聽新聞
0:00 / 0:00
GD鐵粉與貓奴準備！ZO & FRIENDS四款聯名UT這天上市 490元就能擁有
GD鐵粉與貓奴預備，UNIQLO宣布攜手ZO&FRIENDS角色合作推出全新UT系列。ZO&FRIENDS是G-DRAGON攜手知名角色品牌 LINE FRIENDS，以他的明星愛貓「ZOA」為原型設計共同打造的聯名角色IP。
這系列UT匯集了ZO&FRIENDS獨有的角色魅力與世界觀，包括總是慢動作般悠哉、外冷內暖的雲朵貓「ZOA」；可愛多話的小雛菊「A&NE」；從ZOA的雲朵足跡誕生、天真活潑的「AKI ZAKI」，集結了角色魅力與世界觀，打造出一系列溫暖療癒的T恤系列。
併透過多樣化風格呈現角色魅力，包括運用柔和粉彩色調的水彩風插畫，以及疊印細緻網點圖案，營造立體視覺效果的仿麂皮印花，全系列共推出四款設計，每件售價490元，預計6月29日上市。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。