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LV X UNICEF買吊墜做慈善 歡慶10週年加碼獨一無二足球座鐘線上拍賣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LV同時也將將於6月9日至18日期間，在蘇富比線上獨家拍賣全球僅一件的藝術傑作「Louis Vuitton Unity Time Object」。圖／路易威登提供
LV同時也將將於6月9日至18日期間，在蘇富比線上獨家拍賣全球僅一件的藝術傑作「Louis Vuitton Unity Time Object」。圖／路易威登提供

國際精品龍頭路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為慶祝品牌與聯合國兒童基金會（UNICEF）攜手合作十週年，除了推出「Silver Lockit 2026全新系列」限量手鍊，也再度延續並深化與聯合國兒童基金會的合作，除了全力支持由UNICEF主導的「POWER4Girls」全球計畫，並將於六月發起義賣與慈善拍賣 。

自2016年首度問世以來，Silver Lockit系列便以標誌性的迷你掛鎖設計深植人心 。今年，除了1月份率先登場的限量版金色吊墜外，LV一口氣推出三款全新限量版繩索手鍊，手鍊搭配紅色、藍色繩索，以及最具話題的「黑白相間」特殊版本，其上額外點綴了一枚精緻的足球形狀吊飾：足球不僅代表著超越國界的團結符號，更呼應了今年即將舉辦的一系列的慈善活動。

每售出一條常規或限量版繩索手鍊、或一對耳環，品牌即捐贈100美元給UNICEF；而每件銀鍊手鍊或吊墜則捐贈200美元。十年來至今，Silver Lockit系列在全球已累積籌得高達2,800萬美元的善款 。

由UNICEF主導的「POWER4Girls」全球計畫，橫跨南美、非洲與亞洲等120個國家，對象為10至25歲的青春期女孩及年輕女性，旨在透過改善優質培訓、解決性別暴力和破除結構性障礙，來加強女性的經濟獨立與職業融入，進而培育她們的領導力 。迄今，該計畫已在15個國家幫助了540萬名女孩；而在LV的協助下，目標每年將幫助超過10萬名女孩獲得教育、醫療與保護等基本服務，為全球性別平等注入實質影響力 。

LV同時也將將於6月9日至18日期間，在蘇富比（Sotheby's）線上獨家拍賣全球僅一件的藝術傑作「Louis Vuitton Unity Time Object」。這件極具現代感的鏤空時鐘，同樣以足球的幾何結構為靈感，由La Fabrique du Temps與L'Epée 1839攜手打造，並裝載於Asnières歷史工坊手工打造的Monogram帆布獎盃式旅行箱中 。時鐘精心鑲嵌白鑽與黑鑽 ，並以黃銅保護件點綴 ，拍賣所得將全數捐贈予UNICEF的人道救援工作 。

與此同時，經典影像書籍「REBONDS」也迎來全新版本。該書初版於1998年足球世界盃後發行 ，時隔28年重新推出 ，收錄了包括席琳·迪翁、Nigo及Stray Kids成員Felix在內約百位來自電影、音樂、時尚與體育圈的名人手持LV Monogram足球的珍貴肖像 ，傳遞「連結與分享」的信念。新書由LV執行長Pietro Beccari與Felix共同撰寫前言，於六月起在全台及全球門市發售，定價185美元，收益亦將全數捐出 。部分名人親筆簽名的版本與簽名足球，亦將於6月9日的蘇富比拍賣會中一同競標。

路易威登將全力支持由UNICEF主導的「POWER4Girls」全球計畫。圖／路易威登提供
路易威登將全力支持由UNICEF主導的「POWER4Girls」全球計畫。圖／路易威登提供

Silver Lockit 2026全新系列限量手鍊。圖／路易威登提供
Silver Lockit 2026全新系列限量手鍊。圖／路易威登提供

模特兒配戴Silver Lockit吊墜。圖／路易威登提供
模特兒配戴Silver Lockit吊墜。圖／路易威登提供

全新版本「REBONDS」攝影書收錄各界名人手持此LV Monogram足球的珍貴肖像。圖／路易威登提供
全新版本「REBONDS」攝影書收錄各界名人手持此LV Monogram足球的珍貴肖像。圖／路易威登提供

Silver Lockit 2026全新系列手鍊。圖／路易威登提供
Silver Lockit 2026全新系列手鍊。圖／路易威登提供

模特兒配戴Silver Lockit繩索手環。圖／路易威登提供
模特兒配戴Silver Lockit繩索手環。圖／路易威登提供

獨一無二的「Louis Vuitton Unity Time Object」將透過蘇富比舉辦線上慈善拍賣。圖／路易威登提供
獨一無二的「Louis Vuitton Unity Time Object」將透過蘇富比舉辦線上慈善拍賣。圖／路易威登提供

全新版本「REBONDS」攝影書收益將捐給UNICEF。圖／路易威登提供
全新版本「REBONDS」攝影書收益將捐給UNICEF。圖／路易威登提供

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