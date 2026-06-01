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從紅毯到機場時尚 韓韶禧的珠寶造型tips一次學回家

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
坎城影展時，韓韶禧以不規則短版西裝搭配風箏式問號高級珠寶，甜美大氣。圖／Boucheron提供
坎城影展時，韓韶禧以不規則短版西裝搭配風箏式問號高級珠寶，甜美大氣。圖／Boucheron提供

南韓女星韓韶禧（Han soo-hee）除自帶甜美氣質，其獨特好品味更如同行走的教科書。無論在星光熠熠的紅毯、隨性的日常私服又或是精心醞釀的廣告形象中，韓韶禧總能為人們示範驚豔、別出心裁的服裝與珠寶搭配。究竟如何展現氣派、體面與甜美？且透過近四年的造型解析，把韓韶禧的珠寶造型tips一次學回家！

韓韶禧總能將華麗高貴轉化為自身的優雅氣場，像是2023年的韓國高級珠寶發表現場，她以米白色上衣搭配短裙，搭配More is More膠囊系列的BOULE戒指，戒指選用鈦金屬和樹脂製作並進行飾漆處理，另鑲嵌鑽石、 珍珠母貝和沙弗萊石，讓不合常理但精緻且有設計感的戒指為日常賦予了戲劇性。

從大銀幕延伸至聚光燈下的精心時刻，韓韶禧在特定企劃與品牌活動中，更深化了前衛與優雅並存的風格脈絡。像是2024年的Iconic Night企劃裡，她大膽配戴上繁複的Choker項鍊，將頸間線條修飾得兼具英氣與感性；隨後同樣是2024年的End of Year歲末節慶氛圍中，她選擇黑色高領無袖上衣搭配黑色⻄裝褲裝展現職場女性的俐落幹練，其中花環式古典風格的Serpent項鍊帶來柔美變奏，同時手上不對稱Serpent指間戒更營造了個性感，成功在鮮明強勢與溫柔的間自由切換。

除了強烈的視覺張力，韓韶禧在日常穿搭中也展現出如詩般的優雅浪漫。以2025年坎城影展紅毯為例，平口小禮服是紅毯女星的主流選擇，但韓韶禧身上小禮服帶有不規則剪裁加上俏皮的超巨大蝴蝶結，因而成為造型的心機所在，尤其她配戴一條Histoire de Style, Untamed Nature系列Lierre主題白金鑽石項鍊，在野性和俏皮間找到了甜蜜的平衡點，活潑、恣意。

最後，回歸日常經典，大眾最渴望擁有的「韶禧同款」莫過於極具辨識度的Quatre系列。從最富法式古典美的Quatre Classique，到近年來備受年輕世代追捧、小巧精緻的Quatre Mini，無論是多層次混搭還是單件點綴，都能在俐落中保有微甜少女心，如同韓韶禧在2026的Mini Quatre形象視覺中，再度以單肩上衣搭配多款Quatre Mini戒指、手環，回應她2023年成為Boucheron代言人時的穿戴技巧，也像再度驗證了Quatre系列的經典性，混搭、衝突、不隨波逐流，就很迷人甜美。

Quatre項鍊，鑲嵌鑽石、白金、黑色陶瓷、型號JPN00701，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre項鍊，鑲嵌鑽石、白金、黑色陶瓷、型號JPN00701，價格店洽。圖／Boucheron提供

Boucheron More is More高級珠寶戒指，型號JRG03304，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron More is More高級珠寶戒指，型號JRG03304，價格店洽。圖／Boucheron提供

Quatre項鍊，鑲嵌鑽石、玫瑰金、黃金、棕色陶瓷、型號JPN00692，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre項鍊，鑲嵌鑽石、玫瑰金、黃金、棕色陶瓷、型號JPN00692，價格店洽。圖／Boucheron提供

Quatre白金耳環，白金、鑲嵌鑽石、型號JCO01676，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre白金耳環，白金、鑲嵌鑽石、型號JCO01676，價格店洽。圖／Boucheron提供

Quatre白金鑽戒，型號JAL00227，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre白金鑽戒，型號JAL00227，價格店洽。圖／Boucheron提供

韓韶禧配戴More is More高級珠寶，以不規則的大份量幾何戒指展現鮮明造型。圖／Boucheron提供
韓韶禧配戴More is More高級珠寶，以不規則的大份量幾何戒指展現鮮明造型。圖／Boucheron提供

Quatre系列戒指，鑲嵌鑽石、玫瑰金、黃金、棕色陶瓷、型號JRG03330，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre系列戒指，鑲嵌鑽石、玫瑰金、黃金、棕色陶瓷、型號JRG03330，價格店洽。圖／Boucheron提供

即便是機場時尚也能甜美、有個性？韓韶禧（Han soo-hee）透過大量疊加Quatre系列珠寶，展現衝突美。圖／Boucheron提供
即便是機場時尚也能甜美、有個性？韓韶禧（Han soo-hee）透過大量疊加Quatre系列珠寶，展現衝突美。圖／Boucheron提供

Serpent Boheme開放式手環，黃金、鑲嵌鑽石與黑色縞瑪瑙，型號JBT01055，價格店洽。圖／Boucheron提供
Serpent Boheme開放式手環，黃金、鑲嵌鑽石與黑色縞瑪瑙，型號JBT01055，價格店洽。圖／Boucheron提供

Quatre手環，鑲嵌鑽石、玫瑰金、黃金、棕色陶瓷、型號JBT00828，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre手環，鑲嵌鑽石、玫瑰金、黃金、棕色陶瓷、型號JBT00828，價格店洽。圖／Boucheron提供

透過疊戴多款Serpent黑瑪瑙項鍊、戒指，讓韓韶禧旅行也能展現輕奢氣場。圖／Boucheron提供
透過疊戴多款Serpent黑瑪瑙項鍊、戒指，讓韓韶禧旅行也能展現輕奢氣場。圖／Boucheron提供

南韓 女星 韓國

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