饗食天堂、莫內饗宴2大人氣品牌將進駐 嘉市Buffet大戰將開打

嘉義餐飲市場隨著觀光人潮成長，阿里山旅遊熱度不減，2大國內知名Buffet品牌：饗食天堂、莫內饗宴將陸續進駐，讓饕客期待，預料將為在地餐飲市場帶來新一波競爭商機。

深耕嘉義逾20年耐斯王子大飯店「萬國百匯」自助餐廳，4月停業轉型，將由饗賓集團旗下人氣Buffet品牌饗食天堂進駐。目前館內整修，開幕時間未公布，引發美食愛好者關注。饗賓集團布局嘉義市場，2022在嘉縣馬稠後產業園區取得1.5萬坪土地，投入8億元打造食材供應中心，強化從產地到餐桌的供應鏈，顯示深耕中南部決心。

饗食天堂插旗嘉市核心地段，版圖擴張意圖明確。隨著嘉義觀光服務業成長，加上產業園區帶動人口與消費力提升，餐飲市場逐漸升溫，吸引大型連鎖品牌進駐卡位。饗賓集團規畫全年展店15家、擴大buffet與新品牌布局，7月送件申請上市，力拚年底掛牌，成為近年餐飲業關注的IPO指標案。

另，煙波集團布局嘉義，取得阿里山林鐵文資處北門車站旁，閒置15年的宏都北門麗星大飯店ROT營運權，打造全新據點「煙波城行阿里山北門館」，原訂本月試營運，因整修工程，延至8月17日試營運。受矚目是，煙波將引進旗下全新餐飲品牌「莫內饗宴」進駐北門館，這是「莫內饗宴」首度進軍南台灣市場。

「莫內饗宴」去年在煙波大飯店湖濱館改裝登場，憑豐富海鮮餐檯、現作料理及度假風格用餐環境，迅速累積高人氣，饕客將其譽為「新竹最難訂位uffet」，嘉義展店讓美食愛好者相當期待。隨著饗食天堂、莫內饗宴2大品牌將進駐，嘉義Buffet市場進入全新競爭時代。

餐飲業人士分析，饗食天堂有廣大會員基礎，在中高價位自助餐市場具高度品牌號召力；莫內饗宴結合飯店住宿、親子休閒與度假餐飲體驗，主打差異化特色。2大品牌各有客群優勢，未來勢必將重新洗牌嘉義自助餐市場版圖。