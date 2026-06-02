迎戰夏季高溫！486團購推「冷氣租購」 限時限量優惠月付300元有找

夏月電價正式上路，隨著氣溫居高不下，家裡的冷氣也開始長時間運轉。根據台電統計，住宅用戶夏季平均用電量較非夏月增加近4成，電費支出也隨之攀升。

家電達人486先生表示，每年夏季「如何吹冷氣又不讓電費失控」向來是消費者最關心的熱門話題。根據486團購觀察，今年除了高效節能家電買氣熱絡，「冷氣租購」詢問度更是呈現倍數成長，其中又以準備遷入新居、精打細算的小家庭為主要消費客群。

486團購指出， 許多家庭雖然渴望將家中的老舊冷氣汰換為一級節能機種，卻往往因動輒數萬、甚至數十萬元的購機與安裝費用而卻步，因此能降低每月負擔的「冷氣租購」模式成為不少消費者的新選擇。主打「全新機、免押金、保固內全包」的服務，不僅能降低初期支出壓力，還能享受最新變頻科技帶來的省電效益，且租期屆滿後機器就歸租戶所有。

除了著重一級能效，現在民眾選購冷氣也越來越重視「科技用電管理」。例如具備聯網與智慧電量管理功能的機種，能讓使用者隨時透過手機App查看即時用電狀況、設定用電目標上限，並依據生活作息提供專屬的節能建議。這種能把耗電量「視覺化」的設計，能幫助消費者精準掌握冷氣耗電情形，避免夏季電費超出預期。

因應夏季換機需求，486團購推出冷氣租賃限時優惠，超值單冷型祭出首4年租金5折，折後月租最低263元起，數量有限、租完為止；另外，極淨2.0與旗艦冷暖系列則推出限時「省電補助」方案至6月30日止，除了前兩年租金享65折，再加碼折抵1,500元，前兩年每月租金直接降至294元起。

●附註：詳細活動內容以官網公告為準。

486團購推出「冷氣租購」限時優惠方案，月租費最低263元起。圖／486團購提供