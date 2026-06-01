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演講秀「美食供應鏈」！黃仁勳愛店全上榜 網敲碗：小美紅豆粉粿呢？

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
黃仁勳日前「兆元宴」後，與現場民眾互動分享美食，並大讚台灣經典冰品「紅豆粉粿冰棒」好吃。記者潘俊宏／攝影
黃仁勳日前「兆元宴」後，與現場民眾互動分享美食，並大讚台灣經典冰品「紅豆粉粿冰棒」好吃。記者潘俊宏／攝影

2026台北國際電腦展即將登場，輝達NVIDIA）執行長黃仁勳稍早在台北流行音樂中心舉行GTC Taipei大會主題演講，會中再度曝光「AI供應鏈」背板照，結果除了有數百家科技大廠入列之外，竟然還出現「王記府城肉粽」、「花娘小館」、「富霸王豬腳」、「磚窯古早味懷舊餐廳」、「Fruit Lady」等黃仁勳訪台必吃的愛店上榜，意外吸引熱烈討論，甚至還有網友敲碗發問「小美紅豆粉粿呢？」、「饒河街烤玉米呢？」，笑翻大家。

輝達執行長黃仁勳每回訪台演講，背板上的「AI供應鏈」幾乎是股民引頸期盼的「股市明牌」， 到底有哪些大廠又打入輝達供應鏈，大家都相當好奇。但這次公布的名單，不僅在科技大廠入列，甚至將黃仁勳愛吃的美食店家也都放上榜單，許多人留言大讚「我乾爹好幽默！」、「黃仁勳真的是台灣美食最佳推廣大使」。

綜觀此次被放進「AI供應鏈」的美食店家，除有「花娘小館」、「王記府城肉粽」、「富霸王豬腳」、「磚窯」及通化夜市的賣水果阿嬤的「Fruit Lady」等，網友也紛紛敲碗盤點「遺珠之憾」，像是台北私廚「春韭」、寧夏夜市「豆花莊」，當然還有這次回台初次品嘗的「小美紅豆粉粿冰」、跟「饒河夜市烤玉米」等。網友也發揮創意留言，「供應食物也算供應商，入列沒問題啊！」、「可惡！我找不到這些店家的股票代號！」。

黃仁勳稍早秀出「AI供應鏈」背板照，結果不僅有數百家科技大廠入列，還有包括「花娘小館」等5家愛店上榜。記者余承翰／攝影
黃仁勳稍早秀出「AI供應鏈」背板照，結果不僅有數百家科技大廠入列，還有包括「花娘小館」等5家愛店上榜。記者余承翰／攝影

黃仁勳稍早秀出「AI供應鏈」背板照，結果不僅有數百家科技大廠入列，還有包括「花娘小館」等5家愛店上榜。記者余承翰／攝影
黃仁勳稍早秀出「AI供應鏈」背板照，結果不僅有數百家科技大廠入列，還有包括「花娘小館」等5家愛店上榜。記者余承翰／攝影

黃仁勳 輝達 NVIDIA 美食

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