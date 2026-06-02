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宋慧喬浪漫長捲髮配俏麗短洋裝站台Chaumet珠寶展 跨越時空的頂尖藝術
法國高級珠寶品牌尚美巴黎（CHAUMET），日前於首爾Cociety Seongsu藝術空間盛大舉辦Jewels by Nature高級珠寶展，展覽攜手以現代手法重新詮釋「韓國民畫」的代表性藝術家沈美素（Miso Shim）打造沉浸式藝術場景。品牌大使宋慧喬更配戴全新Dahlia系列珠寶優雅現身。
此次展覽以品牌核心的自然創作理念為脈絡，溯源品牌創始人「自然主義珠寶匠人」的創作初心，將自然萬物的靈動形態、紋理光影凝萃於珠寶之中。沈美素以獨特視角重新演繹品牌標誌性元素，從Chaumet骨董與當代冠冕作品中汲取靈感，透過視覺創作，展開巴黎珠寶工藝與韓國藝術之間的精彩對話。
展會打破傳統靜態陳列模式，打造沉浸式觀展動線，層層遞進呈現品牌經典冠冕、約瑟芬系列與Jewels by Nature新作，特別設置的「Immersive Tiara Zone」更大膽讓骨董冠冕與當代作品於同一空間中交相輝映，詩意呈現深植於品牌歷史中的時間積累與工藝傳承。
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