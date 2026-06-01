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CELINE 2026秋季系列 海岸日光譜寫日常法式優雅
法國經典時裝品牌CELINE發布Automne 2026秋季系列廣告形象，由攝影師Zoë Ghertner掌鏡，於海岸風景與金黃日光下，以帶有顆粒感的鏡頭語言，描繪出擺脫距離感的法式日常風貌，讓時裝自然融入真實生活的每個片刻。
鏡頭下，模特兒赤腳坐於岩岸、慵懶躺臥沙灘， oversized白襯衫、寬鬆長褲、條紋針織與印花絲巾隨意混搭，手工流蘇細節隨海風輕揚，在陽光下盡顯輕盈鬆弛的姿態。
這一季的設計拋棄過度結構感的輪廓，改以層次、比例與材質變化，還原最真實的穿衣狀態。不同於過往時裝系列的銳利輪廓與疏離感，本季回歸「直覺」創作核心，弱化宏大設計概念，專注打造實穿且具質感的法式衣櫥。造型看似如隨手從衣櫃抓取般隨性，實則在寬窄比例、布料份量與色彩平衡上，藏著精準的造型邏輯。同時，男裝與女裝界線持續模糊，柔軟針織、寬版西裝、運動連帽衫與絲巾元素自由交錯，不再刻意區分性別，而是聚焦穿著者本身的氣質與習慣。
配件方面，秋季新款包袋成為亮點，延續品牌經典Triomphe標識基因，帶來柔軟輪廓的全新演繹。其中，柔和半月形輪廓的Little Half Moon Soft Triomphe，採用柔軟皮革質感搭配經典金屬扣，兼具優雅與實用；Small Triomphe Frame則結合鬆軟面料與框型包身，剛柔並濟。此外，經典Triomphe肩背包迎來機能升級，內層新增風琴式夾層，容量與功能更提升，低調融入旅行氛圍，完美呼應本季自由隨性的穿搭主張。
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