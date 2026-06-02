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宋慧喬浪漫長捲髮配俏麗短洋裝站台Chaumet珠寶展 跨越時空的頂尖藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
宋慧喬出席Chaumet韓國首爾的Jewels by Nature頂級珠寶展。圖／Chaumet提供
宋慧喬出席Chaumet韓國首爾的Jewels by Nature頂級珠寶展。圖／Chaumet提供

法國高級珠寶品牌尚美巴黎（CHAUMET），日前於首爾Cociety Seongsu藝術空間盛大舉辦Jewels by Nature高級珠寶展，展覽攜手以現代手法重新詮釋「韓國民畫」的代表性藝術家沈美素（Miso Shim）打造沉浸式藝術場景。品牌大使宋慧喬更配戴全新Dahlia系列珠寶優雅現身。

此次展覽以品牌核心的自然創作理念為脈絡，溯源品牌創始人「自然主義珠寶匠人」的創作初心，將自然萬物的靈動形態、紋理光影凝萃於珠寶之中。沈美素以獨特視角重新演繹品牌標誌性元素，從Chaumet骨董與當代冠冕作品中汲取靈感，透過視覺創作，展開巴黎珠寶工藝與韓國藝術之間的精彩對話。

展會打破傳統靜態陳列模式，打造沉浸式觀展動線，層層遞進呈現品牌經典冠冕、約瑟芬系列與Jewels by Nature新作，特別設置的「Immersive Tiara Zone」更大膽讓骨董冠冕與當代作品於同一空間中交相輝映，詩意呈現深植於品牌歷史中的時間積累與工藝傳承。

Dahlia 18K白金戒指，鑲嵌1顆約5.82克拉的明亮式切割鑽石，以及多顆明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Dahlia 18K白金戒指，鑲嵌1顆約5.82克拉的明亮式切割鑽石，以及多顆明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Dahlia 18K白金項鍊，鑲嵌1顆D VVS1等級的明亮式切割鑽石，約重3.05克拉，以及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Dahlia 18K白金項鍊，鑲嵌1顆D VVS1等級的明亮式切割鑽石，約重3.05克拉，以及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Chaumet於韓國首爾Cociety Seongsu舉辦Jewels by Nature頂級珠寶展。圖／Chaumet提供
Chaumet於韓國首爾Cociety Seongsu舉辦Jewels by Nature頂級珠寶展。圖／Chaumet提供

Chaumet於韓國首爾Cociety Seongsu舉辦Jewels by Nature頂級珠寶展。圖／Chaumet提供
Chaumet於韓國首爾Cociety Seongsu舉辦Jewels by Nature頂級珠寶展。圖／Chaumet提供

宋慧喬出席Chaumet韓國首爾的Jewels by Nature頂級珠寶展。圖／Chaumet提供
宋慧喬出席Chaumet韓國首爾的Jewels by Nature頂級珠寶展。圖／Chaumet提供

Chaumet於韓國首爾Cociety Seongsu舉辦Jewels by Nature頂級珠寶展。圖／Chaumet提供
Chaumet於韓國首爾Cociety Seongsu舉辦Jewels by Nature頂級珠寶展。圖／Chaumet提供

Chaumet於韓國首爾Cociety Seongsu舉辦的Jewels by Nature頂級珠寶展特別攜手韓國藝術家Miso Shim。圖／Chaumet提供
Chaumet於韓國首爾Cociety Seongsu舉辦的Jewels by Nature頂級珠寶展特別攜手韓國藝術家Miso Shim。圖／Chaumet提供

Chaumet於韓國首爾Cociety Seongsu舉辦Jewels by Nature頂級珠寶展。圖／Chaumet提供
Chaumet於韓國首爾Cociety Seongsu舉辦Jewels by Nature頂級珠寶展。圖／Chaumet提供

Dahlia 18K白金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Dahlia 18K白金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

宋慧喬 珠寶

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