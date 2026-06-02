LINE貼圖1折開搶！豆卡頻道、胖鯊魚鯊西米只要6元入手 漲價前快掃貨

通膨時代連通訊軟體貼圖也撐不住喊漲，近日消息一出引發用戶熱烈討論。為了讓貼圖控在漲價前再掃貨一波，LINE即日起祭出年度最狂的「1折瘋掃貨」活動，精選多達32組超人氣貼圖與表情貼，全面下殺至1折優惠，每組只需10枚LINE代幣，換算新台幣約6元，且購買後皆可永久使用。

本次優惠陣容極為豪華，集結了長年霸榜的經典IP與社群爆紅角色，包含經典不敗的白爛貓、豆卡頻道、胖鯊魚鯊西米，以及深受上班族喜愛的胸毛公寓猴子與無所事事小海豹等。觀察近期聊天室流行反差幽默的「荒謬感」與「潦草系可愛」風格，這類貼圖更能抒發情緒感受因而大受歡迎。

活動限時推出至6月5日中午12點止，面對7月即將漲價，這次絕對是升級聊天戰力、低價掃貨的絕佳時機，趕快把握機會在漲價前夕用銅板價將實用貼圖一次打包帶回家。

即日起至6月5日中午12點止，LINE推出「1折瘋掃貨」活動，32組貼圖1折入手。圖／摘自LINE貼圖