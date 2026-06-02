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競技玩家新神器！PlayStation首款格鬥搖桿FlexStrike亮相 6月12日可預購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
FlexStrike無線格鬥搖桿將自8月6日發售，6月12日開放預購。圖／SIET提供
FlexStrike無線格鬥搖桿將自8月6日發售，6月12日開放預購。圖／SIET提供

Sony Interactive Entertainment（SIE）持續擴展遊戲周邊生態系，宣布推出全新FlexStrike無線格鬥搖桿與PULSE Elevate無線喇叭，提供玩家更多元且個人化的遊玩體驗。其中，FlexStrike無線格鬥搖桿將於8月6日在台上市，6月12日起於指定通路開放預購，建議售價為6,580元。

作為SIE首款專為格鬥遊戲打造的搖桿控制器，FlexStrike支援PS5與PC平台，可透過有線連接或PlayStation Link低延遲無線技術使用。產品內建充電式電池，並隨附專用斜背收納盒，方便玩家攜帶參與聚會或賽事。機身設計兼顧耐用性與舒適度，可依玩家習慣放置於桌面或大腿上操作，底部防滑材質則能有效提升穩定性。

根據國外玩家搶先實測，FlexStrike兼具新手友善與競技需求，無論是剛接觸格鬥遊戲的玩家，或是參與錦標賽的進階玩家皆適用。透過PlayStation Link與隨附PS Link適配器連線時，最低可達4毫秒超低延遲表現。實測過程中，即使玩家調整坐姿或快速移動身體，搖桿依然能穩定固定於腿上，操作手感紮實且舒適。

FlexStrike另一大亮點則是客製化數位搖桿設計，支援免工具快速更換方形、圓形及八角形擋板。玩家只需拆下磁吸式背蓋，即可在數秒內完成更換。實測者指出，不同擋板能提供截然不同的操作回饋，例如方形擋板適合蓄力型角色操作，八角形擋板則能清楚感受到方向定位，而圓形擋板則有助於順暢完成各類旋轉指令。

除了格鬥搖桿外，SIE也同步發表首款無線喇叭PULSE Elevate。產品可搭配PS5、PC、Mac、PlayStation Portal遙控遊玩機及智慧型手機使用，透過PlayStation Link提供低延遲、無損音訊傳輸效果。內建充電電池最長可支援12小時使用時間，擺放角度亦可依個人需求調整，打造更具沉浸感的桌上型遊戲環境。相關售價與預購資訊則將於日後公布。

此外，FlexStrike無線格鬥搖桿發售當日，也將同步推出《漫威鬥魂（MARVEL Tōkon: Fighting Souls）》，6月12日起開放PS5實體版預購，建議售價1,790元。數位版本目前已於PS Store、Steam與Epic Games Store開放預購，提供標準版、數位豪華版及終極版等版本選擇。

FlexStrike無線格鬥搖桿隨附專用斜背收納盒，方便玩家攜帶參與聚會或賽事。圖／SIET提供
FlexStrike無線格鬥搖桿隨附專用斜背收納盒，方便玩家攜帶參與聚會或賽事。圖／SIET提供

FlexStrike背蓋採用磁吸式設計，可直接拆下，短短幾秒內即可更換成不同擋板。圖／SIET提供
FlexStrike背蓋採用磁吸式設計，可直接拆下，短短幾秒內即可更換成不同擋板。圖／SIET提供

FlexStrike隨附斜背攜帶收納盒，內部設有特殊隔層，可妥善保護並固定數位搖桿，並配有小型口袋，可用來收納線材及其他工具。圖／SIET提供
FlexStrike隨附斜背攜帶收納盒，內部設有特殊隔層，可妥善保護並固定數位搖桿，並配有小型口袋，可用來收納線材及其他工具。圖／SIET提供

PULSE Elevate無線喇叭上市與售價資訊將於日後公布。圖／SIET提供
PULSE Elevate無線喇叭上市與售價資訊將於日後公布。圖／SIET提供

PULSE Elevate無線喇叭擺放角度可依個人需求調整。圖／SIET提供
PULSE Elevate無線喇叭擺放角度可依個人需求調整。圖／SIET提供

PS5 Sony PlayStation

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