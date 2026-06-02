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台虎2日本獨家航線公布 高雄飛石垣島小松1599元起 明天上午10時搶票
台灣虎航目前有43條航線，其中19條為獨家航線，董事長黃世惠日前透露，今年第3季將再開航2條日本獨家新航線，今天宣布9月將開航高雄-石垣島、高雄-小松等2條全新航線，6月3日上午10時至晚間11時59分限時促銷價，高雄-石垣島、高雄-小松單程未稅1599元起。
虎航目前共有43條航線，其中包含桃園飛秋田、花卷、福島、新瀉、岡山、高知、宮崎、大分、米子、佐賀、石垣島、普吉島；台中飛名古屋、濟州；台南飛沖繩、熊本；高雄飛名古屋、岡山、仙台等19條為獨家直飛航線。董事長黃世惠日前受訪時表示，今年下半年將再開航2條獨家航線。
台灣虎航今宣布，今年9月將開航雄-石垣島、高雄-小松2條全新航線，讓高雄出發飛往日本的航線增加至11條，如再加上高雄-首爾金浦、高雄-濟州島及高雄-峴港航線，台灣虎航營運高雄出發航線將達14條，提供南部旅客最多元的選擇。
高雄-石垣島航線預計2026年9月2日開航，開航初期每周營運2班；高雄-小松航線預計2026年9月3日開航，開航初期也為每周營運2班。
為慶祝兩條航線開航，台灣虎航將於2026年6月3日上午10時起至晚間11時59分推出高雄-石垣島、高雄-小松單程未稅1599元起的開賣促銷價，搭乘日期為2026年9月2日起至2026年10月24日止。
目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、熊本、沖繩，待石垣島、小松開航後，共有11條航線，提供南台灣旅遊市場更豐富且彈性的選擇。
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