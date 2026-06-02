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IKEA公布2026上半年「熱銷家具排行榜TOP10」！冠軍平價多用途

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 9：MICKE書桌／工作桌（白色）。圖／IKEA提供
IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 9：MICKE書桌／工作桌（白色）。圖／IKEA提供

最近想添購新家具嗎？IKEA「618線上購物節」將於6月4日至6月18日限時登場，同步公開2026上半年10大熱銷家具排行榜，從方便移動的HORNAVAN推車、BOLLSIDAN筆記型電腦桌，到深受學生族與居家辦公族喜愛的ALEX抽屜櫃、BILLY書櫃等經典收納品項都有，趁618線上購物節一次入手更划算。

IKEA「618線上購物節」6月4日至6月18日開跑，宜家卡及企業卡卡友只要至官網下單並輸入折扣碼，單筆消費滿6,000元現折600元、滿8,000元現折900元；再加碼推出新卡友限量好禮，活動期間新加入成為宜家卡卡友，還可獲得消費滿2,000元現折200元的優惠碼。

●IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜TOP10」

★TOP 1：HORNAVAN推車（白色）

HORNAVAN推車擁有堅固的鋼質設計，加上4個滑輪，方便將推車推到任何地方，無論是廚具、文具、衛浴用品等物品都可以整齊放置，是平價實惠的收納好物。

★TOP 2：RIGGA吊衣桿（白色）

RIGGA吊衣桿可依需求調整成6種高度，底部附層架，可放置儲物盒或4雙鞋，且掛衣桿的兩端可作為掛鉤使用，適合吊掛較長的衣物和包包。

★TOP 3：BOLLSIDAN筆記型電腦桌（染白橡木紋／白色）

BOLLSIDAN筆記型電腦桌可調節高度，可自由選擇以坐姿或站姿工作，靈活又多用途的組合便於在家中進行不同的活動。扁平腳架搭配隱藏式滑輪設計，可輕鬆伸入沙發底或床底使用，靈活不佔空間。

★TOP 4：ALEX抽屜櫃（白色）

ALEX抽屜櫃以簡約俐落的外型設計，可搭配書桌或獨立擺放，美背式設計讓家具從任何角度看都美觀，亦可放置於空間中央作為區域分隔；抽屜附防滑落裝置，提升收納便利與使用安全，成為兼具實用與風格感的人氣收納單品。

★TOP 5：BILLY書櫃（白色）

長年經典熱銷的BILLY書櫃今年依舊持續上榜！簡約百搭的設計，可融入不同居家空間，附可調式層板，可依需求靈活調整儲物空間，也能搭配櫃門使用，自由選擇展示或收納個人物品。背後設有快速固定裝置，方便安裝與拆卸，即使搬家也能輕鬆帶著走。

★TOP 6：KLEPPSTAD三門衣櫃／衣櫥（白色）

KLEPPSTAD三門衣櫃／衣櫥可充分運用儲物空間，也能搭配KLEPPSTAD層板使用，打造符合個人需求與風格的專屬收納組合。此外，產品附安全配件，可將衣櫃安穩固定在牆面上。

★TOP 7：MALM抽屜櫃／4抽（白色）

MALM抽屜櫃擁有4層大抽屜可供收納，簡約的設計風格適合臥室等居家空間，抽屜開關滑順且附防滑落裝置。此外，產品附安全配件，可將抽屜櫃安穩固定在牆面上。

★TOP 8：POÄNG扶手椅（實木貼皮，樺木／knisa淺米色）

POÄNG扶手椅採高椅背設計，能為頸部提供適當支撐，有多款椅墊可供選擇，輕鬆變換座椅和客廳的風格，也可另外搭配POÄNG椅凳，增添整體舒適感。

★TOP 9：MICKE書桌／工作桌（白色）

MICKE書桌／工作桌的簡潔設計可輕鬆融入家中各個區域的佈置風格，可以自由搭配其他MICKE書桌或收屜櫃延伸工作空間，背面更擁有可隱藏雜亂電線的聰明設計。

★TOP 10：VESTERÖY獨立筒彈簧床墊（高硬／淺藍色）

VESTERÖY獨立筒彈簧床墊為20公分高硬度設計，結合獨立袋裝彈簧與厚泡棉層，提供穩定支撐與舒適睡感。獨立筒彈簧設計讓翻身時更安穩，連結式結構也能提升空氣流通與透氣度，搭配柔軟彈性纖維面料，帶來舒適好眠。

●附註：詳細優惠活動內容以官網公告為準。

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 6：KLEPPSTAD三門衣櫃／衣櫥（白色）。圖／IKEA提供
IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 6：KLEPPSTAD三門衣櫃／衣櫥（白色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 10：VESTERÖY獨立筒彈簧床墊（高硬／淺藍色）。圖／IKEA提供
IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 10：VESTERÖY獨立筒彈簧床墊（高硬／淺藍色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 3：BOLLSIDAN筆記型電腦桌（染白橡木紋／白色）。圖／IKEA提供
IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 3：BOLLSIDAN筆記型電腦桌（染白橡木紋／白色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 4：ALEX抽屜櫃（白色）。圖／IKEA提供
IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 4：ALEX抽屜櫃（白色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 1：HORNAVAN推車（白色）。圖／IKEA提供
IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 1：HORNAVAN推車（白色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 8：POÄNG扶手椅（實木貼皮，樺木／knisa淺米色）。圖／IKEA提供
IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 8：POÄNG扶手椅（實木貼皮，樺木／knisa淺米色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 2：RIGGA吊衣桿（白色）。圖／IKEA提供
IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 2：RIGGA吊衣桿（白色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 5：BILLY書櫃（白色）。圖／IKEA提供
IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 5：BILLY書櫃（白色）。圖／IKEA提供

IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 7：MALM抽屜櫃／4抽（白色）。圖／IKEA提供
IKEA 2026上半年「熱銷家具排行榜」TOP 7：MALM抽屜櫃／4抽（白色）。圖／IKEA提供

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