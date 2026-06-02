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台灣虎航獨家航線高雄-石垣島、高雄-小松 限時促銷1599明早開賣

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣虎航宣布將於今年9月開航高雄-石垣島及高雄-小松航線，屆時台灣虎航從高雄出發飛往日本的航線將增加至11條。記者黃仲明／攝影
台灣虎航宣布將於今年9月開航高雄-石垣島及高雄-小松航線，屆時台灣虎航從高雄出發飛往日本的航線將增加至11條。記者黃仲明／攝影

台灣虎航今天宣布將於今年9月開航高雄-石垣島及高雄-小松兩條全新航線，讓高雄出發飛往日本的航線增加至11條，如再加上高雄-首爾金浦、高雄-濟州島及高雄-峴港航線，屆時台灣虎航營運高雄出發航線將達14條，提供南部旅客最多元的選擇。慶祝開航，台灣虎航將於明天推出限時開賣促銷，高雄-石垣島、高雄-小松單程未稅新台幣1,599元起。

台灣虎航表示，在地方產業轉型與觀光外溢的雙引擎驅動下，南台灣的旅運市場自疫後便展現驚人的成長爆發力。除了產業帶動的商務差旅外，南部旅客對於時間效率及便利性的追求，讓「就地出發」的旅遊風氣，成為最具潛力的旅運藍海。目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、熊本、沖繩，待石垣島、小松開航後，將達到11條航線。

台灣虎航指出，高雄-石垣島及高雄-小松航線皆將成為台灣虎航營運由高雄出發的獨家獨飛航線。石垣島以其湛藍的海域與絕美的川平灣聞名，是享有高人氣的度假天堂；而小松則是前往北陸地區如金澤兼六園、白川鄉合掌村的最便捷門戶。透過此兩條航線的佈局，不論是想體驗海島度假的悠閒，或是沉浸在北陸的歷史文化與自然奇景，皆能以最輕鬆快速的方式出發。

高雄-石垣島航線預計9月2日開航，開航初期每周營運2班；高雄-小松航線預計9月3日開航，開航初期亦為每周營運2班。為慶祝兩條航線開航，台灣虎航將於明天上午10:00起至晚間23:59推出高雄-石垣島、高雄-小松單程未稅新台幣1,599元起的開賣促銷價，搭乘日期為2026年9月2日起至2026年10月24日止。

台灣虎航宣布將於9月開航高雄-石垣島及高雄-小松兩條全新航線。慶祝開航，將於明天推出限時開賣促銷，單程未稅新台幣1,599元起。圖／台灣虎航提供
台灣虎航宣布將於9月開航高雄-石垣島及高雄-小松兩條全新航線。慶祝開航，將於明天推出限時開賣促銷，單程未稅新台幣1,599元起。圖／台灣虎航提供

高雄-石垣島航線預計9月2日開航，開航初期每周營運2班；高雄-小松航線預計9月3日開航，開航初期亦為每周營運2班。圖／台灣虎航提供
高雄-石垣島航線預計9月2日開航，開航初期每周營運2班；高雄-小松航線預計9月3日開航，開航初期亦為每周營運2班。圖／台灣虎航提供

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