI職場生活。

遠傳「挺新鮮人AI應援方案」集結多款熱門AI手機，滿足不同使用需求與預算選擇，包括三星S26系列、A57，以及OPPO Find X9s、Find X9 Ultra、Reno15等最新系列；另有遠傳獨家機款vivo X300 FE、V70 FE，以及小米17T與17T Pro、榮耀Magic 8 Pro等機款，從高效能旗艦到均衡實用款選項多元。AI手機大多具備強大運算效能、AI攝影、智慧助理與跨裝置整合能力，無論是初入職場的工作應用、日常學習整理、生活記錄與娛樂體驗，都能提供更即時、直覺的智慧輔助。

即日起至6月30日於遠傳申辦指定方案，即可享指定AI手機專案價最低0元起優惠，並加碼贈送每月原價260元的Google AI Plus免費使用3個月，實際體驗生成式AI在文件整理、郵件撰寫、資料搜尋與創意發想上的高效協助。

此外，遠傳活動期間同步祭出多項新鮮人應援好禮，申辦指定方案就可享Spotify首次申辦前3個月免費、遠傳friDay影音免費暢看兩個月，以及手機舊換新最高再折4,000元、手機保險最高兩個月等多項優惠。

遠傳推出獨家主打機款vivo X300FE，兼具輕巧機身與高效能表現，適合重視質感體驗與行動便利性的年輕族群。即日起申辦vivo X300FE搭配指定方案，手機專案價最低0元起；申辦月租1,099元、1,499元48期方案再加碼贈送價值6,990元的「蔡司2.35x長焦增距鏡頭、專屬殼套裝組」，可外接於手機鏡頭，提升拍攝表現力與使用彈性，數量有限送完為止。

遠傳網路門市推出「6月超強補給」優惠，即日起至6月底新申辦或攜碼申辦5G 599元合約24個月以上「金系列」方案，包括「金好用」享YouTube Premium月月折抵最高150元、「金好聽」享Spotify Premium暢聽24個月、或「金好看」享遠傳friDay影音暢看24個月；「遠傳幣」方案最高送13,500遠傳幣。指定方案限時加送600遠傳幣；合約期間內每月贈送8GB上網流量，再加碼送88GB流量包；加購降噪藍牙耳罩式耳機享57折；全館申辦不限方案再抽iPad Air。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

遠傳「挺新鮮人AI應援方案」集結多款熱門AI手機（圖為小米17T、17T Pro）。圖／遠傳電信提供