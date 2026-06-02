Longchamp國民包Le Pliage經典重塑 單色極簡、修長輪廓更時髦了

Longchamp的經典摺疊包Le Pliage，在本季這款國民包迎來了結構性的外型微調，透過全新登場的Le Pliage One與Le Pliage Xtra，回應了當前時尚包款兩大趨勢：單色極簡主義與修長的橫向廓形。

Le Pliage One：簡約風格的當代新貌

Le Pliage包款，是Longchamp推出超過30年的經典之作。此刻，Le Pliage以更俐落純粹的外型延續經典，變身為全新的Le Pliage One，透過簡約風格，為品牌經典呈現當代新貌。

Le Pliage One採用微幅拉長的包型與加長提把設計，主打能自然貼合身形，輕鬆肩背於身側。並以鮮明的全單色設計登場，「One」則代表純粹色彩，從採用70%再生尼龍帆布製成的包身，到牛皮翻蓋與金屬配件，每一處細節皆以單一色調呈現。透過深邃黑、烟灰色、米色、酒紅色，或點亮夏日造型的青橙綠色，展現鮮活個性。

Le Pliage One採用微幅拉長的包型與加長提把設計，從再生尼龍帆布到牛皮翻蓋與金屬配件，皆以單一色調呈現。圖／Longchamp提供

Le Pliage Xtra：East-West包型的小巧之美

同樣經典的Le Pliage Xtra，則以幾何感設計呼應當代潮流。修長提把搭配橫向延展的East-West包型輪廓，自然貼合肩部與手臂線條，更顯時髦俐落。

包身比例不僅能收納日常所需品，也可搭配各式吊飾與配件，自由展現個人風格。Le Pliage Xtra以柔軟牛皮打造，推出多款飽和純色，像是摩卡、萊姆、霧灰與海境藍，同時也提供雋永的黑色、白紙色、腰果色與斑鳩色等經典色彩。

Le Pliage Xtra修長提把搭配橫向延展的East-West包型輪廓，更顯時髦俐落。圖／Longchamp提供

Le Pliage Xtra也適合搭配各式吊飾與配件，自由展現個人風格。圖／Longchamp提供

Le Pliage Xtra系列系列肩背袋M (腰果色)，14,500元。圖／Longchamp提供

Le Pliage Xtra系列肩背袋M (苔原色)，14,500元。圖／Longchamp提供

Le Pliage One系列手提包L (青橙綠色)，5,700元。圖／Longchamp提供