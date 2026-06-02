福容大飯店再攜手洲際酒店集團！台灣首家華邑酒店插旗台北 年底登場

台灣高端旅宿市場再添國際級新品牌。福容大飯店宣布攜手洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts），正式引進旗下高端品牌「華邑酒店及度假村（HUALUXE Hotels & Resorts）」，共同打造台灣首家華邑酒店「台北福容華邑酒店」，預計於2026年底開幕，象徵華邑品牌首度正式進軍台灣市場，也為台灣高端旅宿版圖再添新亮點。

福容大飯店與洲際酒店集團2日舉行簽約儀式。福容大飯店總經理楊正弘表示，華邑品牌強調融合在地文化的新東方美學，重視禮序、細節及文化情感傳遞，與福容長期重視人情味及服務體驗的核心價值高度契合。未來希望結合台灣在地文化底蘊與IHG全球資源，打造兼具文化深度與國際視野的高端旅宿體驗，向世界展現台灣款待精神。

洲際酒店集團大中華區首席執行長Daniel Aylmer（愛默爾）表示，華邑酒店及度假村是IHG專為華人市場打造的高端品牌，強調中華待客之道、文化傳承及食聚體驗。此次「台北福容華邑酒店」簽約，不僅是雙方深化合作的重要里程碑，也是華邑品牌拓展全球版圖的重要一步。台北兼具成熟商務需求、國際連結與深厚文化底蘊，是品牌進軍台灣市場的最佳起點。

福容表示，再度攜手IHG，除了看重其全球旅宿網絡、成熟營運系統與龐大會員平台資源，更重要的是雙方對文化旅宿價值的共同理念。未來希望透過華邑品牌鮮明的文化特色與國際定位，為台灣高端旅宿市場注入更多文化辨識度與差異化競爭力。

「食與聚」是華邑品牌的重要核心精神。未來台北福容華邑酒店將導入品牌特色空間，包括以台灣茶文化為主軸的「舉茗邑」，以及以熱湯麵食傳遞溫暖待客之道的「麵家」。福容指出，相關空間不只是餐飲服務場域，更是文化體驗與情感交流的重要載體，希望旅客透過一杯茶、一碗麵，感受台灣獨特的人情味與待客文化。

台北福容華邑酒店選址於圓山捷運站旁，鄰近台北孔廟、保安宮、大龍峒及大稻埕等重要文化聚落，兼具交通便利與深厚人文底蘊。福容表示，圓山不僅是台北重要地標，更承載豐富的城市記憶與文化歷史，因此未來酒店設計也將以台灣文化為核心，透過國際化語彙重新演繹在地特色。

值得注意的是，茶文化將成為台北福容華邑酒店最具代表性的品牌特色。此次簽約儀式現場特別規劃台灣文化茶席體驗，結合台灣代表性茶產區、曉芳窯茶器與盆景藝術，展現茶、器、景、人融合的東方生活美學。未來酒店也將透過迎賓奉茶、主題茶席及茶文化策展等方式，讓國內外旅客從一杯茶開始，深入認識台灣文化魅力。

隨著國際觀光與商務旅遊需求持續成長，福容與IHG此次合作不僅為台灣旅宿市場引進全新國際品牌，也將進一步提升台灣高端旅宿產業的國際能見度與競爭力。

福容大飯店攜手IHG洲際酒店集團 「台北福容華邑酒店」簽約儀式。圖／福容大飯店提供

「台北福容華邑酒店」簽約儀式_福容大飯店總經理楊正弘(右)、洲際集團大中華區首席。圖／福容大飯店提供

「台北福容華邑酒店」簽約儀式_福容大飯店總經理楊正弘(右)、洲際集團大中華區首席。圖／福容大飯店提供

【乘興院】的主人—陳訫語，為各位演繹《台灣茶的細膩風味》。圖／福容大飯店提供