湯唯、檀健次、曾舜晞演繹不同風格的生命蛻變 輝映DE BEERS天然美鑽

擁有百年歷史的鑽石品牌DE BEERS London，正式啟動Lotus by DE BEERS蓮花系列全新全球品牌活動，以「你的恆定光芒」為主題，重新詮釋經典蓮花珠寶的現代優雅風格，並邀請品牌代言人湯唯、檀健次與品牌大使曾舜晞擔綱演繹廣告大片，透過鏡頭刻畫人在成長蛻變中，始終堅持本真、從容自持的內在力量。

形象大片以倫敦經典街廓與天際線為背景，在都會匆忙步調之中，捕捉靜定從容的靈魂姿態。蓮花朝開暮合、生生不息的自然韻律，恰好呼應現代人歷經歲月流轉、人生更迭仍不動搖的初心，讓Lotus by DE BEERS不只是配戴在身上的裝飾，更成為精神與風格象徵。

Lotus by DE BEERS自2009年推出以來即為品牌經典系列，設計靈感源自品牌鑽石重要產地奧卡萬戈三角洲盛開的蓮花，以天然鑽石勾勒出雋永四瓣蓮花造型。每件作品皆以圓形明亮式切割主鑽為中心，搭配梨形鑽石環繞點綴，在結構輪廓與流動曲線間取得完美平衡。系列涵蓋項鍊、耳環、戒指與手鐲等多元款式，提供白金與玫瑰金選擇，既可單戴低調綻放光采，也能自由疊戴創造層次感，鑽石皆遵循道德採購標準，映照永恆純淨光芒。

三位明星分別詮釋不同氣質的配戴風貌。湯唯演繹都會女性沉靜淡然的從容底蘊，與蓮花澄澈自持的意象相互呼應；檀健次展現當代男性一往無前的真實個性，襯托鑽石鋒芒與溫柔並存的氣場；曾舜晞則詮釋年輕世代向內探索、累積蛻變能量的姿態，見證從蘊蓄到盛放的成長軌跡。

湯唯演繹Lotus by DE BEERS 系列全球品牌活動。圖／De Beers London提供

全新Lotus by DE BEERS 玫瑰金鑽石項鍊。圖／De Beers London提供

全新Lotus by DE BEERS白金鑽石耳環。圖／De Beers London提供

曾舜晞演繹Lotus by DE BEERS 系列全球品牌活動。圖／De Beers London提供

全新Lotus by DE BEERS白金及玫瑰金鑽石戒指。圖／De Beers London提供