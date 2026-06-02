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「全球跑步日」戴Apple Watch陪跑解鎖限定獎章 Fitness+助攻跑者訓練

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
歡慶全球跑步日，與Apple Watch和Apple Fitness+一起開跑。圖／Apple提供
歡慶全球跑步日，與Apple Watch和Apple Fitness+一起開跑。圖／Apple提供

迎接6月3日全球跑步日，Apple邀請使用者透過Apple Watch與Apple Fitness+一起開跑，當天Apple Watch使用者只要透過「體能訓練」App，或任何可將運動紀錄同步至「健康」App的第三方應用程式，完成1次至少5公里跑步訓練，即可獲得2026年全球跑步日限定版獎章，鼓勵更多人養成規律運動習慣。

Apple Watch不僅是日常健康管理工具，更是跑者的重要訓練夥伴。從初次接觸跑步的新手到積極備戰馬拉松的進階跑者，都能透過豐富的跑步數據與訓練功能，更有效率地規劃課表、追蹤表現並達成目標。

其中，「體能訓練」App提供多項專業跑步功能，包括自訂訓練課表、配速管理、心率監測以及進階跑步分析。使用者可依照距離、時間與間歇訓練需求建立個人化課程，並透過即時通知掌握訓練節奏。跑步過程中，也能在手錶上查看心率區間、分段成績、活動紀錄與指南針等資訊，獲得更完整的訓練回饋。

針對進階跑者，Apple Watch提供垂直振幅、步幅長度、觸地時間及跑步功率等專業測量指標，協助深入分析跑姿與效率。配速員功能則可根據目標距離與完賽時間，自動計算所需配速，並在訓練期間提供即時提醒，幫助跑者穩定朝目標前進。

此外，Apple Watch也具備田徑場偵測與路線競速功能。當使用者進入標準戶外跑道時，系統可結合GPS與地圖資料提供更精準的距離與配速紀錄；而經常重複的跑步路線則會自動整理至體能訓練App，讓跑者能與過往最佳成績或最近一次表現進行比較，掌握進步幅度。

為協助使用者安排長期訓練計畫，Apple Watch也提供訓練負荷功能，會比較使用者過去7天的運動強度與時間長度，並與前28天的訓練表現進行分析，評估目前訓練壓力是否適當，讓跑者在備戰大型賽事期間能更有效調整訓練節奏，降低過度訓練風險。

除了跑步訓練功能外，Apple Watch也整合多項健康與安全功能。透過睡眠分析與生命徵象監測，使用者可掌握睡眠品質及身體恢復狀況，進一步了解訓練與休息之間的平衡。同時，裝置也提供訊息、電話、跌倒偵測及緊急SOS等功能，在運動過程中維持安全與連線能力。

去年底在台上線的Apple Fitness+則進一步擴展跑步相關內容，提供適合不同程度跑者的課程資源，包括專為跑者設計的瑜伽訓練、5公里與10公里入門課程、跑步機間歇訓練，以及跑後伸展與恢復課程。此外，「跑步趣」系列透過沉浸式音訊體驗，帶領使用者探索世界各地知名跑步路線，為訓練增添更多樂趣與動力。Apple Fitness+訂閱費用每月150元或每年1,190元。

睡眠分數會根據睡眠時間長度、入睡時間與近期記錄的穩定性，以及睡眠期間清醒次數與時長等因素進行評估。圖／Apple提供
睡眠分數會根據睡眠時間長度、入睡時間與近期記錄的穩定性，以及睡眠期間清醒次數與時長等因素進行評估。圖／Apple提供

全球跑步日當天戴著Apple Watch完成1次至少5公里跑步訓練，即可獲得限量版獎章。圖／Apple提供
全球跑步日當天戴著Apple Watch完成1次至少5公里跑步訓練，即可獲得限量版獎章。圖／Apple提供

Apple Watch上的「體能訓練」App提供豐富的跑步數據與訓練工具，協助使用者追蹤表現並達成目標。圖／Apple提供
Apple Watch上的「體能訓練」App提供豐富的跑步數據與訓練工具，協助使用者追蹤表現並達成目標。圖／Apple提供

Apple 跑步 Apple Watch

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