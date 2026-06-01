快訊

台積電讓台灣變有錢了？韓媒：背後藏殘酷現實 社會驚現「乞丐超人」

妹妹和老婆公開互撕！薔薔怒切割 發文撂重話：欠再多錢都別來找我

黃仁勳演講背板藏彩蛋！台灣小吃登場 網笑翻：豬腳打入AI供應鏈

聽新聞
0:00 / 0:00

時髦又優雅地混搭看看吧！香奈兒N°5珠寶把香氛變成全新耳環和項鍊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴ETERNAL N°5圈式耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，52萬1,000元。圖／香奈兒提供
模特兒配戴ETERNAL N°5圈式耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，52萬1,000元。圖／香奈兒提供

香奈兒CHANEL）N°5香水，不只是傳承百年、跨越文化的經典香氛，也在21世紀之際成為品牌高級珠寶無盡的創作泉源。2026年，N°5高級珠寶系列迎來全新作品，從香奈兒女士的幸運數字「5」為起點，透過璀璨鑽石、阿拉伯數字「5」與象徵香水的水滴輪廓，重新詮釋珠寶的純粹美感，延續嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的經典美學，也為當代女性勾勒增添自信從容的配戴新選擇。

1921年調香師Ernest Beaux打造傳奇N°5香水，大膽的香氣層次、珍貴原料與精美的瓶身設計，從此成為香奈兒品牌的重要符碼。2021年為慶祝N°5香水問世百年，香奈兒首度推出以香水為靈感的頂級珠寶系列，其中55.55克拉經典鑽石項鍊更成為品牌承先啟後的典藏傑作，不僅以轉換感官之美的創意構思延伸品牌精神，更為後續系列奠定創作骨架。此系列的工藝與美學同時向1932年香奈兒唯一親自操刀的「Bijoux de Diamant」鑽石珠寶系列致敬，以跨世紀的設計語彙，串聯品牌百年珠寶靈感與香氛美學。

數字「5」是本季最核心的精神符碼，深植香奈兒品牌基因。從香奈兒女士選定的第五瓶香水、5月5日高訂服大秀，到經典2.55包款，數字「5」象徵幸運與前衛，兼具感性條理與剛毅精緻的雙重氣質。2026 N°5高級珠寶系列新作，在設計與工藝上大膽昇華此系列的五大標誌元素 -- 鑽石鑲嵌、包鑲主石、水滴吊墜、鏡面拋光金質倒角、正反細節光影對比 -- 每處細節皆隱藏香水瓶結構與香氛意象，讓香氛成為看得到的視覺之美。

全新款式包含一款項鍊與三款耳環，以細膩線條與多元配戴設計成為話題焦點，工藝與美感兼具。全新EXTRAIT DE N°5 Y字型項鍊採用品牌獨門的18K BEIGE米色金鑄造，鑲嵌香奈兒女士最珍視的鑽石，整體輪廓宛若領帶，也似一縷香水汁液輕垂胸前，自然垂墜的線條溫柔襯托頸部曲線。項鍊內設五個可調節環圈，能自由變換長度，或與短鍊疊戴，體現個人風格。

三款耳環中，ETERNAL N°5圈式耳環提供白K金與BEIGE米色金兩種版本，從側面看可以發現耳環是以水滴的造型重新演繹經典的對稱圈式耳圈，優雅拉長的水滴形輪廓為整體造型注入優雅氣息。耳環上飾有立體數字「5」圖騰，搭配一體式按扣易於穿戴，且能維持正面不翻轉，還可混搭耳釘創造不對稱造型。另一款EXTRAIT DE N°5耳環，同樣以標誌的獨門18K BEIGE米色金與鑽石打造，巧妙融合數字「5」與香水水滴雙元素，營造二合一視覺層次。

模特兒配戴EXTRAIT DE N°5耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，22萬3,000元。圖／香奈兒提供
模特兒配戴EXTRAIT DE N°5耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，22萬3,000元。圖／香奈兒提供

ETERNAL N°5圈式耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，52萬1,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5圈式耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，52萬1,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴ETERNAL N°5圈式耳環，18K白金鑲嵌鑽石，54萬8,000元。圖／香奈兒提供
模特兒配戴ETERNAL N°5圈式耳環，18K白金鑲嵌鑽石，54萬8,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴EXTRAIT DE N°5耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，22萬3,000元。圖／香奈兒提供
模特兒配戴EXTRAIT DE N°5耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，22萬3,000元。圖／香奈兒提供

EXTRAIT DE N°5耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，22萬3,000元。圖／香奈兒提供
EXTRAIT DE N°5耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，22萬3,000元。圖／香奈兒提供

ETERNAL N°5圈式耳環，18K白金鑲嵌鑽石，54萬8,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5圈式耳環，18K白金鑲嵌鑽石，54萬8,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴EXTRAIT DE N°5項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，18萬2,000元。圖／香奈兒提供
模特兒配戴EXTRAIT DE N°5項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，18萬2,000元。圖／香奈兒提供

EXTRAIT DE N°5項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，18萬2,000元。圖／香奈兒提供
EXTRAIT DE N°5項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，18萬2,000元。圖／香奈兒提供

香奈兒 CHANEL 阿拉伯

延伸閱讀

繽紛彩色寶石當顏料 Diorissima把水都威尼斯化作微形藝術

絕版彩鑽與自然奇蹟：藏逸 2026 春拍引領高端資產「全配置」新浪潮

CELINE 2026秋季系列 海岸日光譜寫日常法式優雅

2026 香奈兒 N°5 高級珠寶全新系列設計解析

相關新聞

周董愛店「老街文化阿給」重新開幕才1天 突宣布暫停營業原因曝光

今年1月因經營權問題熄燈的淡水50年老店「文化阿給」，日前以「老街文化阿給」之名在淡水中正路重新開幕，昨開幕首日人潮大排長龍，遠遠超出店家預期，稍早店家緊急宣布6月1日起暫停營業數日，進行全面的硬體設備升級與動線重新規劃。

時髦又優雅地混搭看看吧！香奈兒N°5珠寶把香氛變成全新耳環和項鍊

香奈兒（CHANEL）N°5香水，不只是傳承百年、跨越文化的經典香氛，也在21世紀之際成為品牌高級珠寶無盡的創作泉源。2026年，N°5高級珠寶系列迎來全新作品，從香奈兒女士的幸運數字「5」為起點，透過璀璨鑽石、阿拉伯數字「5」與象徵香水的水滴輪廓，重新詮釋珠寶的純粹美感，延續嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的經典美學，也為當代女性勾勒增添自信從容的配戴新選擇。

CELINE 2026秋季系列 海岸日光譜寫日常法式優雅

法國經典時裝品牌CELINE發布Automne 2026秋季系列廣告形象，由攝影師Zoë Ghertner掌鏡，於海岸風景與金黃日光下，以帶有顆粒感的鏡頭語言，描繪出擺脫距離感的法式日常風貌，讓時裝自然融入真實生活的每個片刻。

身份證有「268」任兩碼！王品「3大鐵板燒」免費吃新菜 最多現賺780

「辦桌」一直是台灣人熟悉的歡聚餐桌記憶。王品旗下「夏慕尼」、「阪前鐵板燒」與「就饗鐵板燒」，以辦桌的宴客概念為核心，攜手推出「鐵定有喜·海味開席」活動，除了推出主題料理，並推出身份證對對碰活動，凡消費2客套餐，且身分證字號對中「2、6、8」任兩碼，就可品嚐到「海宴盤佐馥郁鮮羹」、「黑金蒜廣島蠔」或「雙喜酸辣鮮魷」等獨家新菜。

星宇釜山航線今首航 8月再開布拉格、10月開航峇里島

星宇航空今開航韓國首個航點「釜山」，並邀請在台灣具高度人氣的韓籍Fubon Angels成員珉貞及晧禎，以釜山航線大使身份現身應援，並分享釜山私房旅遊體驗，未來台北至釜山每周7班，台中至釜山每周3班；另外，星宇航空今年8月將開航首個歐洲航線布拉格、10月開航峇里島。

貼圖控哭了！LINE貼圖7月起全面調漲 最高漲幅達40%

LINE貼圖要漲價了！官方宣布將自2026年7月1日上午9時起，陸續調整部分貼圖與表情貼商品售價，涵蓋官方貼圖、官方表情貼、原創靜態貼圖及原創靜態表情貼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。