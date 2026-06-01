CELINE 2026秋季系列 海岸日光譜寫日常法式優雅

法國經典時裝品牌CELINE發布Automne 2026秋季系列廣告形象，由攝影師Zoë Ghertner掌鏡，於海岸風景與金黃日光下，以帶有顆粒感的鏡頭語言，描繪出擺脫距離感的法式日常風貌，讓時裝自然融入真實生活的每個片刻。

鏡頭下，模特兒赤腳坐於岩岸、慵懶躺臥沙灘， oversized白襯衫、寬鬆長褲、條紋針織與印花絲巾隨意混搭，手工流蘇細節隨海風輕揚，在陽光下盡顯輕盈鬆弛的姿態。

這一季的設計拋棄過度結構感的輪廓，改以層次、比例與材質變化，還原最真實的穿衣狀態。不同於過往時裝系列的銳利輪廓與疏離感，本季回歸「直覺」創作核心，弱化宏大設計概念，專注打造實穿且具質感的法式衣櫥。造型看似如隨手從衣櫃抓取般隨性，實則在寬窄比例、布料份量與色彩平衡上，藏著精準的造型邏輯。同時，男裝與女裝界線持續模糊，柔軟針織、寬版西裝、運動連帽衫與絲巾元素自由交錯，不再刻意區分性別，而是聚焦穿著者本身的氣質與習慣。

配件方面，秋季新款包袋成為亮點，延續品牌經典Triomphe標識基因，帶來柔軟輪廓的全新演繹。其中，柔和半月形輪廓的Little Half Moon Soft Triomphe，採用柔軟皮革質感搭配經典金屬扣，兼具優雅與實用；Small Triomphe Frame則結合鬆軟面料與框型包身，剛柔並濟。此外，經典Triomphe肩背包迎來機能升級，內層新增風琴式夾層，容量與功能更提升，低調融入旅行氛圍，完美呼應本季自由隨性的穿搭主張。

LUGGAGE綠色手袋，13萬元。圖／CELINE提供

印花絲巾包。圖／CELINE提供

TRIOMPHE金色市面徽章耳環，17,000元。圖／CELINE提供

AURA樂福鞋。圖／CELINE提供

CELINE Automne 2026秋季系列廣告形象讓時裝自然融入真實生活的每個片刻。圖／CELINE提供

CAGE水藍色平底凉鞋。圖／CELINE提供

CELINE Automne 2026秋季系列廣告形象由攝影師Zoë Ghertner掌鏡。圖／CELINE提供

粽子造型雙色皮革包包掛飾。圖／CELINE提供

CELINE Automne 2026秋季系列廣告形象。圖／CELINE提供

TEEN NINO藍紫色鱷魚皮手袋。圖／CELINE提供

DROP金褐色提籃包大型款，13萬元。圖／CELINE提供

THE FLAT運動鞋。圖／CELINE提供

ÉTÉ CELINE金色市面長款耳環，62,000元。圖／CELINE提供

TRIO FLAP水藍色手袋。圖／CELINE提供

CELINE MODERN THIN GOURMETTE銠銀色市面墜飾。圖／CELINE提供

TEEN CELINE LULU芥末黃手袋。圖／CELINE提供