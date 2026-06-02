快訊

寵物託運出包！貓被送錯繞飛6000公里 公司竟稱「再飛回來就好」

温嵐出院了！首吐病危內幕 腎結石引爆敗血症：死亡離我這麼近

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

聽新聞
0:00 / 0:00

台虎2日本獨家航線公布 高雄飛石垣島小松1599元起 明天上午10時搶票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航將開賣高雄石垣島及高雄小松航線。圖／台灣虎航提供
台灣虎航將開賣高雄石垣島及高雄小松航線。圖／台灣虎航提供

台灣虎航目前有43條航線，其中19條為獨家航線，董事長黃世惠日前透露，今年第3季將再開航2條日本獨家新航線，今天宣布9月將開航高雄-石垣島、高雄-小松等2條全新航線，6月3日上午10時至晚間11時59分限時促銷價，高雄-石垣島、高雄-小松單程未稅1599元起。

虎航目前共有43條航線，其中包含桃園飛秋田、花卷、福島、新瀉、岡山、高知、宮崎、大分、米子、佐賀、石垣島、普吉島；台中飛名古屋、濟州；台南飛沖繩、熊本；高雄飛名古屋、岡山、仙台等19條為獨家直飛航線。董事長黃世惠日前受訪時表示，今年下半年將再開航2條獨家航線。

台灣虎航今宣布，今年9月將開航雄-石垣島、高雄-小松2條全新航線，讓高雄出發飛往日本的航線增加至11條，如再加上高雄-首爾金浦、高雄-濟州島及高雄-峴港航線，台灣虎航營運高雄出發航線將達14條，提供南部旅客最多元的選擇。

高雄-石垣島航線預計2026年9月2日開航，開航初期每周營運2班；高雄-小松航線預計2026年9月3日開航，開航初期也為每周營運2班。

為慶祝兩條航線開航，台灣虎航將於2026年6月3日上午10時起至晚間11時59分推出高雄-石垣島、高雄-小松單程未稅1599元起的開賣促銷價，搭乘日期為2026年9月2日起至2026年10月24日止。

目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、熊本、沖繩，待石垣島、小松開航後，共有11條航線，提供南台灣旅遊市場更豐富且彈性的選擇。

台灣虎航高雄-小松航班資訊。圖／台灣虎航提供
台灣虎航高雄-小松航班資訊。圖／台灣虎航提供

台灣虎航將開賣高雄石垣島及高雄小松航線。本報資料照片
台灣虎航將開賣高雄石垣島及高雄小松航線。本報資料照片

台灣虎航高雄-石垣島航班資訊。圖／台灣虎航提供
台灣虎航高雄-石垣島航班資訊。圖／台灣虎航提供

虎航 石垣島 航線

延伸閱讀

星宇釜山航線今首航 8月再開布拉格、10月開航峇里島

薔蜜颱風影響持續 國籍航空飛往日本航班異動1次看

國內線撐不住？華信高花、中花恐停飛 董事長陳大鈞：7月前提出申請

華信高花、中花航線 7月前申請停飛

相關新聞

海鮮、鮑魚還是裹蒸粽？端午節十大飯店名粽一次看

從鮑魚海味粽、松露和牛粽到創意甜粽一次看！端午節十大人氣飯店名粽揭曉，不論是節慶送禮還是家人團聚，想挑高質感端午粽看這篇準沒錯…

鎖定畢業季與科技族高消費力 巨城推餐飲優惠購物回饋

畢業季與端午佳節即將來臨，Big City遠東巨城購物中心鎖定新竹人與科技族高消費力，推出一系列餐飲優惠、購物回饋與限定快閃櫃，陪伴消費者迎接初夏生活儀式感，同時集結街頭藝術、公益及節慶體驗等豐富活動，讓民眾從吃喝玩樂到購物，都能感受滿滿夏日活力與節慶氛圍。

台虎2日本獨家航線公布 高雄飛石垣島小松1599元起 明天上午10時搶票

台灣虎航目前有43條航線，其中19條為獨家航線，董事長黃世惠日前透露，今年第3季將再開航2條日本獨家新航線，今天宣布9月將開航高雄-石垣島、高雄-小松等2條全新航線，6月3日上午10時至晚間11時59分限時促銷價，高雄-石垣島、高雄-小松單程未稅1599元起。

NingNing背得GUCCI Paparazzo包什麼來頭？2026夏季包王訂價一次看

什麼是真實之美？簡單的問題、背後卻可以有著豐富感受差異與繁複的學術性思考。義大利品牌古馳（GUCCI）發表了《Beauty and the Bag》篇章，邀請全球品牌大使aespa成員寧藝卓（NINGNING）入鏡，再度示範了GUCCI Paparazzo包款的慵懶隨興之美，真實、毫不做作。

2026十大平價連鎖火鍋誰最強？三媽、六扇門、石二鍋角逐冠軍寶座

平價火鍋排行揭曉！從12MINI、偈亭、億品鍋到老先覺功夫窯燒鍋等人氣鍋物通通入列，各家品牌特色與話題焦點一次掌握。

饗食天堂、莫內饗宴2大人氣品牌將進駐 嘉市Buffet大戰將開打

嘉義餐飲市場隨著觀光人潮成長，阿里山旅遊熱度不減，2大國內知名Buffet品牌：饗食天堂、莫內饗宴將陸續進駐，讓饕客期待，預料將為在地餐飲市場帶來新一波競爭商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。