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鎖定畢業季與科技族高消費力 巨城推餐飲優惠購物回饋

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
巨城購物中心指出，6月5日至6月23日於5F創藝廳推出「線條小狗 星月之夢」快閃店，帶來多款全台首發限定商品。圖／巨城購物中心提供
巨城購物中心指出，6月5日至6月23日於5F創藝廳推出「線條小狗 星月之夢」快閃店，帶來多款全台首發限定商品。圖／巨城購物中心提供

畢業季與端午佳節即將來臨，Big City遠東巨城購物中心鎖定新竹人與科技族高消費力，推出一系列餐飲優惠、購物回饋與限定快閃櫃，陪伴消費者迎接初夏生活儀式感，同時集結街頭藝術、公益及節慶體驗等豐富活動，讓民眾從吃喝玩樂到購物，都能感受滿滿夏日活力與節慶氛圍。

巨城購物中心表示，6月畢業季來臨，多間餐廳推出謝師宴與同學會餐飲選擇，同步祭出餐飲加碼優惠，6月4日至24日期間跨日累計滿3500元送100元、滿5500元送200元電子抵用券，享受美食同時再拿超值好禮。

7樓超人氣麻辣鍋「新馬辣」以澎湃肉盤滿足大口吃鍋樂趣、「瓦城」帶來經典泰式酸辣滋味、「金色三麥」以豐富分享餐點炒熱現場氣氛、日本米其林餐盤推薦「うなぎ四代目菊かわ」獻上職人級鰻魚料理、「涓豆腐」以精緻韓式佳餚呈現溫馨用餐時光；8樓「姜滿堂」則以道地韓燒與豐盛套餐增添青春活力，讓師生們留下屬於畢業季的美好回憶。

迎接酷夏甜點季，4樓美食街6月1日起集結全台話題輕食限時快閃，網羅療癒系美味，來自高雄的「Ooi生甜甜圈」以蓬鬆麵體搭配濃郁內餡，口感輕盈不膩、鹿港名店「里昂鹹蛋糕」帶來鹹甜交織的經典家鄉味，蛋糕體濕潤綿密、台中十大伴手禮「旅禾泡芙之家」以爆餡滑順奶油營造療癒口感、從花蓮發跡的「TUTUKAKI司康小売所」則推出多款風味司康，散發溫暖手作魅力。

除了各地超夯輕食快閃，也同步搶攻年輕族群與IP、動漫商機，6月5日至23日於5樓創藝廳推出「線條小狗 星月之夢」快閃店，帶來全台首發限定商品，包括星願小白、星願小金毛、晚安月亮小白、晚安星星小金毛等超萌吊飾，療癒魅力勢必掀起粉絲打卡與收藏熱潮；6月4日至7月13日6樓迎來熱門手遊新據點「瑪思塔」，現場擁有多款熱門IP周邊商品，包含原神、鳴潮、偶像夢幻祭等熱門作品，沉浸式二次元選物空間，滿足玩家收藏與朝聖需求。

另外，巨城購物中心指出，令人期待的「第九屆Big City街頭藝術節」將於6月19日展開海選招募，為街藝盛事點燃熱烈氛圍，於6月7日、19日及21日在1樓噴水池廣場舉辦「街藝前哨站」，邀請知名街頭鼓手「羅小白」、第五屆街頭藝術節雜耍組冠軍「陳聖崴」表演極限軟骨功以及擅長嗩吶與Beatbox口技的「吳霽」等人氣表演者帶來震撼演出。

6月13日舉辦「Big熱血」捐血行動，以溫暖有愛的公益號召民眾挽袖捐熱血；6月14日登場的「阿卡貝拉嘉年華」，以動感悠揚的人聲演出嗨翻現場；6月19日「百人立蛋大挑戰」則邀請百位大小朋友限時1分鐘挑戰立蛋成功，完成即可獲得100元抵用券，感受趣味滿點的節慶氛圍。

值得注意的是，6月4日至24日單日累計滿5000元送150元電子購物券；扣HAPPY GO點數200點，即可兌換指定品牌100元電子抵用券，打造輕鬆便利的點數優惠體驗；6月15日至24日單筆滿1288元兌換「法蘭司-維也納牛奶麵包+保冷袋」一份，限定好禮增添驚喜，買越多賺越多。

遠巨城購物中心表示，6月1日至6月14日4樓「Ooi生甜甜圈」以蓬鬆麵體搭配濃郁內餡，口感輕盈不膩。圖／巨城購物中心提供
遠巨城購物中心表示，6月1日至6月14日4樓「Ooi生甜甜圈」以蓬鬆麵體搭配濃郁內餡，口感輕盈不膩。圖／巨城購物中心提供

巨城購物中心指出，6月1日至6月30日4樓「TUTUKAKI司康小売所」推出多款風味司康，口感外酥內鬆，帶有濃郁奶香。圖／巨城購物中心提供
巨城購物中心指出，6月1日至6月30日4樓「TUTUKAKI司康小売所」推出多款風味司康，口感外酥內鬆，帶有濃郁奶香。圖／巨城購物中心提供

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