聽新聞
0:00 / 0:00
LINE貼圖1折開搶！豆卡頻道、胖鯊魚鯊西米只要6元入手 漲價前快掃貨
通膨時代連通訊軟體貼圖也撐不住喊漲，近日消息一出引發用戶熱烈討論。為了讓貼圖控在漲價前再掃貨一波，LINE即日起祭出年度最狂的「1折瘋掃貨」活動，精選多達32組超人氣貼圖與表情貼，全面下殺至1折優惠，每組只需10枚LINE代幣，換算新台幣約6元，且購買後皆可永久使用。
本次優惠陣容極為豪華，集結了長年霸榜的經典IP與社群爆紅角色，包含經典不敗的白爛貓、豆卡頻道、胖鯊魚鯊西米，以及深受上班族喜愛的胸毛公寓猴子與無所事事小海豹等。觀察近期聊天室流行反差幽默的「荒謬感」與「潦草系可愛」風格，這類貼圖更能抒發情緒感受因而大受歡迎。
活動限時推出至6月5日中午12點止，面對7月即將漲價，這次絕對是升級聊天戰力、低價掃貨的絕佳時機，趕快把握機會在漲價前夕用銅板價將實用貼圖一次打包帶回家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。