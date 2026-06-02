海鮮、鮑魚還是裹蒸粽？端午節十大飯店名粽一次看

每年端午節一到，粽子大戰便正式開打！除了南北粽之爭年年掀起話題，今年飯店業者更是把粽子玩出新高度，從頂級鮑魚、和牛豪華入粽，到甜點系冰粽、聯名禮盒接連登場，話題性十足。像是JR東日本大飯店台北更推出重達2公斤、單顆售價9,999元的「帝王魚翅鮑魚粽」，超狂規格讓許多消費者大開眼界。

究竟哪些「飯店粽」最受網友熱烈討論？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，以2026年全台飯店推出的粽子產品為基準，盤點今年最受矚目的十大飯店名粽。無論你偏愛澎湃海味、創意口味，還是精緻送禮包裝，都能一次掌握。《送禮溫度計》也將持續依照不同節慶與送禮需求，協助讀者找尋兼具質感與心意、不易踩雷的送禮選擇。

今年端午節，不妨就和家人、朋友、同事一起品味這場高級粽子盛宴！

No.10 台北福華大飯店

翻攝FB／台北福華大飯店The Howard Plaza Hotel Taipei

台北福華大飯店今年以「旺火」五行之意，推出「丙午馬年・花現福氣」端午禮盒，包含江南春與珍珠坊兩大中餐廳主廚聯手打造的滬廣山海珍饌粽禮盒、端陽飄香粽禮盒，以及冰心Q粽禮盒等。像是滬廣山海珍饌粽禮盒嚴選滬式鮑魚干貝粽、廣式海皇八寶粽、艾草杏粒紅豆粽、古早味飄香粽、紅麴海陸粽及辣味犇粽共六款名粽，並將40年火侯慢火慢煸、一勺入魂的X.O.福氣醬放入其中，搭配大地色系保冷粽袋，袋身印有經典八角形LOGO並附贈小紅馬吊飾與福氣金幣錢母，送禮自用兩相宜。

由於台北福華大飯店今年初與萬豪國際集團簽約，未來將變身為全台首間「傲途格精選酒店」，不僅讓這次端午禮盒更具紀念價值，也成為新聞媒體關注焦點。

No.9 長榮鳳凰酒店（礁溪）

翻攝FB／長榮鳳凰酒店(礁溪)

位於宜蘭礁溪的長榮鳳凰酒店在端午節隆重獻上「鳳凰鮑粽禮盒」，以頂級食材結合細膩工法，打造兼具澎湃感與精緻度的節慶滋味。其中「松露雞肉粽」選用鮮嫩雞肉拌炒入味，搭配松露馥郁香氣，口感濃郁飽滿；「鮑魚八寶粽」則以粵式料理手法入粽，特選紋盤鮑魚與蠔鼓悶煮入味，結合三星蔥炆五花肉、宜蘭香芋、過嶺花生等豐富配料，細細品嚐山珍海味。茹素者可選擇「松露蕈菇粽」，以多款蕈菇慢火拌炒，與糯米蒸煮鎖住松露香氣，層層堆疊出迷人風味。

除了鳳凰鮑粽禮盒，鳳凰雙粽禮盒梅干扣肉粽、麻油雞粽也受到網友熱烈推薦，「糯米Q彈紮實，粒粒飽滿，鹹香適中恰到好處。麻油雞香氣四溢，梅干扣肉鹹甜入味，每一口都是幸福滋味，令人回味無窮！」

No.8 桃禧飯店集團

翻攝FB／桃園喜來登酒店官方公告平台

桃禧飯店集團旗下涵蓋台北八里福朋喜來登酒店、臺北車站智選假日酒店、桃園喜來登酒店、桃園機場假日酒店、桃園智選假日飯店等品牌，今年端午節以「『粽』量級盛宴」為主題，集結三款重量級風味粽，包含以紹興酒慢火滷製五花肉並搭配栗子、竹筍、鹹蛋黃與香菇等豐富配料的「東坡五花肉粽」；嚴選鮑魚、烏參、干貝與魷魚等海鮮佐以客家風味的「客家鮑魚海鮮粽」；以紫米、五穀米搭配芋頭、蓮子、杏鮑菇與鷹嘴豆的「御香紫米素粽」，購買六入裝禮盒就能一次品嚐。

不僅如此，桃園喜來登酒店先前推出的「桃喜雙味海陸粽禮盒」也受到消費者青睞，網友除了點評「海味干貝鮮粽」的干貝飽滿彈牙，也讚賞東坡肉粽「肥而不膩的東坡肉在口中化開，油脂完美滲透到糯米裡，大口品嚐超絕配！」

No.7 台北老爺酒店

翻攝FB／台北老爺大酒店

台北老爺酒店今年端午推出五款特色手工粽品！「極品鮑魚豬肉粽」以鹹香台灣豬肉結合彈牙鮑魚，豪華用料帶來滿滿飽足感；「秘製烏參燒鴨粽」將金牌燒鴨融入秘製醬汁，搭配極品烏參、干貝和肝臘腸，滿足視覺與味覺享受；「人蔘花雕雞粽」嚴選鮮嫩土雞腿肉與花雕陳釀入粽，香氣溫潤醇厚；「三杯杏鮑菇粽」讓杏鮑菇吸附飽滿三杯醬汁，加上黑麻油與九層塔強烈香氣，打破傳統素粽印象；「紫米桂圓芋泥粽」則以淡雅紫米包裹香甜桂圓肉與綿密芋泥，口感Q彈、甜而不膩。

鹹甜兼具的多元粽品，不僅能一次滿足不同口味喜好，還可依需求選擇五福、六合、八巧禮組搭配，自用或送禮都能讓端午心意更加分。許多網友留言，「這個肉粽也太澎湃了吧」、「這粽子料很豐富，一定很好吃」。

No.6 福容大飯店

翻攝官網／福容大飯店

福容大飯店推出的「福容粽」向來是端午節人氣焦點，今年一口氣獻上六款特色名粽，鹹甜口味一次滿足。其中「頂級臻饌鮑魚粽」選用整顆鮮嫩鮑魚，搭配上等豬肉、香菇與雪蓮子，展現澎湃海味；「御品珍珠干貝粽」以兩顆珍珠干貝結合豬胛心、香菇與花生，口感層次豐富；「櫻花蝦星饌肉粽」則將東港櫻花蝦融合溫體豬肉與紅蔥酥，香氣十足。

此外，「嚴選栗香鮮肉粽」以豬胛心肉搭配香菇與冰糖栗子，帶來經典古早味；「金福養生素齋粽」以素獅子頭結合老薑與黑麻油提香，打造溫潤風味；甜口味的「蜜香紫米福桂粽」則選用台灣桂圓、蜜紅豆與冰糖栗子，搭配Q彈紫米，替端午增添甜蜜滋味。福容粽的賣相在官方臉書粉專也引來網友留言，「好好吃的肉粽，讚讚讚啦！」

No.5 北投老爺酒店

翻攝官網／北投老爺酒店

北投老爺酒店PURE CUISINE傳承在地酒家菜精神，融合歐陸料理技法，於端午節前夕端出「粽享雙味禮盒」。其中，經典熱銷的「紹興東坡肉粽」選用台灣五花肉，加入陳年紹興酒慢火蒸煮，醬香濃郁、口感軟嫩；西式創新的「醬燒豬肋排肉粽」則將豬肋排豪邁入粽，透過醬烤工法鎖住肉汁，再搭配鹹鴨蛋與香菇等配料，讓人品嚐西式調味的獨特粽香。

藝人吳淡如針對「紹興東坡肉粽」曾在臉書粉專上分享，「主廚用紹興酒香慢慢滲進滷到發亮的東坡肉裡，鹹香濃郁但不膩口，越吃越香，很多人每年都在等的一味」，也有網友在臉書社團《momo網購好物交流》上指出，「料多到我都不知道要從哪裡開始吃起，裡面的料也都很入味，真心覺得很不錯～」。

No.4 寒舍集團

翻攝FB／Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店

寒舍集團旗下包含台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店及寒居酒店等品牌，今年一同以「粽藏寒舍」為主題，獻上一系列端午粽禮。最受矚目的莫過於請客樓米其林麻油海味粽與辰園廣式裹蒸粽：前者集結活鮑魚、婆參、海膽、干貝等頂級海味，糯米更拌入招牌麻油提香，經手工包裹蒸製後，呈現米香油潤、海味濃郁的奢華口感；後者匯聚脆皮燒肉磚、鮑魚、瑤柱、蝦乾等豐盛珍味，搭配綠豆仁、蓮子與糯米手工蒸炊，餡料澎湃、鹹香層次豐富。

此外，寒舍集團另推出紅燒牛三寶滿漢粽、東江梅菜干貝豚粽、陳皮紅豆沙粽、台式粽與鮑魚粽等特色粽品。其中「台式粽」以老滷慢燉五花肉，搭配干貝、花生、香菇、杏鮑菇、鹹蛋黃與在地食材，重現經典北部粽風味；「鮑魚粽」則以Q彈鮑魚，結合豚肉、栗子、香菇與鹹蛋黃等配料，鹹香濃郁、層次十足。

No.3 台北遠東香格里拉酒店

翻攝FB／Shangri-La Taipei 台北遠東香格里拉

台北遠東香格里拉酒店今年由行政主廚陳勇偉領軍，推出十款海陸特色粽品，除了松露五穀牛肝菌粽、麻油雞肉猴頭菇粽、香宮經典烤鴨粽等經典熱銷口味，也帶來三款全新創意粽品：「正宗廣式裹蒸粽」集結燒味烤鴨、脆皮燒肉、蜜汁火腿與干貝、蝦乾等海味，層層堆疊出鹹香濃郁；「醬燒牛肉蛋黃粽」以慢燉牛肋條搭配鹹蛋黃，口感細緻入味；「濱城道地南洋粽」將香蘭葉、椰奶與純紫心甘薯粉融入糯米，內餡則有豬肩肉、南薑、莞荽籽等食材與辛香料，打造夢幻紫色外觀與南洋辛香風味。

此外，「紫米奶黃流沙粽」也是甜點控必吃！紫糯米和長糯米打造的彈牙外皮，內餡包裹濃郁奶黃流沙，加熱後宛如火山流瀉而出，吃起來香濃滑順、鹹甜交織。今年更首度推出「湯粽相遇」概念禮組，結合巴生肉骨茶與八神湯等暖心湯品，搭配精美環保禮袋，讓端午送禮更具質感與心意。

No.2 台北新板希爾頓酒店

翻攝FB／台北新板希爾頓酒店 Hilton Taipei Sinban - NewTaipei,TW

台北新板希爾頓酒店今年端午節獻上「希盛御饌・粽香禮盒」，在多款風味粽品中，「黑蒜松露鮑貝御品粽」由青雅中餐廳主廚李俊毅精心打造，長糯米先以蝦乾水浸泡提鮮，再拌入黑松露醬炒香，並包入雲林黑蒜，搭配鮑魚、珠貝、中蝦蝦乾、花菇與栗子等豪華餡料，層次濃郁、海味十足；「醇香紅麴松阪粽」則以松阪豬結合爆炒梅乾菜，搭配花菇、栗子、紅麴與鹹蛋黃，呈現濃厚客家風味。

除了兩款話題粽品，禮盒還包含瑤柱十鼓栗香粽、紅藜菱角粽與紫米桂圓紅豆粽，更附贈雲朵包造型保冷袋，兼具實用與送禮質感。

No.1 台北晶華酒店

翻攝FB／Regent Taipei 晶華酒店、官網／晶華美食到你家

今年拔得頭籌、獲得飯店名粽網路聲量冠軍的品牌就是「台北晶華酒店」！台北晶華酒店推出多款端粽禮盒，例如晶華三元及第粽禮盒、冠軍粽香禮盒、經典鮑粽禮盒、晶華軒御饌粵粽禮盒、鮑魚花膠盆菜裹蒸粽禮盒及總鋪師竹香粽禮盒等。

像是米其林餐盤推薦餐廳晶華軒主廚團隊手工製作的「鮑魚花膠盆菜裹蒸粽」，以盆菜概念為延伸，加入鮑魚、花膠、花菇、栗子、蓮子、鹹蛋黃等豐富食材，每一口都滿載鮮甜海味；晶華冠軍粽香禮盒則是匯聚歷年榮獲媒體評比常勝粽，包含冠軍鮑粽、松露和牛粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽及紫米豆沙粽，讓消費者可以一次品嚐到色香味俱全的特色美粽。

此外，干貝八寶粽在網路上也獲得極高評價，許多網友分享，「初嚐干貝八寶粽，糯米濕潤而不軟爛，干貝、魷魚的鹹香融入糯米飯中，讓味蕾中有滿滿的海味」、「沒想到一顆粽子裡可以包進這麼多豐富餡料，每一口都有不同層次的驚喜，豪華感十足，卻依然保有傳統肉粽的經典風味」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年2月23日至2026年5月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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