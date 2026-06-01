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3.2億台幣易主！天價百達翡麗2499、柏金包刷新紀錄 亞洲精品拍賣爆發

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
百達翡麗「Padellone Tokyo White」型號3448白金自動萬年曆腕表，1972年製，成交價1,371萬6,000港元。圖／富藝斯提供
百達翡麗「Padellone Tokyo White」型號3448白金自動萬年曆腕表，1972年製，成交價1,371萬6,000港元。圖／富藝斯提供

2026年亞洲春季拍賣市場迎來新紀錄，富藝斯、佳士得兩大拍賣行接連交出亮眼成績，包括腕表、珠寶翡翠、以及名牌包款在內的精品拍賣競相飆出天價，百達翡麗型號2499第一代玫瑰金腕表與愛馬仕限量柏金包分別刷新世界拍賣紀錄，不僅反映高淨值藏家對硬資產的收藏與配置需求，也奠定香港作為全球雅逸精品拍賣重鎮的龍頭地位。

本季拍賣最震撼市場的，無疑是在5月30日於富藝斯（Phillips）以高達8,037萬港元刷新該型號世界拍賣紀錄的一枚百達翡麗型號2499第一代玫瑰金腕表，也同時成為亞洲拍賣史上最貴時計、同時也是2026年全球春拍迄今成交價最高鐘表。此表製作於1951年，為僅四枚配備Vichet表殼的同型號版本之一，更是唯一擁有英式印記的孤品級珍品，歷史與收藏價值無可取代。

除了飆出新紀錄的百達翡麗，富藝斯本季鐘表拍賣整體表現驚豔。「名表薈萃－香港XXII」專場總成交額突破4.03億港元，年增長高達九成，創下富藝斯亞洲鐘表拍賣史上單場最高成交紀錄。全場共有八枚時計以逾百萬美元成交，為本季亞洲拍行之最。除百達翡麗，獨立製表大是同名品牌F.P. Journe、Philippe Dufour等名家傑作亦創下佳績，收藏熱度全面升溫。

而在佳士得（Christie's）本季手袋專場誕生亞洲拍場最貴手袋 —— 雪白Faubourg柏金包以431.8萬港元成交，刷新該款式世界紀錄；灰色煙雨Faubourg柏金包、Shoulder柏金包亦分別以374.65萬港元、190.5萬港元改寫紀錄，愛馬仕凱莉娃娃包則以279.4萬港元追平世界紀錄，四大珍稀包款齊創歷史新高，見證頂級奢品保值實力。

事實上，佳士得2026春季雅逸精品周珠寶、名表、手袋、名酒拍賣，共刷新十項世界拍賣紀錄，整體成交總額9.58億港元，年增32%，成交比率達95%，落槌金額為低估價130%。珠寶拍賣領銜拍品「傲世瑩翠」翡翠珠項鍊以2億港元成交，為今春亞洲拍場成交之冠；名酒佳釀門類，「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」最終章全數落槌，五部分累計成交近2.75億港元，成為佳士得全球史上單一藏家名酒成交最高紀錄。

佳士得表示本季亞洲精品拍賣不僅資深藏家持續進場，千禧與Z世代新買家也大幅湧入，大中華、東南亞藏家貢獻顯著，線上競投更成主流。整體而言，頂級名錶、翡翠珠寶、限量奢包與珍稀名酒穩居保值收藏核心，隨市場需求持續升溫，精品拍賣熱潮展望下半年。

愛馬仕灰色Faubourg柏金包以374萬6,500港元高價刷新煙雨Faubourg柏金包世界紀錄。圖／佳士得提供
愛馬仕灰色Faubourg柏金包以374萬6,500港元高價刷新煙雨Faubourg柏金包世界紀錄。圖／佳士得提供

「傲世瑩翠」翡翠珠項鍊，成交價2億港元，為今春亞洲拍場成交之冠。圖／佳士得提供
「傲世瑩翠」翡翠珠項鍊，成交價2億港元，為今春亞洲拍場成交之冠。圖／佳士得提供

雪白Faubourg柏金包以431萬8,000港元高價刷新Faubourg柏金包世界紀錄並領銜佳士得拍賣，成為亞洲拍場上最貴手袋。圖／佳士得提供
雪白Faubourg柏金包以431萬8,000港元高價刷新Faubourg柏金包世界紀錄並領銜佳士得拍賣，成為亞洲拍場上最貴手袋。圖／佳士得提供

富藝斯拍賣官Aurel Bacs為拍品941落槌；該百達翡麗型號2499第一代玫瑰金腕表以8,037萬港元高價成交，締造該型號世界拍賣紀錄。圖／富藝斯提供
富藝斯拍賣官Aurel Bacs為拍品941落槌；該百達翡麗型號2499第一代玫瑰金腕表以8,037萬港元高價成交，締造該型號世界拍賣紀錄。圖／富藝斯提供

締造該型號世界拍賣紀錄的百達翡麗型號2499「The Pink First Series」玫瑰金萬年曆計時腕表，1951年製。圖／富藝斯提供
締造該型號世界拍賣紀錄的百達翡麗型號2499「The Pink First Series」玫瑰金萬年曆計時腕表，1951年製。圖／富藝斯提供

F.P. Journe，「Tourbillon Souverain, “Chine 2010 38”」型號，限量版鉑金陀飛輪腕表，約2010年製，成交價3,296萬5,000港元。圖／富藝斯提供
F.P. Journe，「Tourbillon Souverain, “Chine 2010 38”」型號，限量版鉑金陀飛輪腕表，約2010年製，成交價3,296萬5,000港元。圖／富藝斯提供

締造該型號世界拍賣紀錄的百達翡麗型號2499「The Pink First Series」玫瑰金萬年曆計時腕表，1951年製。圖／富藝斯提供
締造該型號世界拍賣紀錄的百達翡麗型號2499「The Pink First Series」玫瑰金萬年曆計時腕表，1951年製。圖／富藝斯提供

「傲世瑩翠」翡翠珠項鍊，成交價2億港元，為今春亞洲拍場成交之冠。圖／佳士得提供
「傲世瑩翠」翡翠珠項鍊，成交價2億港元，為今春亞洲拍場成交之冠。圖／佳士得提供

柏金包 愛馬仕 佳士得 腕表

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