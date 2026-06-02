台灣首家華邑酒店來了！福容攜手洲際插旗台北　年底開幕搶攻高端客

台灣高端旅宿市場再添新成員。福容大飯店宣布再度攜手洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts），正式引進旗下高端品牌「華邑酒店及度假村（HUALUXE Hotels & Resorts）」，共同打造台灣首家華邑酒店—「台北福容華邑酒店」，預計於2026年底開幕，成為華邑品牌首度進軍台灣市場的重要據點。

雙方今（2日）在台北舉行簽約儀式，宣告合作正式啟動。福容表示，此次合作不僅是集團國際化布局的重要一步，也希望藉由華邑品牌所強調的新東方美學與中華待客文化，為台灣高端旅宿市場帶來更具文化辨識度的住宿體驗。

福容大飯店總經理楊正弘表示，華邑品牌重視禮序文化、細節服務及情感交流，與福容長期強調的人情味與款待精神高度契合。未來希望在台灣深厚的人文底蘊基礎上，結合國際品牌資源與全球視野，打造兼具文化深度與美學內涵的旅宿空間，向國際旅客展現台灣獨特的待客之道。

洲際酒店集團大中華區首席執行長愛默爾（Daniel Aylmer）則表示，華邑是IHG專為華人賓客需求打造的高端品牌，重視中華文化傳承、待客哲學與餐飲聚會體驗。此次與福容合作簽署台北福容華邑酒店，不僅是雙方深化合作的重要里程碑，也是華邑品牌拓展版圖的重要一步。

他指出，台北擁有成熟商務市場、便利國際交通及豐富人文特色，是華邑品牌進入台灣市場的理想城市。未來將結合IHG的國際營運經驗與福容深耕在地市場的優勢，打造兼具東方文化特色與國際水準的高端旅宿體驗。

福容表示，看重IHG遍布全球的飯店網絡、成熟營運系統及龐大會員平台資源，是再次合作的重要原因之一；另一方面，雙方在品牌定位與文化理念上的契合，更是促成合作的關鍵。

在品牌特色方面，「食與聚」向來是華邑的重要核心。未來台北福容華邑酒店將導入品牌代表性空間，包括以茶文化為主軸的「舉茗邑」，以及提供暖心麵食體驗的「麵家」。

其中，「舉茗邑」將結合奉茶禮儀、品茗空間與茶席文化，展現台灣以茶待客的人文精神；「麵家」則希望透過一碗熱麵與熱湯，為旅客營造如同返家般的溫暖感受。福容指出，這些特色空間不只是餐飲服務，更是文化情感與生活美學的延伸。

新酒店選址於台北圓山捷運站旁，周邊鄰近台北孔廟、保安宮、大龍峒及大稻埕等文化聚落，兼具交通便利性與歷史人文特色。福容表示，圓山地區承載著台北城市發展的重要記憶與文化脈絡，因此未來酒店也將以此為設計靈感，透過空間規劃與體驗內容，將台灣文化轉譯為國際旅客能夠理解與感受的旅宿語言。

值得一提的是，茶文化將成為台北福容華邑酒店的重要識別特色。簽約記者會現場特別安排台灣茶席體驗，以台灣茶葉、曉芳窯茶器及盆景藝術共同呈現茶、器、景、人之間的和諧關係。未來酒店也將透過迎賓奉茶、茶文化策展及品茗空間設計，讓來自世界各地的旅客從一杯茶開始，感受台灣文化的深厚魅力。

「台北福容華邑酒店」客房示意圖。圖/福容飯店提供