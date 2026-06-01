聽新聞
0:00 / 0:00
湯唯、檀健次、曾舜晞演繹不同風格的生命蛻變 輝映DE BEERS天然美鑽
擁有百年歷史的鑽石品牌DE BEERS London，正式啟動Lotus by DE BEERS蓮花系列全新全球品牌活動，以「你的恆定光芒」為主題，重新詮釋經典蓮花珠寶的現代優雅風格，並邀請品牌代言人湯唯、檀健次與品牌大使曾舜晞擔綱演繹廣告大片，透過鏡頭刻畫人在成長蛻變中，始終堅持本真、從容自持的內在力量。
形象大片以倫敦經典街廓與天際線為背景，在都會匆忙步調之中，捕捉靜定從容的靈魂姿態。蓮花朝開暮合、生生不息的自然韻律，恰好呼應現代人歷經歲月流轉、人生更迭仍不動搖的初心，讓Lotus by DE BEERS不只是配戴在身上的裝飾，更成為精神與風格象徵。
Lotus by DE BEERS自2009年推出以來即為品牌經典系列，設計靈感源自品牌鑽石重要產地奧卡萬戈三角洲盛開的蓮花，以天然鑽石勾勒出雋永四瓣蓮花造型。每件作品皆以圓形明亮式切割主鑽為中心，搭配梨形鑽石環繞點綴，在結構輪廓與流動曲線間取得完美平衡。系列涵蓋項鍊、耳環、戒指與手鐲等多元款式，提供白金與玫瑰金選擇，既可單戴低調綻放光采，也能自由疊戴創造層次感，鑽石皆遵循道德採購標準，映照永恆純淨光芒。
三位明星分別詮釋不同氣質的配戴風貌。湯唯演繹都會女性沉靜淡然的從容底蘊，與蓮花澄澈自持的意象相互呼應；檀健次展現當代男性一往無前的真實個性，襯托鑽石鋒芒與溫柔並存的氣場；曾舜晞則詮釋年輕世代向內探索、累積蛻變能量的姿態，見證從蘊蓄到盛放的成長軌跡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。