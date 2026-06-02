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輝達向全世界推薦必逛饒河街夜市 網感動黃仁勳在救台灣觀光

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
輝達今天在X（推特）向世界各國網友推薦饒河街觀光夜市，影片中介紹碳烤玉米、春捲冰淇淋等經典台灣夜市小吃，並註解台北的活力來自創新和美食，推薦來參加輝達GTCTaipei大會的各國人士不要錯過夜市。圖／取自NVIDIA X
輝達今天在X（推特）向世界各國網友推薦饒河街觀光夜市，影片中介紹碳烤玉米、春捲冰淇淋等經典台灣夜市小吃，並註解台北的活力來自創新和美食，推薦來參加輝達GTCTaipei大會的各國人士不要錯過夜市。圖／取自NVIDIA X

輝達執行長黃仁勳熱愛夜市形象深植人心，輝達今天在X（推特）向世界各國網友推薦饒河街觀光夜市，影片中介紹碳烤玉米、春捲冰淇淋等經典台灣夜市小吃，並註解台北的活力來自創新和美食，推薦來參加輝達GTC Taipei大會的各國人士不要錯過夜市。台灣網友驚喜，「我懷疑黃爸爸有擔任台灣觀光大使」、「饒河夜市打入AI供應鏈」。

黃仁勳每次回台灣總被民眾捕捉到他吃吃喝喝的身影，用全身力氣向世界宣達他對家鄉味的熱愛。尤其他昨天在GTC Taipei主題演講，背板的台灣供應鏈與各界合作夥伴的標誌，包括通化街夜市的阿婆水果攤（Fruit Lady）、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳極品餐廳，以及磚窯古早味懷舊餐廳也上榜，他並逐一停留比出手勢介紹「最愛的生態系統夥伴」，網友戲稱這5家其實是黃仁勳的「食物鏈」。

而今天輝達的X推薦參加GTC Taipei的各國人士不可錯過夜市，Threads有網友分享該篇貼文，由於影片中的美食相當誘人，網友表示，「輝達的官方X真的很煩！一大早的」。

由於影片拍得相當專業，其他網友讚嘆，「他拍起來怎麼好像特別好吃的感覺，看到好餓」、「影片看起來也太誘人」、「一大早就想吃烤玉米」、「輝達也太會拍食物了吧」、「輝達是什麼美食粉專嗎」。

也有網友說，「請問他們現在是要把台灣變成世界的廚房嗎」、「黃董用他的方式在幫忙台灣小吃打響世界知名度啊，AI夜市小吃連動中」、「輝達在幫台北行銷城市，外交部和台北市賺爛，該給錢才對」、「輝達po烤玉米是打算出一張能烤玉米的顯卡嗎」、「其實黃爸爸真的不需要用公司帳號發這個，有感人」、「輝達根本台灣觀光代言人」、「好感人嗚嗚嗚」。

輝達執行長黃仁勳昨天發表GTC Taipei主題演講，秀出台灣供應鏈夥伴，其中加入王記府城肉粽等他個人美食愛店。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳昨天發表GTC Taipei主題演講，秀出台灣供應鏈夥伴，其中加入王記府城肉粽等他個人美食愛店。記者余承翰／攝影

輝達今天在X（推特）向世界各國網友推薦饒河街觀光夜市，影片中介紹碳烤玉米、春捲冰淇淋等經典台灣夜市小吃，並註解台北的活力來自創新和美食，推薦來參加輝達GTCTaipei大會的各國人士不要錯過夜市。圖／取自NVIDIA X
輝達今天在X（推特）向世界各國網友推薦饒河街觀光夜市，影片中介紹碳烤玉米、春捲冰淇淋等經典台灣夜市小吃，並註解台北的活力來自創新和美食，推薦來參加輝達GTCTaipei大會的各國人士不要錯過夜市。圖／取自NVIDIA X

輝達 黃仁勳 台北

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