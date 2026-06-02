快訊

115年會考等級對照表出爐！ A++門檻一次看 國文、社會最多只能錯2題

合作課程爆糾紛…尼泊爾瑜珈師控「只拿到1%收益」怒轟騙子 愛莉莎莎現身回應

還沒熱完…明部分地區高溫飆36度 這日起變天、下周迎梅雨

聽新聞
0:00 / 0:00

Longchamp國民包Le Pliage經典重塑 單色極簡、修長輪廓更時髦了

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Longchamp的經典摺疊包Le Pliage，在本季這款國民包迎來了結構性的外型微調，推出Le Pliage One與Le Pliage Xtra新登場。圖／Longchamp提供
Longchamp的經典摺疊包Le Pliage，在本季這款國民包迎來了結構性的外型微調，推出Le Pliage One與Le Pliage Xtra新登場。圖／Longchamp提供

Longchamp的經典摺疊包Le Pliage，在本季這款國民包迎來了結構性的外型微調，透過全新登場的Le Pliage One與Le Pliage Xtra，回應了當前時尚包款兩大趨勢：單色極簡主義與修長的橫向廓形。

Le Pliage One：簡約風格的當代新貌

Le Pliage包款，是Longchamp推出超過30年的經典之作。此刻，Le Pliage以更俐落純粹的外型延續經典，變身為全新的Le Pliage One，透過簡約風格，為品牌經典呈現當代新貌。

Le Pliage One採用微幅拉長的包型與加長提把設計，主打能自然貼合身形，輕鬆肩背於身側。並以鮮明的全單色設計登場，「One」則代表純粹色彩，從採用70%再生尼龍帆布製成的包身，到牛皮翻蓋與金屬配件，每一處細節皆以單一色調呈現。透過深邃黑、烟灰色、米色、酒紅色，或點亮夏日造型的青橙綠色，展現鮮活個性。

Le Pliage One採用微幅拉長的包型與加長提把設計，從再生尼龍帆布到牛皮翻蓋與金屬配件，皆以單一色調呈現。圖／Longchamp提供
Le Pliage One採用微幅拉長的包型與加長提把設計，從再生尼龍帆布到牛皮翻蓋與金屬配件，皆以單一色調呈現。圖／Longchamp提供

Le Pliage Xtra：East-West包型的小巧之美

同樣經典的Le Pliage Xtra，則以幾何感設計呼應當代潮流。修長提把搭配橫向延展的East-West包型輪廓，自然貼合肩部與手臂線條，更顯時髦俐落。

包身比例不僅能收納日常所需品，也可搭配各式吊飾與配件，自由展現個人風格。Le Pliage Xtra以柔軟牛皮打造，推出多款飽和純色，像是摩卡、萊姆、霧灰與海境藍，同時也提供雋永的黑色、白紙色、腰果色與斑鳩色等經典色彩。

Le Pliage Xtra修長提把搭配橫向延展的East-West包型輪廓，更顯時髦俐落。圖／Longchamp提供
Le Pliage Xtra修長提把搭配橫向延展的East-West包型輪廓，更顯時髦俐落。圖／Longchamp提供

Le Pliage Xtra也適合搭配各式吊飾與配件，自由展現個人風格。圖／Longchamp提供
Le Pliage Xtra也適合搭配各式吊飾與配件，自由展現個人風格。圖／Longchamp提供

Le Pliage Xtra系列系列肩背袋M (腰果色)，14,500元。圖／Longchamp提供
Le Pliage Xtra系列系列肩背袋M (腰果色)，14,500元。圖／Longchamp提供

Le Pliage Xtra系列肩背袋M (苔原色)，14,500元。圖／Longchamp提供
Le Pliage Xtra系列肩背袋M (苔原色)，14,500元。圖／Longchamp提供

Le Pliage One系列手提包L (青橙綠色)，5,700元。圖／Longchamp提供
Le Pliage One系列手提包L (青橙綠色)，5,700元。圖／Longchamp提供

Le Pliage One系列旅行袋XL (黑色)，7,900元。圖／Longchamp提供
Le Pliage One系列旅行袋XL (黑色)，7,900元。圖／Longchamp提供

延伸閱讀

NINGNING背的GUCCI Paparazzo包什麼來頭？2026夏季包王訂價一次看

時髦又優雅地混搭看看吧！香奈兒N°5珠寶把香氛變成全新耳環和項鍊

CELINE 2026秋季系列 海岸日光譜寫日常法式優雅

湯唯、檀健次、曾舜晞演繹不同風格的生命蛻變 輝映DE BEERS天然美鑽

相關新聞

宋慧喬浪漫長捲髮配俏麗短洋裝站台Chaumet珠寶展 跨越時空的頂尖藝術

法國高級珠寶品牌尚美巴黎（CHAUMET），日前於首爾Cociety Seongsu藝術空間盛大舉辦Jewels by Nature高級珠寶展，展覽攜手以現代手法重新詮釋「韓國民畫」的代表性藝術家沈美素（Miso Shim）打造沉浸式藝術場景。品牌大使宋慧喬更配戴全新Dahlia系列珠寶優雅現身。

LV X UNICEF買吊墜做慈善 歡慶10週年加碼獨一無二足球座鐘線上拍賣

國際精品龍頭路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為慶祝品牌與聯合國兒童基金會（UNICEF）攜手合作十週年，除了推出「Silver Lockit 2026全新系列」限量手鍊，也再度延續並深化與聯合國兒童基金會的合作，除了全力支持由UNICEF主導的「POWER4Girls」全球計畫，並將於六月發起義賣與慈善拍賣 。

IKEA公布2026上半年「熱銷家具排行榜TOP10」！冠軍平價多用途

最近想添購新家具嗎？IKEA「618線上購物節」將於6月4日至6月18日限時登場，同步公開2026上半年10大熱銷家具排行榜，從方便移動的HORNAVAN推車、BOLLSIDAN筆記型電腦桌，到深受學生族與居家辦公族喜愛的ALEX抽屜櫃、BILLY書櫃等經典收納品項都有，趁618線上購物節一次入手更划算。

Longchamp國民包Le Pliage經典重塑 單色極簡、修長輪廓更時髦了

Longchamp的經典摺疊包Le Pliage，在本季這款國民包迎來了結構性的外型微調，透過全新登場的Le Pliage One與Le Pliage Xtra，回應了當前時尚包款兩大趨勢：單色極簡主義與修長的橫向廓形。

漢堡王「限時優惠券」享買1送1、自由配49元 Popeyes嗨醬杯新登場

慶祝台鋼天鷹奪得職排元年總冠軍，同屬台鋼集團旗下的「漢堡王」自即日起至6月5日期間，推出四大系列優惠。其中包括飲料、洋蔥圈、薯條、雞塊、辣薯球、玉米濃湯、黃金QQ球均享買1送1，最高現省55元。

百貨年中慶！京站卡友服飾鞋包滿3000送300 宏匯限定日全館滿3000送200

正值百貨年中慶回饋季節，京站時尚廣場、宏匯廣場都於6月4日起展開年中慶檔期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。