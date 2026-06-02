一期一會的寶石美術館 RICHARD MILLE發表全新RM HJ-02自製陀飛輪

寶石的存在除了讓人感受到怦然心動的美，更成為一種社交對應時低調無聲的風格語彙。頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE近日發表全新的RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕表，表款共分四個色系、合計12款，全數皆為獨一無二，進而開拓RICHARD MILLE「寶石宇宙」的全新一頁。

回顧近十年，RICHARD MILLE在高級珠寶表的路上一路evolution。2018年Talisman系列以彩色寶石象徵守護與能量，搭配陀飛輪奠定基礎。2020年RM HJ-01正式宣告珠寶表時代來臨。2021年RM 71-02引入Disco文化活力。2024年RM 07-01 Coloured Ceramics以曼菲斯設計跳脫傳統框架。從象徵主義走向當代大膽，從經典走向創新。

RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕表堪稱RICHARD MILLE近10年的集大成之作。單一表款鑲嵌1,399顆珍貴寶石與裝飾石材，融合雪花鑲、粒鑲、包邊鑲三重工藝，並融入1920～1930年代裝飾藝術風格，並用紅寶石、藍寶石、鑽石、祖母綠、帕拉伊巴碧璽、孔雀石、綠玉髓、綠松石、珍珠母貝，進而構建出如萬花筒般的戲劇性張力，同時酒桶形表殼不再呈現單一連續弧線，而是以銳利轉折、層疊切面與不對稱設計重構輪廓，讓光線在寶石與金屬間自由穿梭。

核心的CRMT2自製自動上鍊陀飛輪機芯從設計初始便帶有變革之心，鏤空機芯與表殼、面盤同步開發，消去空間與結構分野，讓機芯不再是隱藏在背後的機械，而是與珠寶美學渾然一體的視覺主角。機芯厚僅6.20mm，頻率4Hz，提供72小時動力儲存，技術與美感並重。

粉、紫、藍、綠四大色系合計12款每一只皆為獨一無二，如同十二「座」初次與世界相會的寶藏礦場、一方只此一代的寶石美術館。在奢華氾濫的世代，真正的稀有並非價格，更是無法重來的獨特性。RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕表的驚心動魄更重要的意義並非炫耀，而在於它讓配戴者成為時間與寶石交織的見證者，歡欣鼓舞、一期一會。

RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕表藍色款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

每一只RM HJ-02陀飛輪腕表從鑲嵌準備、精修以致品管，整體工時需投入長達近700小時。圖／RICHARD MILLE提供

RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕表綠色款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕表粉色款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

全新RM HJ-02自製機芯自動上鍊陀飛輪腕表跳脫了時計的本質，更像是一副光彩斑斕、手上的高級珠寶。圖／RICHARD MILLE提供

從設計初始，RM HJ-02陀飛輪腕表的寶石鑲嵌也經過嚴密計算，以呈現透明度、飽和度與反射度的多重輝映。圖／RICHARD MILLE提供

融合多重鑲嵌技法與Art Deco裝飾藝術風格的RM HJ-02陀飛輪腕表，酒桶形的表殼弧度更為流暢、也添增了鑲嵌難度。圖／RICHARD MILLE提供