壽司郎吃得到「Double V開心果冰淇淋」！黑鮪魚金三角、日本白魽上桌

來自日本的「壽司郎」今年迎來登台8週年。為感謝台灣消費者支持，6月3日至6月28日期間，推出期間限定「創業祭」活動，除了多款日本空運食材與限定新品，更首度攜手獲得《500甜》肯定的台北知名義式冰淇淋名店「Double V」，打造「開心果義式冰淇淋&慕斯蛋糕」，為民眾帶來香甜的味蕾享受。

本次創業祭活動中，首推「黑鮪魚金三角」，選用下巴連接肚子的金三角部位，油脂豐厚，入口細緻且甘甜濃郁，每份90元；「日本產白魽」選用三重縣尾鷲市賀田灣的白魽，油脂飽滿且肉質緊實，每份70元。生食級的「生斑節蝦」具有彈牙口感與濃郁滋味，適合喜愛品嚐蝦肉的民眾，每份40元。此外，還有「嚴選壽司3貫」、「鮭魚親子生菜海苔包」、「特製塔塔醬酥炸大牡蠣」等不同選擇。

針對夏日到來，壽司郎也推出夏季限定「麻辣酥炸赤魷」，以生食級日本產赤魷，酥炸後搭配四川風特製麻辣醬汁與多種辛香料提味，鹹、香、麻、辣兼具，每份120。另款「泰式綠咖哩烏龍麵」採用正統泰式綠咖哩為基底，具有椰香與辛香料堆疊出的豐富層次，每份180元。

活動期間，壽司郎也攜手獲得《500甜》高度肯定的台北義式冰淇淋名店Double V，以年度話題食材「開心果」為主題，推出「開心果義式冰淇淋&慕斯蛋糕」。食材選用來自西西里島，經過歐盟「受保護原產地標章」最高等級食品品質認證的開心果，打造質地綿滑、滿溢濃郁果香的開心果義式冰淇淋，搭配開心果慕斯蛋糕，創造高雅精緻的感受，每份160元。

麻辣酥炸赤魷，120元。圖／壽司郎提供

嚴選壽司3貫，100元。圖／壽司郎提供

開心果義式冰淇淋&慕斯蛋糕，160元。圖／壽司郎提供

黑鮪魚金三角，每份90元。圖／壽司郎提供