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漢堡王「限時優惠券」享買1送1、自由配49元 Popeyes嗨醬杯新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「Popeyes」 推出新品「Popeyes 嗨醬杯」，共有3種口味沾醬可供選擇，每杯69元起。
「Popeyes」 推出新品「Popeyes 嗨醬杯」，共有3種口味沾醬可供選擇，每杯69元起。

慶祝台鋼天鷹奪得職排元年總冠軍，同屬台鋼集團旗下的「漢堡王」自即日起至6月5日期間，推出四大系列優惠。其中包括飲料、洋蔥圈、薯條、雞塊、辣薯球、玉米濃湯、黃金QQ球均享買1送1，最高現省55元。

另外還有49元、69 元、89元自由配等不同方案，從雞塊、洋蔥圈等點心，一直到BBQ培根牛肉堡、洋蔥圈蔬菜堡、小華堡、雙起士培根牛肉堡或花生培根脆雞堡等內容，均可搭配指定飲料、玉米濃湯、薯條等品項，最低49元起。

連鎖速食「Popeyes」 在台正式推出社群話題十足的新品「Popeyes 嗨醬杯」，將炸雞沾醬直接以大規格尺寸供應，讓民眾自由搭配喜愛的食材一起品嚐。共有「秘製甜辣醬」、「煙燻BBQ醬」、「蜂蜜芥末醬」等3種口味，並有16oz與8oz兩種規格，各為199、69元。

同時Popeyes也推出多款套餐方案，其中「嗨醬鬆脆雞柳大滿足餐 」內含8oz嗨醬杯、鬆脆雞柳盒(6入)、肯瓊薯條(S)、38元飲品，每份425元；「嗨醬爽脆雞翅盒餐」內含8oz嗨醬杯、爽脆雞翅盒(6入)、肯瓊薯條(S)、38元飲品，每份265元。其他還有「嗨醬鬆脆小鮮肉餐」、「嗨醬爽脆雞腿餐」等方案。

針對國際足球盛事到來，頂呱呱與中華電信共同推出「大賽看中華、精采頂呱呱」申辦活動。7月20日前，凡申辦中華電信指定方案，即可獲得頂呱呱限定優惠券，「精采應援桶」原價721元，憑券特價499元。內含原味炸雞3塊、原味雞腿3隻、呱呱雞柳條1份、地瓜薯條(小)1份、阿勇雞塊4入、甜甜包2入，以及國家配餐3選1，再搭配1.25L可樂曲線瓶。

漢堡王限時推出封王優惠。圖／漢堡王提供
漢堡王限時推出封王優惠。圖／漢堡王提供

漢堡王

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