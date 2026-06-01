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藏壽司13款「DINOTAENG聯名扭蛋」太可愛！絨毛提袋、玩偶一起帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
4款「DINOTAENG馬口鐵磁鐵」以QUOKKA與BOBO淘氣滿滿的設計為亮點。圖／藏壽司提供
4款「DINOTAENG馬口鐵磁鐵」以QUOKKA與BOBO淘氣滿滿的設計為亮點。圖／藏壽司提供

藏壽司」自6月5日起，攜手人氣IP「DINOTAENG」，一次推出13款療癒扭蛋，並推出「DINOTAENG絨毛提袋」、「DINOTAENG造型毛毯」等可愛週邊，為粉絲們帶來滿滿的溫暖陪伴。

本次「DINOTAENG」主題扭蛋活動，於6月5日至7月5日限時推出，包括有扭蛋吊飾、壓克力吊飾與馬口鐵磁鐵。「扭蛋吊飾」將Marshville居民故事結合藏壽司「鮮度君」與壽司盤設計，共有5款造型，可以看到QUOKKA與BOBO持望遠鏡出發探險的蓄勢待發模樣，或BOBO在壽司盤上蓋著生魚片熟睡的呆萌樣子。4款「壓克力吊飾」則有QUOKKA手持最愛棉花糖與BOBO依偎在一起的悠哉款，或是QUOKKA與BOBO帶著滿足表情的擁抱款。4款「馬口鐵磁鐵」則以QUOKKA與BOBO淘氣滿滿的設計為亮點，同樣適合粉絲入手。

除了扭蛋活動外，藏壽司也同步推出加價購活動。自6月5日起，凡單筆消費滿800元，即可以399元加購「DINOTAENG絨毛提袋」。提袋選用絨毛材質，搭配QUOKKA與BOBO的淘氣表情設計，背面更以精緻小刺繡點綴，呈現兼具實用性與質感。6月17日起登場的「DINOTAENG造型毛毯」同樣以絨毛材質打造，融入QUOKKA將BOBO舉高高的溫馨設計，加購價299元。

此外，6月5日至7月5日期間，藏壽司也於桃園大興西店、板橋遠科店、台北館前店、台中惠文路店及高雄五福光華店打造5間「DINOTAENG特色店」，店內以柔和溫暖的色調與療癒風格為設計靈感，將QUOKKA與BOBO的棉花糖村日常融入空間中，店內佈置處處可見Marshville居民身影，讓粉絲們可以拍照打卡。活動期間完成特色店佈置合影任務，還有機會抽中「DINOTAENG絨毛玩偶」，共有「QUOKKA讀書款」、「BOBO睡前故事款」兩種造型。

6月9日起，藏壽司也以「夏旬滿席」為題，提供湘辣雞肉軍艦、鮭魚明太子海苔包、鮮蝦佐石澤沙拉醬、小貝柱鮭魚卵軍艦等多種品項，每份40元起。

「DINOTAENG扭蛋吊飾」將Marshville居民故事結合藏壽司「鮮度君」，共有5款造型。圖／藏壽司提供
「DINOTAENG扭蛋吊飾」將Marshville居民故事結合藏壽司「鮮度君」，共有5款造型。圖／藏壽司提供

藏壽司推出加價購活動，包括有「DINOTAENG絨毛提袋」、「DINOTAENG造型毛毯」。圖／藏壽司提供
藏壽司推出加價購活動，包括有「DINOTAENG絨毛提袋」、「DINOTAENG造型毛毯」。圖／藏壽司提供

「藏壽司」攜手人氣IP「DINOTAENG」推出13款療癒扭蛋。圖／藏壽司提供
「藏壽司」攜手人氣IP「DINOTAENG」推出13款療癒扭蛋。圖／藏壽司提供

完成主題店打卡任務，有機會獲得DINOTAENG絨毛玩偶。圖／藏壽司提供
完成主題店打卡任務，有機會獲得DINOTAENG絨毛玩偶。圖／藏壽司提供

「DINOTAENG 壓克力吊飾」共有4款造型。圖／藏壽司提供
「DINOTAENG 壓克力吊飾」共有4款造型。圖／藏壽司提供

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