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新光三越年中慶開跑！滿5,000送2,000點 拚檔期業績增4成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越 年中慶「點」登場，今年年中慶鎖定百萬會員推出極具吸引力的「點數放大回饋」。圖／新光三越提供
新光三越 年中慶「點」登場，今年年中慶鎖定百萬會員推出極具吸引力的「點數放大回饋」。圖／新光三越提供

百貨年中檔期開跑，新光三越年中慶『點』」將於6月4日起登場。新光三越受惠台中中港店恢復正常營運，加上會員經濟、點數生態圈持續擴大，以及夏季消費需求升溫，今年1月至5月全台業績較去年同期成長超過兩成，並看好年中慶檔期業績可望較去年同期成長近四成。

新光三越指出，今年年中慶鎖定百萬會員推出極具吸引力的「點數放大回饋」，結合行動支付skm pay與七大指定銀行，祭出全館單筆滿5,000元送2,000點，名品、大家電、法雅客及[i]Store單筆滿萬元送4,000點等優惠，並加碼聯名卡及指定銀行滿額再贈點數，希望引爆「消費即賺點」的點數經濟熱潮。

除點數回饋外，新光三越也從消費者日常需求出發，推出會員單筆消費滿300元並過卡，即可兌換KEY COFFEE、春水堂、CAFE!N等超過百大指定冰品及飲品兌換券，希望透過生活化回饋提升會員消費體驗。

同時，新光三越持續擴大點數生態圈，推出「扣點解鎖夢幻體驗」，會員可扣50點抽雄獅旅遊美西8日行程、觀看美國職棒道奇隊賽事，或抽7.6萬亞洲萬里通里數，相當於國泰航空台北至紐約來回機票；也可透過點數兌換亞洲萬里通里數、鈴鹿賽道樂園門票及多項在地特色商品，進一步提升點數使用價值。

瞄準夏季消費趨勢，新光三越同步整合美妝、穿搭、居家與娛樂四大面向。其中，美妝聚焦「發光肌」潮流，集結120大品牌與永續美肌計畫；隨著2026 FIFA世界盃即將開踢，全台也網羅NIKE、adidas等話題聯名與足球周邊商品，搶攻運動與應援商機。

面對高溫來襲，居家商品則主打舒壓健康產品與AI智慧家電，從OSIM摩力應援棒到iRobot掃拖旗艦機種等商品全面到位；穿搭方面聚焦輕量、透氣、排汗等機能服飾，並攜手超過500個品牌推出流行服飾7折起優惠，搶攻夏季換裝需求。

此外，新光三越今年首度推出平日限定「換季折扣Time Sale」，鎖定上班族及精打細算族群，規劃午間兩小時快閃優惠，涵蓋運動機能、旅遊裝備及智慧家電等商品。全台也將引進近50個新櫃與快閃店，涵蓋國際潮流、美妝夯品、人氣IP及展覽活動，持續擴大集客效益，為暑假消費旺季提前暖身。

年中慶 新光三越

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