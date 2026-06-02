LV X UNICEF買吊墜做慈善 歡慶10週年加碼獨一無二足球座鐘線上拍賣

國際精品龍頭路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為慶祝品牌與聯合國兒童基金會（UNICEF）攜手合作十週年，除了推出「Silver Lockit 2026全新系列」限量手鍊，也再度延續並深化與聯合國兒童基金會的合作，除了全力支持由UNICEF主導的「POWER4Girls」全球計畫，並將於六月發起義賣與慈善拍賣 。

自2016年首度問世以來，Silver Lockit系列便以標誌性的迷你掛鎖設計深植人心 。今年，除了1月份率先登場的限量版金色吊墜外，LV一口氣推出三款全新限量版繩索手鍊，手鍊搭配紅色、藍色繩索，以及最具話題的「黑白相間」特殊版本，其上額外點綴了一枚精緻的足球形狀吊飾：足球不僅代表著超越國界的團結符號，更呼應了今年即將舉辦的一系列的慈善活動。

每售出一條常規或限量版繩索手鍊、或一對耳環，品牌即捐贈100美元給UNICEF；而每件銀鍊手鍊或吊墜則捐贈200美元。十年來至今，Silver Lockit系列在全球已累積籌得高達2,800萬美元的善款 。

由UNICEF主導的「POWER4Girls」全球計畫，橫跨南美、非洲與亞洲等120個國家，對象為10至25歲的青春期女孩及年輕女性，旨在透過改善優質培訓、解決性別暴力和破除結構性障礙，來加強女性的經濟獨立與職業融入，進而培育她們的領導力 。迄今，該計畫已在15個國家幫助了540萬名女孩；而在LV的協助下，目標每年將幫助超過10萬名女孩獲得教育、醫療與保護等基本服務，為全球性別平等注入實質影響力 。

LV同時也將將於6月9日至18日期間，在蘇富比（Sotheby's）線上獨家拍賣全球僅一件的藝術傑作「Louis Vuitton Unity Time Object」。這件極具現代感的鏤空時鐘，同樣以足球的幾何結構為靈感，由La Fabrique du Temps與L'Epée 1839攜手打造，並裝載於Asnières歷史工坊手工打造的Monogram帆布獎盃式旅行箱中 。時鐘精心鑲嵌白鑽與黑鑽 ，並以黃銅保護件點綴 ，拍賣所得將全數捐贈予UNICEF的人道救援工作 。

與此同時，經典影像書籍「REBONDS」也迎來全新版本。該書初版於1998年足球世界盃後發行 ，時隔28年重新推出 ，收錄了包括席琳·迪翁、Nigo及Stray Kids成員Felix在內約百位來自電影、音樂、時尚與體育圈的名人手持LV Monogram足球的珍貴肖像 ，傳遞「連結與分享」的信念。新書由LV執行長Pietro Beccari與Felix共同撰寫前言，於六月起在全台及全球門市發售，定價185美元，收益亦將全數捐出 。部分名人親筆簽名的版本與簽名足球，亦將於6月9日的蘇富比拍賣會中一同競標。

路易威登將全力支持由UNICEF主導的「POWER4Girls」全球計畫。圖／路易威登提供

Silver Lockit 2026全新系列限量手鍊。圖／路易威登提供

模特兒配戴Silver Lockit吊墜。圖／路易威登提供

全新版本「REBONDS」攝影書收錄各界名人手持此LV Monogram足球的珍貴肖像。圖／路易威登提供

Silver Lockit 2026全新系列手鍊。圖／路易威登提供

模特兒配戴Silver Lockit繩索手環。圖／路易威登提供

獨一無二的「Louis Vuitton Unity Time Object」將透過蘇富比舉辦線上慈善拍賣。圖／路易威登提供