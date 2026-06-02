IKEA公布2026上半年「熱銷家具排行榜TOP10」！冠軍平價多用途

最近想添購新家具嗎？IKEA「618線上購物節」將於6月4日至6月18日限時登場，同步公開2026上半年10大熱銷家具排行榜，從方便移動的HORNAVAN推車、BOLLSIDAN筆記型電腦桌，到深受學生族與居家辦公族喜愛的ALEX抽屜櫃、BILLY書櫃等經典收納品項都有，趁618線上購物節一次入手更划算。

IKEA「618線上購物節」6月4日至6月18日開跑，宜家卡及企業卡卡友只要至官網下單並輸入折扣碼，單筆消費滿6,000元現折600元、滿8,000元現折900元；再加碼推出新卡友限量好禮，活動期間新加入成為宜家卡卡友，還可獲得消費滿2,000元現折200元的優惠碼。

●IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜TOP10」

★TOP 1：HORNAVAN推車（白色）

HORNAVAN推車擁有堅固的鋼質設計，加上4個滑輪，方便將推車推到任何地方，無論是廚具、文具、衛浴用品等物品都可以整齊放置，是平價實惠的收納好物。

★TOP 2：RIGGA吊衣桿（白色）

RIGGA吊衣桿可依需求調整成6種高度，底部附層架，可放置儲物盒或4雙鞋，且掛衣桿的兩端可作為掛鉤使用，適合吊掛較長的衣物和包包。

★TOP 3：BOLLSIDAN筆記型電腦桌（染白橡木紋／白色）

BOLLSIDAN筆記型電腦桌可調節高度，可自由選擇以坐姿或站姿工作，靈活又多用途的組合便於在家中進行不同的活動。扁平腳架搭配隱藏式滑輪設計，可輕鬆伸入沙發底或床底使用，靈活不佔空間。

★TOP 4：ALEX抽屜櫃（白色）

ALEX抽屜櫃以簡約俐落的外型設計，可搭配書桌或獨立擺放，美背式設計讓家具從任何角度看都美觀，亦可放置於空間中央作為區域分隔；抽屜附防滑落裝置，提升收納便利與使用安全，成為兼具實用與風格感的人氣收納單品。

★TOP 5：BILLY書櫃（白色）

長年經典熱銷的BILLY書櫃今年依舊持續上榜！簡約百搭的設計，可融入不同居家空間，附可調式層板，可依需求靈活調整儲物空間，也能搭配櫃門使用，自由選擇展示或收納個人物品。背後設有快速固定裝置，方便安裝與拆卸，即使搬家也能輕鬆帶著走。

★TOP 6：KLEPPSTAD三門衣櫃／衣櫥（白色）

KLEPPSTAD三門衣櫃／衣櫥可充分運用儲物空間，也能搭配KLEPPSTAD層板使用，打造符合個人需求與風格的專屬收納組合。此外，產品附安全配件，可將衣櫃安穩固定在牆面上。

★TOP 7：MALM抽屜櫃／4抽（白色）

MALM抽屜櫃擁有4層大抽屜可供收納，簡約的設計風格適合臥室等居家空間，抽屜開關滑順且附防滑落裝置。此外，產品附安全配件，可將抽屜櫃安穩固定在牆面上。

★TOP 8：POÄNG扶手椅（實木貼皮，樺木／knisa淺米色）

POÄNG扶手椅採高椅背設計，能為頸部提供適當支撐，有多款椅墊可供選擇，輕鬆變換座椅和客廳的風格，也可另外搭配POÄNG椅凳，增添整體舒適感。

★TOP 9：MICKE書桌／工作桌（白色）

MICKE書桌／工作桌的簡潔設計可輕鬆融入家中各個區域的佈置風格，可以自由搭配其他MICKE書桌或收屜櫃延伸工作空間，背面更擁有可隱藏雜亂電線的聰明設計。

★TOP 10：VESTERÖY獨立筒彈簧床墊（高硬／淺藍色）

VESTERÖY獨立筒彈簧床墊為20公分高硬度設計，結合獨立袋裝彈簧與厚泡棉層，提供穩定支撐與舒適睡感。獨立筒彈簧設計讓翻身時更安穩，連結式結構也能提升空氣流通與透氣度，搭配柔軟彈性纖維面料，帶來舒適好眠。

●附註：詳細優惠活動內容以官網公告為準。

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 6：KLEPPSTAD三門衣櫃／衣櫥（白色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 10：VESTERÖY獨立筒彈簧床墊（高硬／淺藍色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 3：BOLLSIDAN筆記型電腦桌（染白橡木紋／白色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 4：ALEX抽屜櫃（白色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 1：HORNAVAN推車（白色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 8：POÄNG扶手椅（實木貼皮，樺木／knisa淺米色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 2：RIGGA吊衣桿（白色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 5：BILLY書櫃（白色）。圖／IKEA提供