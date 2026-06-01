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黃仁勳GTC Taipei演講點名5間愛店 豬腳到夜市水果登上AI供應鏈背板

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
富霸王豬腳提供有滷肉飯、豬腳、小菜等選擇。記者陳睿中／攝影
富霸王豬腳提供有滷肉飯、豬腳、小菜等選擇。記者陳睿中／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳今天舉行GTC Taipei大會主題演講，結果在供應鏈背板中，除了台積電等300多間廠商之外，還有「王記府城肉粽」、「花娘小館」、「富霸王豬腳」、「磚窯古早味懷舊餐廳」、「Fruit Lady」等餐廳上榜，均是黃仁勳訪台時的必吃餐廳，也成為另類的AI供應鏈。

【王記府城肉粽】

店內主打肉粽、碗粿、麵線等台味小吃，價格多落於55～80元，今年也再度吸引黃仁勳到店用餐，並留下6,000元紅包。過去在《500碗》評選中，包括沈玉琳、陳陸寬都曾投下一票。

【花娘小館】

主打多樣化的家常料理，包括蒼蠅頭、海鮮豆腐煲、蛋鬆白菜、蔥油雞等菜色，都是店家的招牌餐點。在《500盤》中，蔣勳曾經投下「蒼蠅頭」一票。

【富霸王豬腳】

位於台北四平商圈的人氣豬腳店，提供有腿扣、腿節等部位，還有筍絲、油豆腐等小菜，滷肉飯亦是不少熟客的心頭好，常見絡繹不絕的排隊人潮。曾在《500盤》獲得林志玲青睞。

【磚窯古早味懷舊餐廳】

充滿台式復古的懷舊裝潢為最大特色，可以看見許多50、60年代的童玩、廣告鐵牌、黑椒唱片等等元素。店內也提供豆酥鱈魚、老皮嫩肉、芋頭米粉湯、白斬雞等餐點。現在更因連續多次舉辦「兆元宴」，因此成為話題名店。

【Fruit Lady】

位於通化街夜市的水果阿婆，攤位上總是供應十餘種當季水果，成為黃仁勳的必吃小攤之一，甚至還曾應邀參與輝達尾牙，直接在會場擺攤。

花娘小館提供有蒼蠅頭等特色小炒料理。圖／讀者提供
花娘小館提供有蒼蠅頭等特色小炒料理。圖／讀者提供

黃仁勳GTC Taipei 秀生態系，包括「花娘小館」等5家愛店全上榜。記者簡永祥／攝影
黃仁勳GTC Taipei 秀生態系，包括「花娘小館」等5家愛店全上榜。記者簡永祥／攝影

磚窯古早味懷舊餐廳因舉辦「兆元宴」而聲名大噪。報系資料照，記者潘俊宏／攝影
磚窯古早味懷舊餐廳因舉辦「兆元宴」而聲名大噪。報系資料照，記者潘俊宏／攝影

黃仁勳多次到訪「王記府城肉粽」。記者陳睿中／攝影
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黃仁勳 NVIDIA 輝達 美食

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