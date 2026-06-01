GD鐵粉與貓奴準備！ZO & FRIENDS四款聯名UT這天上市 490元就能擁有

GD鐵粉與貓奴預備，UNIQLO宣布攜手ZO&FRIENDS角色合作推出全新UT系列。ZO&FRIENDS是G-DRAGON攜手知名角色品牌 LINE FRIENDS，以他的明星愛貓「ZOA」為原型設計共同打造的聯名角色IP。

這系列UT匯集了ZO&FRIENDS獨有的角色魅力與世界觀，包括總是慢動作般悠哉、外冷內暖的雲朵貓「ZOA」；可愛多話的小雛菊「A&NE」；從ZOA的雲朵足跡誕生、天真活潑的「AKI ZAKI」，集結了角色魅力與世界觀，打造出一系列溫暖療癒的T恤系列。

併透過多樣化風格呈現角色魅力，包括運用柔和粉彩色調的水彩風插畫，以及疊印細緻網點圖案，營造立體視覺效果的仿麂皮印花，全系列共推出四款設計，每件售價490元，預計6月29日上市。

女裝ZO&FRIENDS UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供

女裝ZO&FRIENDS UT印花T恤，490元。圖／UNIQLO提供