宋慧喬浪漫長捲髮配俏麗短洋裝站台Chaumet珠寶展 跨越時空的頂尖藝術

最近想添購新家具嗎？IKEA「618線上購物節」將於6月4日至6月18日限時登場，同步公開2026上半年10大熱銷家具排行榜，從方便移動的HORNAVAN推車、BOLLSIDAN筆記型電腦桌，到深受學生族與居家辦公族喜愛的ALEX抽屜櫃、BILLY書櫃等經典收納品項都有，趁618線上購物節一次入手更划算。

2026-06-02 19:37