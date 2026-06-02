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中華郵政再推鐵道列車郵票 山嵐號、海風號入列

中央社／ 台北2日電

中華郵政今天宣布，6月5日將發行台灣鐵道列車郵票第2輯，1套6枚，郵票圖案以手繪風格呈現各式列車樣貌，包括仲夏寶島號、藍皮解憂號、藍皮柴油客車、鳴日號、山嵐號與海風號。

中華郵政繼114年發行台灣鐵道列車郵票（第1輯）後，今天透過新聞稿公布續以觀光列車為主題發行台灣鐵道列車郵票（第2輯），1套6枚，面值皆為新台幣8元，預定6月5日發行。

中華郵政指出，郵票圖案以手繪風格呈現各式列車樣貌，圖案中的仲夏寶島號，由「蒸汽機車女王」CT273號牽引，每年夏季行駛於花東縱谷間，帶領旅客欣賞沿線的美麗自然景觀及人文風貌。

藍皮解憂號前身為藍底白線的台鐵普通客車，曾行駛於各地路線，是民眾共有的鐵道記憶，經整修後復駛於南迴線台東至枋寮間，為無空調可開窗式觀光列車。

藍皮柴油客車早年為台鐵各支線客運主力，停駛後經台鐵與國家鐵道博物館籌備處合作修復，現用於台鐵郵輪式列車及國家鐵道博物館園區內，重現地方支線的鐵道回憶。

鳴日號外觀以尊爵黑結合莒光號經典橘為主色調，風格沉穩內斂，列車包含商務車廂、客廳車廂和吧檯車廂，提供不同的觀景與休憩空間。

山嵐號則是由EMU500型電聯車改造，外觀以黃綠漸層色調，象徵山嵐的綠意與鄉間豐收美景，內部以大地綠為主色調，車廂中段設有全景落地窗，讓旅客一覽沿途風光。

海風號則由EMU500型電聯車改造，以甜點為主題觀光列車，外觀色彩以台灣近海的湛藍與翠綠為發想，採漸層手法呈現，內部則以湖水綠為主色調，設有面海座位，讓旅客欣賞海天一線的美景。

配合郵票發行，中華郵政指出，特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於6月3日開始發售，另製作預銷首日戳套票封於6月5日郵票發行當天出售。

中華郵政 山嵐號 花東縱谷

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