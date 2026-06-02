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「AI第一家庭」最愛包找到了！因黛妃爆紅 黃仁勳夫人、女兒都風靡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
英國藝術家MARC QUINN創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供
英國藝術家MARC QUINN創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供

「AI教父」黃仁勳這次返台全家都一起公開亮相了，而與廣達董事長林百里在台北國賓大飯店中餐廳餐敘時，黃仁勳夫人洛麗（Lori Mills）和女兒黃敏珊（Madison Huang）恰巧都提著不同設計的Lady Dior包出席，讓這場「兆元宴」多了點時尚話題。

Lady Dior又被許多人暱稱為黛妃包，是Dior最具傳奇色彩的包款。1995年時，Dior推出的新包 Lady Dior深受法國總統夫人席哈克的青睞並致贈給威爾斯王妃黛安娜，作為王妃出席「塞尚博覽會」時的見面禮物，由於引領優雅潮流的黛安娜王妃對其情有獨鍾，總是愛不釋手，Lady Dior 旋即風靡全球，品牌也因此在1996年正式將其命名為「Lady Dior」。包括法國前第一夫人席哈克、卡拉布魯尼（Carla Bruni）、英國卡蜜拉王后（Queen Camilla）、摩納哥夏琳親王妃（Princess Charlene of Monaco）以及「阿拉伯世界的時尚風向球」約旦王后拉尼婭（Queen Rania）都曾在公開場合使用過這款包。

Lady Dior靈感源自迪奧時裝秀上的拿破崙三世椅子，包身工整建築感的線條，來自迪奧先生鍾愛的籐格紋 「cannage」皮革縫線。製作一個Lady Dior手提包總共需要144個部件，自始至終皆以手工製作，全程在距離佛羅倫斯數公里處的工坊內進行。

黃仁勳夫人手上的包款出自Dior最特別的Lady Dior Art系列，是由科威特藝術家 Alymamah Rashed打造。Lady Dior Art系列是品牌自2011年起在全球巡迴推動的國際藝術企劃，每年邀請來自全球不同文化背景的頂尖當代藝術家、雕塑家與影像創作者以Lady Dior包包為「畫布」，進行跨界重塑，每一件都是限量之作，彷彿可以帶出門的藝術品。

Alymamah Rashed打造的這款Dior Lady Art #10白綠配色小羊皮中型包款，是2026年最新的作品，致敬科威特的花卉「Humaith」，其紗質刺繡手繪花瓣以立體印花呈現，邊緣以珍珠與水晶點綴。

黃仁勳女兒則是完美示範了2026春夏系列的Lady Dior綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包的百搭性。她先是以此款手提包搭配黑色長褲和白T恤完美演繹了「機場時尚」，接著在正式晚宴上以絲巾為包包做了點綴。同款包包品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo也曾在社群分享過旅遊巴黎的休閒造型。

科威特藝術家ALYMAMAH RASHED創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供
科威特藝術家ALYMAMAH RASHED創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）搭乘私人專機抵達台北松山機場時，女兒Madison提著LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包。記者許正宏／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）搭乘私人專機抵達台北松山機場時，女兒Madison提著LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包。記者許正宏／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和廣達董事長林百里在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，女兒黃敏珊（Madison Huang，右）手提LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包出席，與身穿香奈兒套裝的郭倩如擁抱。記者胡經周／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和廣達董事長林百里在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，女兒黃敏珊（Madison Huang，右）手提LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包出席，與身穿香奈兒套裝的郭倩如擁抱。記者胡經周／攝影

黛安娜王妃1996年出席大都會慈善晚宴時拎著海軍藍色緞面Lady Dior包。 圖／DIOR提供
黛安娜王妃1996年出席大都會慈善晚宴時拎著海軍藍色緞面Lady Dior包。 圖／DIOR提供

黛安娜王妃生前出席活動時拎著Lady Dior包。圖／DIOR提供
黛安娜王妃生前出席活動時拎著Lady Dior包。圖／DIOR提供

Lady Dior綠色幸運草小羊皮小型提包，約30萬5,000元。圖／Dior提供
Lady Dior綠色幸運草小羊皮小型提包，約30萬5,000元。圖／Dior提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）搭乘私人專機抵達台北松山機場時，女兒Madison提著LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包。記者許正宏／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）搭乘私人專機抵達台北松山機場時，女兒Madison提著LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包。記者許正宏／攝影

黛安娜王妃生前出席活動時拎著Lady Dior包。 圖／DIOR提供
黛安娜王妃生前出席活動時拎著Lady Dior包。 圖／DIOR提供

LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包，約35萬5,000元。圖／DIOR提供
LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包，約35萬5,000元。圖／DIOR提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和廣達董事長林百里在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，黃仁勳妻子洛麗（Lori Mills）手提LADY DIOR ART藝術家聯名包亮相。記者胡經周／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和廣達董事長林百里在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，黃仁勳妻子洛麗（Lori Mills）手提LADY DIOR ART藝術家聯名包亮相。記者胡經周／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和廣達董事長林百里在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，黃仁勳妻子洛麗（Lori Mills）手提LADY DIOR ART藝術家聯名包亮相。記者胡經周／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和廣達董事長林百里在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，黃仁勳妻子洛麗（Lori Mills）手提LADY DIOR ART藝術家聯名包亮相。記者胡經周／攝影

韓國藝術家李禹煥創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供
韓國藝術家李禹煥創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供

香奈兒2026春夏系列大秀上的編織經典套裝。圖／香奈兒提供
香奈兒2026春夏系列大秀上的編織經典套裝。圖／香奈兒提供

JISOO使用LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包。圖／摘自藝人IG
JISOO使用LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包。圖／摘自藝人IG

JISOO使用LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包。圖／摘自藝人IG
JISOO使用LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包。圖／摘自藝人IG

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