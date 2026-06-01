3.2億台幣易主！天價百達翡麗2499、柏金包刷新紀錄 亞洲精品拍賣爆發

2026年亞洲春季拍賣市場迎來新紀錄，富藝斯、佳士得兩大拍賣行接連交出亮眼成績，包括腕表、珠寶翡翠、以及名牌包款在內的精品拍賣競相飆出天價，百達翡麗型號2499第一代玫瑰金腕表與愛馬仕限量柏金包分別刷新世界拍賣紀錄，不僅反映高淨值藏家對硬資產的收藏與配置需求，也奠定香港作為全球雅逸精品拍賣重鎮的龍頭地位。

本季拍賣最震撼市場的，無疑是在5月30日於富藝斯（Phillips）以高達8,037萬港元刷新該型號世界拍賣紀錄的一枚百達翡麗型號2499第一代玫瑰金腕表，也同時成為亞洲拍賣史上最貴時計、同時也是2026年全球春拍迄今成交價最高鐘表。此表製作於1951年，為僅四枚配備Vichet表殼的同型號版本之一，更是唯一擁有英式印記的孤品級珍品，歷史與收藏價值無可取代。

除了飆出新紀錄的百達翡麗，富藝斯本季鐘表拍賣整體表現驚豔。「名表薈萃－香港XXII」專場總成交額突破4.03億港元，年增長高達九成，創下富藝斯亞洲鐘表拍賣史上單場最高成交紀錄。全場共有八枚時計以逾百萬美元成交，為本季亞洲拍行之最。除百達翡麗，獨立製表大是同名品牌F.P. Journe、Philippe Dufour等名家傑作亦創下佳績，收藏熱度全面升溫。

而在佳士得（Christie's）本季手袋專場誕生亞洲拍場最貴手袋 —— 雪白Faubourg柏金包以431.8萬港元成交，刷新該款式世界紀錄；灰色煙雨Faubourg柏金包、Shoulder柏金包亦分別以374.65萬港元、190.5萬港元改寫紀錄，愛馬仕凱莉娃娃包則以279.4萬港元追平世界紀錄，四大珍稀包款齊創歷史新高，見證頂級奢品保值實力。

事實上，佳士得2026春季雅逸精品周珠寶、名表、手袋、名酒拍賣，共刷新十項世界拍賣紀錄，整體成交總額9.58億港元，年增32%，成交比率達95%，落槌金額為低估價130%。珠寶拍賣領銜拍品「傲世瑩翠」翡翠珠項鍊以2億港元成交，為今春亞洲拍場成交之冠；名酒佳釀門類，「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」最終章全數落槌，五部分累計成交近2.75億港元，成為佳士得全球史上單一藏家名酒成交最高紀錄。

佳士得表示本季亞洲精品拍賣不僅資深藏家持續進場，千禧與Z世代新買家也大幅湧入，大中華、東南亞藏家貢獻顯著，線上競投更成主流。整體而言，頂級名錶、翡翠珠寶、限量奢包與珍稀名酒穩居保值收藏核心，隨市場需求持續升溫，精品拍賣熱潮展望下半年。

愛馬仕灰色Faubourg柏金包以374萬6,500港元高價刷新煙雨Faubourg柏金包世界紀錄。圖／佳士得提供

「傲世瑩翠」翡翠珠項鍊，成交價2億港元，為今春亞洲拍場成交之冠。圖／佳士得提供

雪白Faubourg柏金包以431萬8,000港元高價刷新Faubourg柏金包世界紀錄並領銜佳士得拍賣，成為亞洲拍場上最貴手袋。圖／佳士得提供

富藝斯拍賣官Aurel Bacs為拍品941落槌；該百達翡麗型號2499第一代玫瑰金腕表以8,037萬港元高價成交，締造該型號世界拍賣紀錄。圖／富藝斯提供

締造該型號世界拍賣紀錄的百達翡麗型號2499「The Pink First Series」玫瑰金萬年曆計時腕表，1951年製。圖／富藝斯提供

F.P. Journe，「Tourbillon Souverain, “Chine 2010 38”」型號，限量版鉑金陀飛輪腕表，約2010年製，成交價3,296萬5,000港元。圖／富藝斯提供

締造該型號世界拍賣紀錄的百達翡麗型號2499「The Pink First Series」玫瑰金萬年曆計時腕表，1951年製。圖／富藝斯提供