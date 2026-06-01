時髦又優雅地混搭看看吧！香奈兒N°5珠寶把香氛變成全新耳環和項鍊

香奈兒（CHANEL）N°5香水，不只是傳承百年、跨越文化的經典香氛，也在21世紀之際成為品牌高級珠寶無盡的創作泉源。2026年，N°5高級珠寶系列迎來全新作品，從香奈兒女士的幸運數字「5」為起點，透過璀璨鑽石、阿拉伯數字「5」與象徵香水的水滴輪廓，重新詮釋珠寶的純粹美感，延續嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的經典美學，也為當代女性勾勒增添自信從容的配戴新選擇。

1921年調香師Ernest Beaux打造傳奇N°5香水，大膽的香氣層次、珍貴原料與精美的瓶身設計，從此成為香奈兒品牌的重要符碼。2021年為慶祝N°5香水問世百年，香奈兒首度推出以香水為靈感的頂級珠寶系列，其中55.55克拉經典鑽石項鍊更成為品牌承先啟後的典藏傑作，不僅以轉換感官之美的創意構思延伸品牌精神，更為後續系列奠定創作骨架。此系列的工藝與美學同時向1932年香奈兒唯一親自操刀的「Bijoux de Diamant」鑽石珠寶系列致敬，以跨世紀的設計語彙，串聯品牌百年珠寶靈感與香氛美學。

數字「5」是本季最核心的精神符碼，深植香奈兒品牌基因。從香奈兒女士選定的第五瓶香水、5月5日高訂服大秀，到經典2.55包款，數字「5」象徵幸運與前衛，兼具感性條理與剛毅精緻的雙重氣質。2026 N°5高級珠寶系列新作，在設計與工藝上大膽昇華此系列的五大標誌元素 -- 鑽石鑲嵌、包鑲主石、水滴吊墜、鏡面拋光金質倒角、正反細節光影對比 -- 每處細節皆隱藏香水瓶結構與香氛意象，讓香氛成為看得到的視覺之美。

全新款式包含一款項鍊與三款耳環，以細膩線條與多元配戴設計成為話題焦點，工藝與美感兼具。全新EXTRAIT DE N°5 Y字型項鍊採用品牌獨門的18K BEIGE米色金鑄造，鑲嵌香奈兒女士最珍視的鑽石，整體輪廓宛若領帶，也似一縷香水汁液輕垂胸前，自然垂墜的線條溫柔襯托頸部曲線。項鍊內設五個可調節環圈，能自由變換長度，或與短鍊疊戴，體現個人風格。

三款耳環中，ETERNAL N°5圈式耳環提供白K金與BEIGE米色金兩種版本，從側面看可以發現耳環是以水滴的造型重新演繹經典的對稱圈式耳圈，優雅拉長的水滴形輪廓為整體造型注入優雅氣息。耳環上飾有立體數字「5」圖騰，搭配一體式按扣易於穿戴，且能維持正面不翻轉，還可混搭耳釘創造不對稱造型。另一款EXTRAIT DE N°5耳環，同樣以標誌的獨門18K BEIGE米色金與鑽石打造，巧妙融合數字「5」與香水水滴雙元素，營造二合一視覺層次。

模特兒配戴EXTRAIT DE N°5耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，22萬3,000元。圖／香奈兒提供

ETERNAL N°5圈式耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，52萬1,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴ETERNAL N°5圈式耳環，18K白金鑲嵌鑽石，54萬8,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴EXTRAIT DE N°5耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，22萬3,000元。圖／香奈兒提供

EXTRAIT DE N°5耳環，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，22萬3,000元。圖／香奈兒提供

ETERNAL N°5圈式耳環，18K白金鑲嵌鑽石，54萬8,000元。圖／香奈兒提供

模特兒配戴EXTRAIT DE N°5項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，18萬2,000元。圖／香奈兒提供