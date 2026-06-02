HUBLOT X 喬科維奇 以時計見證無可限量的紅土新一頁

2026年的法國網球公開賽異常激烈，堪稱近20年最精彩、最瘋狂的一次。其中網壇巨星喬科維奇（Novak Djokovic）雖未能捧起職涯第26座大滿貫獎盃，但他與新生代小將近5小時的偉大競技表現，再次向世人詮釋了職業網壇傳統「三巨頭」（Big3）的巨星風範與魅力。

由於是四大滿貫賽事中唯一考驗極致耐力與戰術的紅土聖殿，法網的特殊之處在更於其慢速球路與高強度折返。宇舶表（HUBLOT）於今年LVMH鐘表周發表的Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT紅土款，正是對此紅土傳奇、以及喬科維奇（Novak Djokovic）的致敬。腕表將革命性高科技材質與歷史象徵融合，因其獨特設計問世旋即售罄。隨著本屆賽事定格，這款高階複雜腕表不僅熱度不減，反而更顯其典藏價值，成為藏家眼中極具歷史份量的珍稀之作。

腕表打破傳統限量邏輯，採獨特的「勝場連動編號」機制。首批發行21枚，對應喬科維奇過往於紅土寫下的21座冠軍；其44毫米表殼採用獨家複合材質，封存喬科維奇實際穿過的4件紅土比賽球衣與網球拍纖維，中層則由媲美鈦金屬強度的聚合物Titaplast®打造，整枚陀飛輪腕表重量僅約56公克，比網球還輕。MHUB6035自動上鍊陀飛輪機芯更將0.55毫米的立體網格轉化為球拍弦意象，並鐫刻專屬「ND1」標誌。

雖今年限量號碼與「勝場連動編號」暫時停止在21，讓這批腕表成為現階段銘刻球王紅土紀錄的歷史見證，但與戰績連動的特殊機制更將隨喬科維奇持續不棄的職業生涯，將未來的追加懸念保留至下一場紅土戰局，而喬科維奇在職業網壇上散發的偉大運動精神，更讓人期待未來的精彩、無可限量。

Hublot Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT紅土款腕表。 圖／HUBLOT提供

特殊的橘紅色聚合物表殼，加入了喬科維奇曾在紅土競賽時穿著的球衣、別具收藏意義。圖／HUBLOT提供

喬科維奇在2026年法網配戴了Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT紅土主題表款。圖／HUBLOT提供

BIG BANG陀飛輪喬科維奇GOAT紅土款腕錶發條盒

圖／HUBLOT提供