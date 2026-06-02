25億次觀看的「半熟蛋瀑布」登台！日本冠軍蛋包飯SANTA客座晶華

一刀輕輕劃開金黃色蛋包，濃稠滑順的半熟蛋液如瀑布般緩緩流瀉，覆蓋整盤熱騰騰的炒飯。這盤在社群平台已累積超過25億次觀看、讓無數網友一刷再刷的經典畫面，如今不必飛抵日本，在台北就能見證、品嘗。

近年積極引進國際話題美食的台北晶華酒店，即日起至6月21日邀請來自日本愛知縣岡崎市的人氣洋食名店「SANTA（さん太）」來台客座。這家被譽為「日本神級蛋包飯」的名店，不僅拿下2023年日本第一蛋包飯大賽（Omurice Stadium）冠軍，更因招牌「半熟蛋瀑布」影片風靡各大社群平台，成為日本近年最具代表性的洋食品牌之一。

此次客座活動中，品牌第二代主理人神谷敢太主廚親自來台坐鎮，除了帶來奪冠名作「冠軍經典蛋包飯」，更推出結合北海道鱈場蟹、波士頓龍蝦與日式咖哩的限定版餐點。最吸睛的是，主廚每日都將於現場為賓客親手劃開蛋包，重現網路影片中的夢幻瞬間，讓餐桌成為最具臨場感的美食舞台。

從地方老店到社群傳奇

SANTA的爆紅並非一夕之間。創立31年，原只是一家地方洋食餐廳。接手家業的神谷敢太，決定重新打造家族品牌，他花了3年時間專研蛋包飯技術，反覆調整蛋體熟度、火候控制與料理節奏，希望做出兼具視覺與美味的理想作品。

真正改變命運的，則是社群媒體。神谷敢太利用下班時間拍攝料理短影音，以俐落的甩鍋技巧、精準的刀工以及令人著迷的蛋液流洩畫面，迅速吸引大量網友關注。短短數年，累積超過470萬名粉絲追蹤，相關影片總觀看次數突破25億次，也讓SANTA從地方名店躍升為日本現象級洋食品牌。

人氣最高峰時，單店一天可賣出超過400份蛋包飯，門口排隊時間甚至長達6小時。

這盤蛋包飯也證明其實力。2023年，招牌蛋包飯參加由日本番茄醬大廠KAGOME主辦的「日本第一蛋包飯大賽」，在全日本123家店鋪激烈競爭下，SANTA一路闖進決賽，最終以全票奪下年度總冠軍。

一顆蛋的講究 成就冠軍滋味

此次來台的主角「冠軍經典蛋包飯」，正是當年奪冠作品。

餐點以自製番茄炒料拌炒而成的番茄炒飯為基底，上方搭配日本A5和牛漢堡排或康門貝爾起司，最後覆蓋一層外型飽滿、內部保有流心質地的半熟蛋包。

看似簡單的一顆蛋，其實是整道料理最關鍵的靈魂。

神谷敢太對雞蛋品質極為講究，日本本店使用有機小農雞蛋；此次客座則特別選用台灣有機放牧雞蛋。據了解，主廚甚至提前來台進行盲測試吃，希望找出最接近日本本店風味的蛋品。

製作時，蛋液需經高速攪拌後下鍋，在極短時間內完成攪動、塑形與翻折。透過火候控制與甩鍋技巧，讓蛋體外層輕盈定型、內部維持柔滑濕潤的流心狀態。待餐點送上桌後，再以刀尖劃開蛋包，讓金黃色蛋液緩緩覆蓋米飯，形成招牌「半熟蛋瀑布」畫面。

搭配主廚特製的多蜜醬，酸甜番茄香、蛋香與醬汁濃郁層次彼此交融，也展現日式洋食最迷人的風味平衡。

其中A5和牛漢堡排版本，選用日本A5和牛臀肉心部位製作，經絞碎後加入洋蔥與伍斯特醬調味，再煎至外層焦香，豐富肉汁與半熟蛋液結合後，展現細膩而不膩口的和牛脂香；康門貝爾起司版本則以濃郁乳香堆疊滑順口感，深受起司愛好者喜愛。

晶華限定海鮮版 打造台灣專屬風味

除了經典作品外，晶華此次也與主廚合作推出兩款限定版「焗烤海鮮咖哩蛋包飯」。

考量部分消費者不食牛肉，特別以北海道鱈場蟹與波士頓龍蝦作為主角，搭配日式咖哩醬呈現全新風貌。咖哩醬以洋蔥、香蕉、蘋果、鮮奶油與高湯慢火熬煮，濃郁之中保有自然果香甜味。當滑順蛋包、海鮮鮮甜與咖哩香氣交織入口，展現出不同於傳統蛋包飯的豐富層次。

餐後搭配的人氣小點「薩摩芋」同樣展現細膩巧思。蒸熟地瓜泥拌入奶油乳酪與蜂蜜後塑形成型，再裹上玉米粉油炸，成品外酥內綿，口感介於甜點與炸物之間，成為不少熟客必點配角。

洽詢電話：02-2523-8000轉azie餐廳

線上訂位：https://reurl.cc/vExkNN

地址：台北晶華酒店（台北市中山北路二段39巷3號1樓）

SANTA台北限定：波士頓龍蝦焗烤咖哩蛋包飯。圖/晶華酒店提供

SANTA日本店。圖/晶華酒店提供

SANTA日本A5和牛漢堡排蛋包飯。圖/晶華酒店提供

SANTA日本A5和牛漢堡排康門貝爾起司蛋包飯。圖/晶華酒店提供