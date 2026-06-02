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新光三越年中慶放大點數價值！滿5000元送2000點 扣點再抽美西8日遊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越6月4日起至6月21日展開年中慶，鎖定450萬會員推出「點數放大回饋」。圖／新光三越提供
新光三越6月4日起至6月21日展開年中慶，鎖定450萬會員推出「點數放大回饋」。圖／新光三越提供

目前正值夏換季首波服飾7折起，加上世足賽帶動運動與應援熱潮，想購物可搭配百貨年中慶優惠最划算。新光三越6月4日起至6月21日展開「年中慶『點』」，鎖定450萬會員推出「點數放大回饋」，首7日（6/4-6/10)結合行動支付skm pay與7大指定銀行祭出全館單筆滿5,000元送2,000點，名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬元送4,000點等，再加碼聯名卡與指定銀行滿額再贈點數，主打「消費即賺點」的點數經濟。

新光三越今年1月至5月業績成長超過2成，與去年同期相比今年此刻會員增加20幾萬，更多了30萬人持有點數，也看到目前會員手上累積的點數量多，便在年中慶展開一系列點數回饋。

呼應炎夏，新光三越推出會員單筆消費滿300元並過卡，即可兌換KEYCOFFEE、春水堂、CAFE!N等超過百大指定冰、飲品兌換券，享受夏日小確幸。同時，新光三越持續擴大點數生態圈，推出「扣點解鎖夢幻體驗」：扣50點抽雄獅旅遊出團美西8日－觀看美國職棒道奇隊賽事或7.6萬亞洲萬里通里數（相當於國泰航空台北到紐約單人來回機票），亦可用點數兌換亞洲萬里通里數、鈴鹿賽道樂園門票多重點數回饋，同時串聯台灣在地好物、各店推出點數護照，讓會員扣點即可輕鬆入手。

不只百貨實體店，新光三越skm online年中慶同步線上開跑，首7日推出指定商品skm pay搭配7大銀行滿5,000元送5,000點。並以新光三越年度銷售數據展開美妝熱賣榜單，提供美妝需求選購者購物指南。

而目前全台僅在新光三越信義A9才能選購的男性潮流選物SKM MEN’S也在線上首度登場，60支品牌近2千項商品上線，讓新光三越中南部會員也能在線上方便選購，更有SKM MEN’S策劃的聯名商品特搜，首7日每日上午10點限量開搶。

SKECHERS HOTSHOT德訓鞋原價2,990元，特價2,590元。圖／新光三越提供
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PRADA Beauty原生霧光尼龍氣墊續享組價值5,250元，特價4,650元（獨家，8.6折)。圖／新光三越提供
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Dyson HD19 Supersonic Travel隨行吹風機粉霧玫瑰，10,900元 (新品上市預購贈專用底座&隨行包)。圖／新光三越提供
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NARS幻彩小白餅底妝刷具組價值4,550元，特價3,400元（新品上市，7.5折）。圖／新光三越提供
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新光三越會員年中慶期間單筆消費滿300元並過卡，即可兌換KEYCOFFEE、春水堂、CAFE!N等超過百大指定冰／飲品兌換券。圖／新光三越提供
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LEGO樂高Editions 2026世界盃5號足球設計，4,299元（全台限量）。圖／新光三越提供
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adidas世界盃阿根廷主場球迷版梅西球衣，3,490元。圖／新光三越提供
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年中慶 新光三越

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