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雙喜臨門！台虎宣布開賣高雄-石垣島、高雄-小松航線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航將開賣高雄石垣島及高雄小松航線。業者／提供
台灣虎航將開賣高雄石垣島及高雄小松航線。業者／提供

在地方產業轉型與觀光外溢的雙引擎驅動下，南台灣的旅運市場自疫後便展現驚人的成長爆發力。

除了產業帶動的商務差旅外，南部旅客對於時間效率及便利性的追求，讓「就地出發」的旅遊風氣，成為最具潛力的旅運藍海。台灣虎航2日宣布將於今年9月將再開航高雄-石垣島及高雄-小松兩條全新航線，讓高雄出發飛往日本的航線增加至11條，如再加上高雄-首爾金浦、高雄-濟州島及高雄-峴港航線，則台灣虎航營運高雄出發航線將達14條，提供南部旅客最多元的選擇。

石垣島以其湛藍的海域與絕美的川平灣聞名，是享有高人氣的度假天堂；而小松則是前往北陸地區如金澤兼六園、白川鄉合掌村的最便捷門戶。透過此兩條航線的佈局，不論是想體驗海島度假的悠閒，或是沉浸在北陸的歷史文化與自然奇景，皆能以最輕鬆快速的方式出發。值得一提的是，高雄-石垣島及高雄-小松航線皆將成為台灣虎航營運由高雄出發的獨家獨飛航線。開航後不僅可免除南部旅客北上奔波的勞頓，更能享受專屬直航的便利性，全面搶攻南部市場的日本旅遊商機。

高雄-石垣島航線預計2026年9月2日開航，開航初期每週營運2班；高雄-小松航線預計2026年9月3日開航，開航初期亦為每週營運2班。為慶祝兩條航線開航，台灣虎航將於2026年6月3日上午10:00起至晚間23:59推出高雄-石垣島、高雄-小松單程未稅NT$1,599起的開賣促銷價，搭乘日期為2026年9月2日起至2026年10月24日止。更多相關訊息請詳見活動網頁(https://pse.is/95seqy)。

目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌(新千歲)、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、熊本、沖繩，待石垣島、小松開航後，共有11條航線，提供南台灣旅遊市場更豐富且彈性的選擇。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。

石垣島 航線 高雄 虎航 台灣虎航 日本

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