「AI第一家庭」最愛包找到了！因黛妃爆紅 黃仁勳夫人、女兒都風靡

「AI教父」黃仁勳這次返台全家都一起公開亮相了，而與廣達董事長林百里在台北國賓大飯店中餐廳餐敘時，黃仁勳夫人洛麗（Lori Mills）和女兒黃敏珊（Madison Huang）恰巧都提著不同設計的Lady Dior包出席，讓這場「兆元宴」多了點時尚話題。

Lady Dior又被許多人暱稱為黛妃包，是Dior最具傳奇色彩的包款。1995年時，Dior推出的新包 Lady Dior深受法國總統夫人席哈克的青睞並致贈給威爾斯王妃黛安娜，作為王妃出席「塞尚博覽會」時的見面禮物，由於引領優雅潮流的黛安娜王妃對其情有獨鍾，總是愛不釋手，Lady Dior 旋即風靡全球，品牌也因此在1996年正式將其命名為「Lady Dior」。包括法國前第一夫人席哈克、卡拉布魯尼（Carla Bruni）、英國卡蜜拉王后（Queen Camilla）、摩納哥夏琳親王妃（Princess Charlene of Monaco）以及「阿拉伯世界的時尚風向球」約旦王后拉尼婭（Queen Rania）都曾在公開場合使用過這款包。

Lady Dior靈感源自迪奧時裝秀上的拿破崙三世椅子，包身工整建築感的線條，來自迪奧先生鍾愛的籐格紋 「cannage」皮革縫線。製作一個Lady Dior手提包總共需要144個部件，自始至終皆以手工製作，全程在距離佛羅倫斯數公里處的工坊內進行。

黃仁勳夫人手上的包款出自Dior最特別的Lady Dior Art系列，是由科威特藝術家 Alymamah Rashed打造。Lady Dior Art系列是品牌自2011年起在全球巡迴推動的國際藝術企劃，每年邀請來自全球不同文化背景的頂尖當代藝術家、雕塑家與影像創作者以Lady Dior包包為「畫布」，進行跨界重塑，每一件都是限量之作，彷彿可以帶出門的藝術品。

Alymamah Rashed打造的這款Dior Lady Art #10白綠配色小羊皮中型包款，是2026年最新的作品，致敬科威特的花卉「Humaith」，其紗質刺繡手繪花瓣以立體印花呈現，邊緣以珍珠與水晶點綴。

黃仁勳女兒則是完美示範了2026春夏系列的Lady Dior綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包的百搭性。她先是以此款手提包搭配黑色長褲和白T恤完美演繹了「機場時尚」，接著在正式晚宴上以絲巾為包包做了點綴。同款包包品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo也曾在社群分享過旅遊巴黎的休閒造型。

科威特藝術家ALYMAMAH RASHED創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）搭乘私人專機抵達台北松山機場時，女兒Madison提著LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包。記者許正宏／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和廣達董事長林百里在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，女兒黃敏珊（Madison Huang，右）手提LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包出席，與身穿香奈兒套裝的郭倩如擁抱。記者胡經周／攝影

黛安娜王妃1996年出席大都會慈善晚宴時拎著海軍藍色緞面Lady Dior包。 圖／DIOR提供

黛安娜王妃生前出席活動時拎著Lady Dior包。圖／DIOR提供

Lady Dior綠色幸運草小羊皮小型提包，約30萬5,000元。圖／Dior提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）搭乘私人專機抵達台北松山機場時，女兒Madison提著LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包。記者許正宏／攝影

黛安娜王妃生前出席活動時拎著Lady Dior包。 圖／DIOR提供

LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包，約35萬5,000元。圖／DIOR提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和廣達董事長林百里在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，黃仁勳妻子洛麗（Lori Mills）手提LADY DIOR ART藝術家聯名包亮相。記者胡經周／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和廣達董事長林百里在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，黃仁勳妻子洛麗（Lori Mills）手提LADY DIOR ART藝術家聯名包亮相。記者胡經周／攝影

韓國藝術家李禹煥創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供

香奈兒2026春夏系列大秀上的編織經典套裝。圖／香奈兒提供

JISOO使用LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包。圖／摘自藝人IG