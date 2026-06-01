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華信首推自家空服員新制服「活力裝」 35周年慶機票限量65折

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華信航空今公布空服員新制服，從今年6月6日開始，每周六、周日空服員將改穿新制服「活力裝」。記者胡瑞玲／攝影
華信航空今公布空服員新制服，從今年6月6日開始，每周六、周日空服員將改穿新制服「活力裝」。記者胡瑞玲／攝影

華信航空今宣布與運動品牌Taiwolf聯名推出空服員制服，這是華信成立35年以來首次推出自家制服，並從今年6月6日開始，每周六、周日空服員將改穿新制服「活力裝」。華信董事長陳大鈞表示，新制服全由Taiwolf贊助，預估耗資500多萬元，盼讓空服員穿得舒適、旅客賞心悅目。

華信航空今舉辦「華信航空活力裝暨35周年慶」，慶祝華信航空成立35周年，並正式對外發表空服員活力裝。為慶祝滿35歲，華信航空推出國內航線限時優惠，6月1日上午10時至6月5日上午9時59分止，旅客於華信航空APP購票輸入折扣碼「AE35BD」，國內全航線單程全額票面價65折，限量3500組，另離島機加酒第二人現折500元。

空服員制服與華航同步的華信航空，這次推出的「活力裝」也是華信成立35周年首次推出自家制服。新制服整體設計以華信航空企業色丈青藍為主視覺，搭配橘黃色點綴，透過撞色呈現年輕活力感，褲裙採用撞色拼接百褶設計，長褲則於口袋加入橘黃色細節，讓沉穩丈青色系增添視覺亮點。

陳大鈞表示，華信航空攜手台灣品牌Taiwolf推出空服員活力裝，設計以中華職棒 TEAM TAIWAN 聯名經典紀念帽T作為延伸概念，盼將台灣熱情與團結精神帶入機艙服務之中。

陳大鈞指出，華信航空「活力裝」特別依照空服員實際勤務需求進行客製化調整，結合舒適度與機能性，展現華信航空年輕化、在地化與持續創新的品牌精神。

陳大鈞說，目前華信航空有160多名空服員，國內線假日航班將會穿著「活力裝」服務旅客，全部由Taiwolf贊助，預估耗資500多萬元，主要是希望空服員穿得舒適、也讓旅客賞心悅目。

交通部長陳世凱致詞時表示，華信航空35周年，最要感謝的是員工，近幾年華信航空ATR機隊已經增加到13架，在中東戰事發生的過程，還迎接了3架新的飛機，相當不容易。華航集團也支持華信航空引進A321neo機隊，預計明年也會有新的且較大型的機型加入，華信航空除了扛起台灣離島飛航的責任外，未來也要往區域航空發展。

華信航空總經理莊明哲指出，華信航空成立於1991年6月1日，至今成立35周年，秉持深耕台灣、服務地方的精神，長期肩負國內離島交通的重要任務。

莊明哲說，華信積極推動機隊與航網升級，今年4月已完成13架ATR 2.0機隊引進計畫；因應暑期返鄉及旅遊需求，今年7至8月將以濕租方式（飛機+組員）引進華航A321neo客機，投入離島航線疏運。

莊明哲表示，華信航空目前已啟動A321neo新世代噴射客機導入規畫，明年下半年投入區域性國際線營運，拓展航網布局與提升整體運能。

華信航空今公布空服員新制服，從今年6月6日開始，每周六、周日空服員將改穿新制服「活力裝」。記者胡瑞玲／攝影
華信航空今公布空服員新制服，從今年6月6日開始，每周六、周日空服員將改穿新制服「活力裝」。記者胡瑞玲／攝影

華信航空今公布空服員新制服，從今年6月6日開始，每周六、周日空服員將改穿新制服「活力裝」。記者胡瑞玲／攝影
華信航空今公布空服員新制服，從今年6月6日開始，每周六、周日空服員將改穿新制服「活力裝」。記者胡瑞玲／攝影

華信航空 制服 空服員

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