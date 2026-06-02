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百貨年中慶！京站卡友服飾鞋包滿3000送300 宏匯限定日全館滿3000送200

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
6月15日至7月1日京站Daily Statement男女全棉印花襯衫享買一送一；全棉印花洋裝、長裙推出特價1,980元至2,980元。圖／京站提供
6月15日至7月1日京站Daily Statement男女全棉印花襯衫享買一送一；全棉印花洋裝、長裙推出特價1,980元至2,980元。圖／京站提供

正值百貨年中慶回饋季節，京站時尚廣場、宏匯廣場都於6月4日起展開年中慶檔期。

京站年中慶6月4日至7月1日推出「服飾鞋包滿額贈」，Q卡友於全館指定服飾、鞋包專櫃當日累計消費滿3,000元送300元。Q卡友使用LINE Pay、悠遊付、街口支付，單筆滿3,000元還可再獲得台南大員皇冠假日酒店住宿券抽獎機會。

同時還有夏日潮流特賣，6月4日至6月14日有Roots特賣全面2折起，多件再享折扣優惠；6月15日至7月1日還有Summer Love夏之戀、戶外機能服飾HAKERS哈克士、美式休閒時尚Daily Statement三大品牌接力特

宏匯廣場6月4日至6月24日展開年中慶檔期，推出周五至周日全館當日累計3,000元送200元抵用券；3C、大家電、健康器材單筆滿1萬元送500元抵用券。

6月4日至6月14日期間名品單筆滿1萬元送1,000元。全館周一至周四當日累計滿2,000元即送100元餐飲抵用券，單筆消費滿2,500元可兌換來店禮「奎士咖啡單品美式咖啡」、「輕巧真空隨身保溫杯」或100元購物金。館內也針對社會新鮮人治裝需求、大學新鮮人外宿家電，推出多樣商品優惠。

6月4日至6月14日京站Roots全面2折起，多件再享折扣優惠。圖／京站提供
6月4日至6月14日京站Roots全面2折起，多件再享折扣優惠。圖／京站提供

FACKELMANN富力森1.2L隔熱蒸煮美食鍋原價1,980元，特價999元。圖／宏匯廣場提供
FACKELMANN富力森1.2L隔熱蒸煮美食鍋原價1,980元，特價999元。圖／宏匯廣場提供

COACH AUDREY手袋，9,500元。圖／宏匯廣場提供
COACH AUDREY手袋，9,500元。圖／宏匯廣場提供

6月15日至7月1日京站Summer Love夏之戀新品全面 8 折起，精選泳裝配件450元起。圖／京站提供
6月15日至7月1日京站Summer Love夏之戀新品全面 8 折起，精選泳裝配件450元起。圖／京站提供

Beutii SIROCA DC大風量循環塔扇原價4,280元，特價3,490元。圖／宏匯廣場提供
Beutii SIROCA DC大風量循環塔扇原價4,280元，特價3,490元。圖／宏匯廣場提供

年中慶 京站

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