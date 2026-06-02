NINGNING背的GUCCI Paparazzo包什麼來頭？2026夏季包王訂價一次看

什麼是真實之美？簡單的問題、背後卻可以有著豐富感受差異與繁複的學術性思考。義大利品牌古馳（GUCCI）發表了《Beauty and the Bag》篇章，邀請全球品牌大使aespa成員寧藝卓（NINGNING）入鏡，再度示範了GUCCI Paparazzo包款的慵懶隨興之美，真實、毫不做作。

Paparazzo這個字眼在義大利文中原意為「狗仔隊」，帶有捕捉當下、紀實且不加修飾的真實意涵。這款以其命名的Paparazzo包款於2026年正式發表，作為《Beauty and the Bag》系列形象企劃的全新篇章，完美承接了前一章節以日常捕捉、私密視角為重心的美學概念，將鏡頭從刻意的伸展台轉向真實的日常生活，探索包款如何自然融入個人的風格敘事。

在設計特色上，GUCCI Paparazzo包款擁有柔軟且兼具結構感的鬆弛輪廓。其採用翻蓋設計，搭配頂部手提把（top handle）與可調節拆卸的皮革肩帶，側邊則設有可彈性擴充容量的按扣風琴褶，完美遊走於通勤、休閒與正式晚宴等多種風格。尤為引人注目的是，設計團隊巧妙將紅綠織帶（Web stripe）與Horsebit馬銜鍊兩大識別元素融合於包身正面，這不僅是以 equestrian（馬術）典藏語彙承襲品牌的輝煌歷史，更透過當代極簡線條的重塑，展現出邁向未來的現代摩登魅力。

材質選用與訂價方面，該系列展現了品牌對高級工藝的堅持，提供細膩柔軟的小牛皮、復古精緻的麂皮以及經典GG緹花布面等多元選擇，並備有中號與大號等不同尺寸。目前台灣市場官方訂價因應材質與大小而異，緹花布面中號款為10萬5,800元、絨面麂皮中號款則為11萬8,200元，而黑色小牛皮大號款則為12萬8,600元，提供藏家極具實用價值與典藏身價的頂級選擇。

Paparazzo黑色小牛皮手提肩背包中型款，11萬8,200元。圖／GUCCI提供

Paparazzo緹花布面手提肩背大型款，11萬8,200元。圖／GUCCI提供

古馳（GUCCI）發表了《Beauty and the Bag》篇章，邀請全球品牌大使寧藝卓（NINGNING）入鏡，示範包款的慵懶隨興美。圖／GUCCI提供