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「韓版兆元宴」吃這家！菜單曝光全網看傻：比公司聚餐還便宜

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
黃仁勳一行人為台北市樂利路知名熱炒店「品鱻海鮮」門口帶來大批人潮。圖／讀者提供
黃仁勳一行人為台北市樂利路知名熱炒店「品鱻海鮮」門口帶來大批人潮。圖／讀者提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前才在台北舉辦邀集台積電、廣達、緯創等台灣AI供應鏈大咖參與的「兆元宴」，1日晚間又馬不停蹄舉辦「韓國夥伴之夜（Korean Partner Night）」，宴請SK海力士（SK hynix）、三星電子（Samsung Electronics）、LG集團及現代汽車等韓國科技巨頭高層。不過，比起現場雲集的重量級企業代表，更讓網友熱議的，反而是曝光後的餐廳菜單價格。

這場被外界視為「韓版兆元宴」的聚會，地點選在台北市大安區樂利路知名熱炒店「品鱻海鮮」。從菜單內容來看，店裡大部分熱炒價格落在100元至220元之間，包括客家小炒、宮保雞丁、蔥爆牛肉、糖醋魚片、炒海瓜子等經典台式料理皆在此區間；就連炒飯、炒麵也只要150元左右。菜單中最昂貴的料理為700元的麻油雞鍋與海鮮火鍋，整份菜單找不到定價高於千元的品項。

消息曝光後立刻引發網友熱烈討論，不少人笑稱：「這桌身價可能超過10兆美元，但菜單比公司聚餐還便宜」、「三星高層第一次體驗台灣熱炒文化」、更有人直言：「全世界最便宜的AI峰會。」

事實上，這場餐敘背後的重要性，遠遠超過一頓晚餐。黃仁勳此次來台出席GTC Taipei，除了公開發表演講，也持續與全球供應鏈夥伴進行高密度交流。繼日前邀集台灣供應鏈高層舉辦「兆元宴」後，這場「韓國夥伴之夜」被視為輝達深化韓國供應鏈合作的重要訊號。

尤其在AI產業快速發展下，韓國企業扮演關鍵角色。全球高頻寬記憶體（HBM）市場目前由SK海力士穩居龍頭，市占率接近六成；三星電子則積極追趕，近期已向客戶提供新一代HBM樣品，並全力布局輝達下一代Rubin平台。市場普遍認為，黃仁勳與韓國科技巨頭的互動，將牽動未來AI晶片、先進記憶體、車用電子及機器人等領域的合作版圖。

有趣的是，雖然餐敘涉及的是全球最具影響力的AI企業與科技巨頭，但黃仁勳依舊延續一貫風格，沒有選擇五星級飯店或高端私廚，而是以最具台灣特色的熱炒店作東。相較於正式商務場合，熱炒店文化與輕鬆氛圍反而更容易拉近彼此距離，也讓冰冷的供應鏈合作多了一份人情味。

從日前的古早味台菜「兆元宴」，到如今的熱炒店「韓國夥伴之夜」，黃仁勳再次展現其獨特的餐桌外交哲學。桌上或許只是炒海瓜子、客家小炒與龍蝦鍋，但桌下談的，卻是全球AI產業下一個兆元級商機。

黃仁勳親切跟與會者合影。圖／摘自IG（@nvidia）
黃仁勳親切跟與會者合影。圖／摘自IG（@nvidia）

掌握難得餐敘機會，一定要跟黃仁勳合影。圖／摘自IG（@nvidia）
掌握難得餐敘機會，一定要跟黃仁勳合影。圖／摘自IG（@nvidia）

黃仁勳在熱炒店輕鬆氛圍中，與合作夥伴交流。圖／摘自IG（@nvidia）
黃仁勳在熱炒店輕鬆氛圍中，與合作夥伴交流。圖／摘自IG（@nvidia）

品鱻海鮮的菜單。圖／翻攝自Google
品鱻海鮮的菜單。圖／翻攝自Google

兆元宴 黃仁勳 緯創 SK海力士 三星電子 LG 現代汽車

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