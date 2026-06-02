遠百加碼「邁向60」刷3000送300輕鬆買 400坪旭集獨家進駐台中

遠百明年將邁入60周年，今年特別在年中慶檔期前加碼一檔推出「邁向60感謝有您」檔期，透過優惠回饋全台主顧客。

遠百「邁向60」檔期即日起至6月28日登場，首波前17日攜手9大銀行推出全館刷卡優惠回饋無上限。當日單筆刷滿3,000元送300元十足券、國際精品指定櫃滿萬元送600元十足券，加上數位3C、APPLE商品分期加碼，結合會員禮遇與品牌優惠加碼，帶動夏日換季與暑假前採購需求。遠百指出，該檔期目標業績上看30億元，挑戰成長5%業績。

台灣股市維持高檔，遠百觀察，股市好對百貨業績肯定有助益，但卻無反映在高單價商品如珠寶上，預期股民仍持續把資金加碼投入股市中。板橋大遠百今年至今有超過10％以上成長，觀察來客變多，可歸納為商品陣容調整發揮好效果、主顧客經營有成，加上環狀線開通3年，也帶來穩定新來客。

去年受到新光三越台中店氣爆影響，台中大遠百業績大增但也拉高基期，隨著新光三越台中店復業，加上台中漢神洲際購物廣場開幕，台中大遠百今年業績對比去年略微衰退，但仍比2024年要成長不少。另外，台中大遠百將導入台中首家「旭集」，400多坪規模的大店預計7月開幕，將與鼎泰豐成為餐飲業績兩大王牌。遠百指出，以旭集在遠百竹北、A13一年可創造4億以上業績，台中大遠百的旭集肯定會超過4億業績表現。

迎向60周年，除了持續強化會員經營與消費回饋外，遠百也同步啟動品牌升級與營運轉型。在中長期布局方面，遠百也說，持續推進據點升級與零售版圖優化，其中，寶慶店已經啟動原址重建、目標計畫在2029年開幕，未來將打造融合時尚、文化與環保元素的新世代綠色百貨。而遠東Grden City全區開幕後，也將持續帶動整體人流與營收成長，未來遠百將透過持續展店、體驗升級、數位轉型、管理創新、發展網購與ESG深化等六大成長引擎，持續擴大營運動能。

板橋大遠百推出「金盃狂歡滿額抽獎活動」，遠百APP金級會員於百貨服飾、名品單筆消費滿5,000元，即有機會抽中LEGO FIFA世界盃官方獎盃。圖／遠百提供

遠東百貨「BEAUTY Loop Bar美力循環吧」首站即日起於板橋大遠百登場，結合永續美妝與循環概念，邀請消費者一同響應綠色消費行動。圖／遠百提供

板橋大遠百MICHAEL KORS HAMILTON淺棕色編織小型肩背包，以自然編織元素融合經典包型設計，展現夏日度假風格魅力，推薦價16,600元。圖／遠百提供